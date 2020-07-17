«Интер» вышел на 2-е место. Итоги 33-го тура Серии А

Завершились матчи 33-го тура чемпионата Италии.
«Аталанта» — «Брешиа» 6:2
Голы: Пашалич Марио 2, Де Рон Мартен 25, Малиновский Руслан 28, Сапата Дуван 30, Пашалич Марио 55, Пашалич Марио 58 — Торрегросса Эрнесто 8, Шпалек Николас 83
«Сампдория» — «Кальяри» 3:0
Голы: Габбьядини Маноло 8, Бонаццоли Федерико 40, Бонаццоли Федерико 53
«Болонья» — «Наполи» 1:1
Голы: Бэрроу Муса 80 — Манолас Константинос 7
«Милан» — «Парма» 3:1
Голы: Кессье Франк 55, Романьоли Алессио 59, Чалханоглу Хакан 77 — Куртич Ясмин 44
«Лечче» — «Фиорентина» 1:3
Голы: Шахов Евгений 88 — Кьеза Федерико 6, Геззаль Рашид 38, Кутроне Патрик 40
«Рома» — «Верона» 2:1
Голы: Верету Жордан 10 (пенальти), Джеко Эдин 45+3 — Пессина Маттео 47
«Сассуоло» — «Ювентус» 3:3
Голы: Джуричич Филип 29, Берарди Доменико 51, Капуто Франческо 54 — Данило 5, Игуаин Гонсало 12, Сандро Алекс 64
«Удинезе» — «Лацио» 0:0
«Торино» — «Дженоа» 3:0
Голы: Бремер Глейсон 32, Лукич Саша 76, Белотти Андреа 90
СПАЛ - «Интер» 0:4
Голы: Кандрева Антонио 37, Бираги Кристиано 55, Санчес Алексис 60, Гальярдини Роберто 7
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.