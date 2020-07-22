«Зенит» повторил рекорд «Спартака»

«Зенит» в гостях обыграл «Ростов» в матче 30-го тура РПЛ.
«Сине-бело-голубые» набрали 72 очка, повторив рекорд по количеству набранных очков в турнире за сезон (за 30 туров). В 1999 году 72 пункта было у «Спартака» под руководством Олега Романцева.
«Зенит» в гостях обыграл «Ростов» в матче 30-го тура РПЛ.
«Сине-бело-голубые» набрали 72 очка, повторив рекорд по количеству набранных очков в турнире за сезон (за 30 туров). В 1999 году 72 пункта было у «Спартака» под руководством Олега Романцева.
ЛЕ 1997/98
Кубок кубков 1992/93
Не заблуждайся.
ЛЕ 1997/98
Кубок кубков 1992/93
Не заблуждайся.
Но сам факт что добрались.
Но сам факт что добрались.
Сейчас клубы не волочат жалкое существование?
Спартак за все 90-е потратил на трансферы 54 млн. При этом три раза доходил до полуфинала еврокубков.
Тебе напомнить за сколько Зенит Халка купил?
Сейчас клубы не волочат жалкое существование?
Спартак за все 90-е потратил на трансферы 54 млн. При этом три раза доходил до полуфинала еврокубков.
Тебе напомнить за сколько Зенит Халка купил?