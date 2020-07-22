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«Зенит» повторил рекорд «Спартака»

22 июля 2020, 21:15
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» в гостях обыграл «Ростов» в матче 30-го тура РПЛ.

«Сине-бело-голубые» набрали 72 очка, повторив рекорд по количеству набранных очков в турнире за сезон (за 30 туров). В 1999 году 72 пункта было у «Спартака» под руководством Олега Романцева.

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
23 июля в 05:36
да, очень схожие сезоны получились (99 и 20гг), у команд почти одинаковые показатели, причем итоговые места тоже ))
112910415
112910415
23 июля в 05:10
только повторил ...
LOpp
LOpp ответ Adonius (раскрыть)
23 июля в 01:04
ЛЧ сезон 1990/91
ЛЕ 1997/98
Кубок кубков 1992/93

Не заблуждайся.
Adonius
Adonius ответ LOpp (раскрыть)
23 июля в 00:49
Не вводите в заблуждение, спартак один раз выходил в полуфинал и то случайно, чаще было 7-0 и 1-18.
LOpp
LOpp ответ 12й игрок (раскрыть)
23 июля в 00:07
Я в курсе)
Но сам факт что добрались.
12й игрок
12й игрок ответ LOpp (раскрыть)
22 июля в 23:34
За выход в полуфинал еврокубки не дают))
12й игрок
12й игрок ответ oFANATo (раскрыть)
22 июля в 23:32
Для цска.
LOpp
LOpp ответ LOpp (раскрыть)
22 июля в 22:05
190 и 100 это равны?
blasgovest
blasgovest ответ LOpp (раскрыть)
22 июля в 22:01, ред.
Сам сочинил? Есть официальные данные, там совсем другое, бюджеты почти равные.
LOpp
LOpp ответ МиХаХа (раскрыть)
22 июля в 21:58
Бюджет у свиней официально в два раза меньше чем у бомжей, судя по трансферам и зарплате, по факту в раза четыре. Выдыхай))
Шуnя771
Шуnя771 ответ МиХаХа (раскрыть)
22 июля в 21:56
Ах да! В 90-х Миха ходил пешком под стол... Какие пенальти?)))
kastites
kastites
22 июля в 21:50
Спартак это небылица
Glyba
Glyba ответ oFANATo (раскрыть)
22 июля в 21:49
Да, судьи свиням всегда подсуживали.
oFANATo
oFANATo
22 июля в 21:37
Без помощи судей такой результат невозможен.
sihafazatron
sihafazatron
22 июля в 21:37
только зенит это сделал без бронматана )
МиХаХа
МиХаХа ответ Шуnя771 (раскрыть)
22 июля в 21:35
Уберите и вы на 11 месте. Ахахахаха
Romkurch
Romkurch
22 июля в 21:35
Если в чемпионате будут играть такие команды как ростов, то Зенит скоро все рекорды побьет.
МиХаХа
МиХаХа ответ LOpp (раскрыть)
22 июля в 21:34
Бюджет свиней не намного меньше Зенита. А по очкам, забитым и пропущенным голам просто пропасть. Зенит чемпион, а Спартак еле зацепился за 7 место. И то не без помощи Кукуяна.
For56tas
For56tas
22 июля в 21:32
В 90-е годы спартак был сборной страны, поэтому сравнивать спартак и Зенит просто не корректно.
Шуnя771
Шуnя771
22 июля в 21:31
А Если убрать пенальти?
LOpp
LOpp ответ Весёлый могильщик (раскрыть)
22 июля в 21:26, ред.
А сейчас не бандитские 2020-е?
Сейчас клубы не волочат жалкое существование?
Спартак за все 90-е потратил на трансферы 54 млн. При этом три раза доходил до полуфинала еврокубков.
Тебе напомнить за сколько Зенит Халка купил?
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
22 июля в 21:22
Там была другая страна. В те бандитские 90 из клубов жировал только Спартак. Всех и вся скупая, когда клубы влачили жалкое существование.
Vredinka_online
Vredinka_online ответ Трезвый повар (раскрыть)
22 июля в 21:19
Зато есть к чему стремится в будущем!!!
Footbolista
Footbolista ответ makkie (раскрыть)
22 июля в 21:18
Не прошло и 21 года)...
Трезвый повар
Трезвый повар
22 июля в 21:17
Интересная статистика. Зениту не хватило всего 1 очка что бы превзойти результат Спартака. И этот рекорд остался бы навсегда
Zenit_84
Zenit_84
22 июля в 21:17
Браво, Зенит!
makkie
makkie
22 июля в 21:15
Всего лишь повторил... ))
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