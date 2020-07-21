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Роналду – первый игрок, забивший более 50 голов в АПЛ, Ла Лиге и Серии А

21 июля 2020, 01:49
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Дубль нападающего Криштиану Роналду принёс «Ювентусу» победу в матче 34-го тура Серии А против «Лацио» (2:1).

Для 35-летнего португальца эти голы стали 50-м и 51-м в играх чемпионата Италии. Таким образом, Роналду стал первым в истории футболистом, которому покорилась отметка в 50 и более голов в АПЛ, Ла Лиге и Серии А.

Роналду также побил рекорд экс-нападающего «Милана» Андрея Шевченко, достигнув отметки в 50 голов на 8 матчей быстрее.

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Все комментарии
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Agamaga (раскрыть)
вчера в 08:31
    R.Carlos.
    R.Carlos. ответ Agamaga (раскрыть)
    вчера в 08:25
    Как и всех
    R.Carlos.
    R.Carlos. ответ Agamaga (раскрыть)
    вчера в 08:24
    Извини я не смог прочитать твой коментарий ибо он разочаровал редакцию
    Agamaga
    Agamaga ответ R.Carlos. (раскрыть)
    вчера в 00:09
      R.Carlos.
      R.Carlos. ответ Agamaga (раскрыть)
      25 июля в 19:58
      И еще тогда не было таких сильных и так много команд которые скупали всех хороших футболистов со всего мира и
      Кого ни возьми Интер МС Бавария Юве да хоть кого
      Попробуй у них выиграть
      Они же как универсальный солдат ёп ты
      Все на все позиции у них есть
      R.Carlos.
      R.Carlos. ответ Agamaga (раскрыть)
      25 июля в 19:53
      Тогда другой подход был к трен процесу
      Тогда достаточно было одного таланта
      Вот допустим Гаринча Пеле или Зико и сравним с киевским Динамо 90х Лобановского
      Ты знаешь что Шевченко сознание не раз терял на тренировках потому что нагрузки были запредельные похлеще чем в разведке футболисты падали
      И теперь скажи мне тренировались ли так Гаринча Пеле или Зико ?
      Тогда достаточно было таланта и желания
      А сейчас нужно еще вкалывать что б в 35 так играть
      R.Carlos.
      R.Carlos. ответ Agamaga (раскрыть)
      25 июля в 19:45, ред.
      Прекращай вспоминать футбол 100 летней давности
      То Уругвай 30го года вспомнит то реал конца 50х
      Ты какой самый старый матч ЛЧ или КЕЧ смотрел ?
      Ты посмотри сколько матчей и какая сетка турнира была раньше и сейчас
      К примеру в 55/56 гг Реал в этом турнире сыграл всего 5 матчей
      А всего за время турнира было сыграно 29 матчей
      Футбол тогда был другой
      Если не в курсе - тогда даже мячи были другие
      Не стоит сравнивать
      Agamaga
      Agamaga ответ R.Carlos. (раскрыть)
      25 июля в 18:16
      Ди Стефано! И те кто выиграли 5 раз подряд и в сумме 9 до прихода нарцисса.
      R.Carlos.
      R.Carlos. ответ Agamaga (раскрыть)
      24 июля в 20:56
      Кто?
      Agamaga
      Agamaga ответ benderivan (раскрыть)
      24 июля в 14:44
      В истории сливок играли достойные игроки, они в прошлом, но они выигрывали и 5 раз.
      Не стоит нарцисса возвышать.
      benderivan
      benderivan ответ Agamaga (раскрыть)
      22 июля в 22:15
      ну, он играл в лучших команда, потому что он лучший. И да, эти лучшие команды становились лучшими во многом из-за Роналду. Или во время прихода в Реал, мадридский клуб 3 раза подряд ЛЧ выигрывал?
      benderivan
      benderivan ответ Barcelona_MSN (раскрыть)
      22 июля в 22:14
      "60 % голов - голы с пенальти" ахАХХАХАХАХХАХАХАХАХХА
      DEIVID
      DEIVID ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      22 июля в 01:43
      А с чего вдруг это минусом стало, что игрок проводит карьеру в одном клубе. Рон бегает по клубам так как его родной не является грандом футбола. Такие же как ты орут, что это показатель слабости. Т.е. Мальдини, Скоулз, Тотти - слабые игроки, которые провели всю свою карьеру в одном клубе и не доказали, а могут ли они играть в клубе из другого чемпионата. С каких пор преданность клубу это плохо? Такого никогда не было, только при Роналду появилось, когда его фанатики выдумали эту чушь.
      Killofwrath
      Killofwrath ответ Pervomaez (раскрыть)
      21 июля в 21:07
      видимо, наоборот)
      мангo
      мангo ответ Caniggia (раскрыть)
      21 июля в 19:11
      похоэе на достижение проституки часто меняющей партнеров))
      Pervomaez
      Pervomaez ответ Killofwrath (раскрыть)
      21 июля в 18:40
      Если так говорить о его вкладах, то видно очень далек от футбола
      Project Pandora
      Project Pandora ответ Killofwrath (раскрыть)
      21 июля в 14:58
      На вкус и цвет. Кто-то любит один стиль игры, а кто-то другой. Бубнов, который считает ттх, на всю страну один. А остальные любят глазами. Мне лично, игра зубастика нравилась гораздо больше, чем Месси или Роналду. На мой взгляд, этим двоим до него не доплюнуть. А что считаете вы, ваше право, но принижать такие достижения, которых добился Роналду, просто неадекватность. Нравится тебе в футболе больше Месси, да на здоровье. Лично для меня достижения Роналду более весомые, учитывая единственный аспект: он из обычного футболиста превратился в уникального спортсмена, который всего достиг неимоверными усилиями. С Месси в этом плане совсем другая история. Я иногда думаю, кем бы мог стать Месси, если бы всю жизнь также упорно работал над собой, как португалец. Но у него всё по большей части "от природы". Не помню кто из бывших игроков Барселоны говорил, что не видел в команде более ленивого игрока на тренировках, чем Месси.
      Killofwrath
      Killofwrath
      21 июля в 14:31, ред.
      Top_gun_
      эмм, что за сказки?)
      помнится недавно Роналду впервые за пару лет со штрафного попал :D
      когда он последний раз забивал издали, думаю, он уже сам и не вспомнит
      с игры слава богу периодически таки попадает)
      по твоей логике тогда, роналду первый, кто не единожды пятеру с ворот выгребал от команд меськи, кто за счет судейства лишь ЛЧ то брал, что в сборной так же нахаляву выиграл евро, выйдя со слабейшей группы с третьего места (спецом сделали, чтобы роналду не плакал, а то постоянно сливался) и отскакивая в стадии плейофф, роналду - худший игрок финалов ЛЧ, который вообще ничего не показывает и ему по итогу лишь дают пенку пробить, чтобы не плакал
      Серебро ЧМ у Месси явно покруче этого золота евро Роналду)
      starche
      starche
      21 июля в 14:29
      Шатуну осталось освоить МЛС и Китай.
      Killofwrath
      Killofwrath ответ Project Pandora (раскрыть)
      21 июля в 14:26
      гениальный ход)
      ну окей - они выше, чем твои
      а что насчет темы обсуждения - просто говорю как факт, что местные комментаторы выдавая всякие 23ные выбросы, например "лучший", "великий" и прочее явно преувеличивают достижения Роналду, он хороший и крутой нап, никто не спорит, но мягко говоря называть его великим и лучшим в мире глупо хотя бы потому, что он частенько уступал и более возрастным и менее известным конкурентам из более слабых команд
      Top_gun_
      Top_gun_
      21 июля в 13:40
        Inquisitor...
        Inquisitor... ответ Barcelona_MSN (раскрыть)
        21 июля в 13:15
          lobsterdam
          lobsterdam
          21 июля в 12:56
          одним махом всех побивахом!
          Игорь Волков
          Игорь Волков
          21 июля в 12:21
            Fury_Pitt
            Fury_Pitt
            21 июля в 11:00
            Что не гол, то рекорд⚽⚽⚽🏅🏆🥇, в этом весь Криш, у меня такое ощущение, что он сам является, в какой то степени, рекордом для мира футбола😅, такого монстра футбол ещё не видел и не увидит, наверное, никогда😉💪👑
            spartach091
            spartach091 ответ Barcelona_MSN (раскрыть)
            21 июля в 10:47
            Более 60% голов с пенальти?
            Вот это ты брехун
            Barcelona_MSN
            Barcelona_MSN
            21 июля в 10:37
            Только у Роналду больше всего дублей и хет-триков с пенальти) Этот рекорд Роналду никто и никогда не сможет побить. Более 60% голов, которые он забивал в Италии, АПЛ, Ла Лиге это голы забитые с пенальти. Нет пенальти, нет рекордов Роналду. Все эти рекорды без пенальти, пшык.

            Единственное в чём гениален Роналду, так это в том, как он ныряет, выпрашивая пенальти, которые он сам и забивает. Так как ныряет Роналду, никто и никогда не нырял и не нырнёт. Кто в этом сомневается, посмотрите видео.

            Top_gun_
            Top_gun_
            21 июля в 10:35
            А мне нравится,как глоры статиста Алавесного подгорают от рекордов Рона))))) Ну у мосси тоже есть рекорды-4 финала со сборной про76,или 4 года подряд в лч,или 5 класико подряд не забивает))))
            DXTK
            DXTK
            21 июля в 10:29, ред.
            У Пеналды каждый второй с пенки, особенно в составе Юве это наглядно видно. таким образом можно и рекорды делать . бить ставить новые.
            juvenale
            juvenale ответ Killofwrath (раскрыть)
            21 июля в 10:25
            каким таким удинезе хахаа
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