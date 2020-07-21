Роналду – первый игрок, забивший более 50 голов в АПЛ, Ла Лиге и Серии А

Дубль нападающего Криштиану Роналду принёс «Ювентусу» победу в матче 34-го тура Серии А против «Лацио» (2:1).
Для 35-летнего португальца эти голы стали 50-м и 51-м в играх чемпионата Италии. Таким образом, Роналду стал первым в истории футболистом, которому покорилась отметка в 50 и более голов в АПЛ, Ла Лиге и Серии А.
Роналду также побил рекорд экс-нападающего «Милана» Андрея Шевченко, достигнув отметки в 50 голов на 8 матчей быстрее.
Я знаю что Роналду многое сделал для МЮ Реала сборной
Для юве делает
Он играет в свои 35 на высоком уровне не хуже других
Вот только если новость в ленте про юве или не дай бог про Рона - тут же сбегается стая койотов которые слепо подражая кому то тут же кричат пеналду девочка и т.д.
Это все от злобы от зависти от бессилия
Я знаю что Роналду многое сделал для МЮ Реала сборной
Для юве делает
Он играет в свои 35 на высоком уровне не хуже других
Вот только если новость в ленте про юве или не дай бог про Рона - тут же сбегается стая койотов которые слепо подражая кому то тут же кричат пеналду девочка и т.д.
Это все от злобы от зависти от бессилия
До прихода нарцисса Реал сделал себе имя в европейском футболе, что дальше?
До прихода нарцисса Реал сделал себе имя в европейском футболе, что дальше?
Кого ни возьми Интер МС Бавария Юве да хоть кого
Попробуй у них выиграть
Они же как универсальный солдат ёп ты
Все на все позиции у них есть
Кого ни возьми Интер МС Бавария Юве да хоть кого
Попробуй у них выиграть
Они же как универсальный солдат ёп ты
Все на все позиции у них есть
Тогда достаточно было одного таланта
Вот допустим Гаринча Пеле или Зико и сравним с киевским Динамо 90х Лобановского
Ты знаешь что Шевченко сознание не раз терял на тренировках потому что нагрузки были запредельные похлеще чем в разведке футболисты падали
И теперь скажи мне тренировались ли так Гаринча Пеле или Зико ?
Тогда достаточно было таланта и желания
А сейчас нужно еще вкалывать что б в 35 так играть
Тогда достаточно было одного таланта
Вот допустим Гаринча Пеле или Зико и сравним с киевским Динамо 90х Лобановского
Ты знаешь что Шевченко сознание не раз терял на тренировках потому что нагрузки были запредельные похлеще чем в разведке футболисты падали
И теперь скажи мне тренировались ли так Гаринча Пеле или Зико ?
Тогда достаточно было таланта и желания
А сейчас нужно еще вкалывать что б в 35 так играть
То Уругвай 30го года вспомнит то реал конца 50х
Ты какой самый старый матч ЛЧ или КЕЧ смотрел ?
Ты посмотри сколько матчей и какая сетка турнира была раньше и сейчас
К примеру в 55/56 гг Реал в этом турнире сыграл всего 5 матчей
А всего за время турнира было сыграно 29 матчей
Футбол тогда был другой
Если не в курсе - тогда даже мячи были другие
Не стоит сравнивать
То Уругвай 30го года вспомнит то реал конца 50х
Ты какой самый старый матч ЛЧ или КЕЧ смотрел ?
Ты посмотри сколько матчей и какая сетка турнира была раньше и сейчас
К примеру в 55/56 гг Реал в этом турнире сыграл всего 5 матчей
А всего за время турнира было сыграно 29 матчей
Футбол тогда был другой
Если не в курсе - тогда даже мячи были другие
Не стоит сравнивать
Не стоит нарцисса возвышать.
Не стоит нарцисса возвышать.
эмм, что за сказки?)
помнится недавно Роналду впервые за пару лет со штрафного попал :D
когда он последний раз забивал издали, думаю, он уже сам и не вспомнит
с игры слава богу периодически таки попадает)
по твоей логике тогда, роналду первый, кто не единожды пятеру с ворот выгребал от команд меськи, кто за счет судейства лишь ЛЧ то брал, что в сборной так же нахаляву выиграл евро, выйдя со слабейшей группы с третьего места (спецом сделали, чтобы роналду не плакал, а то постоянно сливался) и отскакивая в стадии плейофф, роналду - худший игрок финалов ЛЧ, который вообще ничего не показывает и ему по итогу лишь дают пенку пробить, чтобы не плакал
Серебро ЧМ у Месси явно покруче этого золота евро Роналду)
эмм, что за сказки?)
помнится недавно Роналду впервые за пару лет со штрафного попал :D
когда он последний раз забивал издали, думаю, он уже сам и не вспомнит
с игры слава богу периодически таки попадает)
по твоей логике тогда, роналду первый, кто не единожды пятеру с ворот выгребал от команд меськи, кто за счет судейства лишь ЛЧ то брал, что в сборной так же нахаляву выиграл евро, выйдя со слабейшей группы с третьего места (спецом сделали, чтобы роналду не плакал, а то постоянно сливался) и отскакивая в стадии плейофф, роналду - худший игрок финалов ЛЧ, который вообще ничего не показывает и ему по итогу лишь дают пенку пробить, чтобы не плакал
Серебро ЧМ у Месси явно покруче этого золота евро Роналду)
ну окей - они выше, чем твои
а что насчет темы обсуждения - просто говорю как факт, что местные комментаторы выдавая всякие 23ные выбросы, например "лучший", "великий" и прочее явно преувеличивают достижения Роналду, он хороший и крутой нап, никто не спорит, но мягко говоря называть его великим и лучшим в мире глупо хотя бы потому, что он частенько уступал и более возрастным и менее известным конкурентам из более слабых команд
ну окей - они выше, чем твои
а что насчет темы обсуждения - просто говорю как факт, что местные комментаторы выдавая всякие 23ные выбросы, например "лучший", "великий" и прочее явно преувеличивают достижения Роналду, он хороший и крутой нап, никто не спорит, но мягко говоря называть его великим и лучшим в мире глупо хотя бы потому, что он частенько уступал и более возрастным и менее известным конкурентам из более слабых команд
Вот это ты брехун
Вот это ты брехун
Единственное в чём гениален Роналду, так это в том, как он ныряет, выпрашивая пенальти, которые он сам и забивает. Так как ныряет Роналду, никто и никогда не нырял и не нырнёт. Кто в этом сомневается, посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=P2lHyZGDjTM&feature=emb_logo
Единственное в чём гениален Роналду, так это в том, как он ныряет, выпрашивая пенальти, которые он сам и забивает. Так как ныряет Роналду, никто и никогда не нырял и не нырнёт. Кто в этом сомневается, посмотрите видео.