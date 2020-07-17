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«Интер» вышел на 2-е место. Итоги 33-го тура Серии А

17 июля 2020, 00:40

Завершились матчи 33-го тура чемпионата Италии.

«Аталанта» — «Брешиа» 6:2
Голы: Пашалич Марио 2, Де Рон Мартен 25, Малиновский Руслан 28, Сапата Дуван 30, Пашалич Марио 55, Пашалич Марио 58 — Торрегросса Эрнесто 8, Шпалек Николас 83

«Сампдория» — «Кальяри» 3:0
Голы: Габбьядини Маноло 8, Бонаццоли Федерико 40, Бонаццоли Федерико 53

«Болонья» — «Наполи» 1:1
Голы: Бэрроу Муса 80 — Манолас Константинос 7

«Милан» — «Парма» 3:1
Голы: Кессье Франк 55, Романьоли Алессио 59, Чалханоглу Хакан 77 — Куртич Ясмин 44

«Лечче» — «Фиорентина» 1:3
Голы: Шахов Евгений 88 — Кьеза Федерико 6, Геззаль Рашид 38, Кутроне Патрик 40

«Рома» — «Верона» 2:1
Голы: Верету Жордан 10 (пенальти), Джеко Эдин 45+3 — Пессина Маттео 47

«Сассуоло» — «Ювентус» 3:3
Голы: Джуричич Филип 29, Берарди Доменико 51, Капуто Франческо 54 — Данило 5, Игуаин Гонсало 12, Сандро Алекс 64

«Удинезе» — «Лацио» 0:0

«Торино» — «Дженоа» 3:0
Голы: Бремер Глейсон 32, Лукич Саша 76, Белотти Андреа 90

СПАЛ - «Интер» 0:4
Голы: Кандрева Антонио 37, Бираги Кристиано 55, Санчес Алексис 60, Гальярдини Роберто 7

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
17 июля в 07:04
На фоне остальных результатов нули в Удине смотрятся диковато.
Арбалет
Арбалет
17 июля в 00:53
Очень хороший итог.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июля в 00:47
Жаль Лацио сдулась
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