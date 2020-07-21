Роналду – первый игрок, забивший более 50 голов в АПЛ, Ла Лиге и Серии А

1595285341

21 июля 2020, 01:49

Дубль нападающего принёс «Ювентусу» победу в матче 34-го тура Серии А против «Лацио» (2:1).

Для 35-летнего португальца эти голы стали 50-м и 51-м в играх чемпионата Италии. Таким образом, Роналду стал первым в истории футболистом, которому покорилась отметка в 50 и более голов в АПЛ , Ла Лиге и Серии А.

Роналду также побил рекорд экс-нападающего «Милана» Андрея Шевченко, достигнув отметки в 50 голов на 8 матчей быстрее.