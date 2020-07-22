«Зенит» повторил рекорд «Спартака»

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22 июля 2020, 21:15

«Зенит» в гостях обыграл «Ростов» в матче 30-го тура РПЛ .

«Сине-бело-голубые» набрали 72 очка, повторив рекорд по количеству набранных очков в турнире за сезон (за 30 туров). В 1999 году 72 пункта было у «Спартака» под руководством Олега Романцева.