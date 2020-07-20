«Сельта» Смолова сохранила место в высшем дивизионе. Итоги сезона Ла Лиги

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20 июля 2020, 00:20

Завершились все матчи заключительного тура испанской Ла Лиги.

Чемпионом Испании стал мадридский «Реал». В Лиге чемпионов также сыграют «Барселона», «Атлетико» и «Севилья».

Места в зоне Лиги Европы заняли «Вильярреал» и «Реал Сосьедад».

«Леганес», «Мальорка» и «Эспаньол» покидают Ла Лигу. Команды проведут следующий сезон в Сегунде.

«Сельта» сумела сохранить прописку в высшем дивизионе, расположившись на 17-м месте. «Валенсия» заняла итоговое девятое место.

«Алавес» — «Барселона» 0:5

Голы: Фати Анссумане 24, Месси Лионель 34, Суарес Луис 44, Семеду Нелсон 57, Месси Лионель 75

«Вильярреал» — «Эйбар» 4:0

Голы: Замбо Ангисса Андре-Франк 71, Морено Жерар 86, Морено Жерар 89, Гомес Мойзес 90+4

«Вальядолид» — «Бетис» 2:0

Голы: Гвардиола Серхи 45+1, Плано Оскар 63

«Атлетико» — «Реал Сосьедад» 1:1

Голы: Коке 30 — Янузай Аднан 87

«Эспаньол» — «Сельта» 0:0

«Гранада» — «Атлетик» 4:0

Голы: Сольдадо Роберто 29, Антонио Пуэртас 55, Фернандес Карлос 67, Монторо Анхель 90+3

«Леганес» — «Реал» 2:2

Голы: Сальватиерра Брайан 45+1, Ассале Роджер 79 — Рамос Серхио 9, Асенсио Марко 52

«Леванте» — «Хетафе» 1:0

Гол: Коке 90+9

«Осасуна» — «Мальорка» 2:2

Голы: Адриан Лопес 21, Иньиго Перес 68 — Агбеньену Лумор 45+1, Будимир Анте 65

«Севилья» — «Валенсия» 1:0

Гол: Регилон 55

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.