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«Сельта» Смолова сохранила место в высшем дивизионе. Итоги сезона Ла Лиги

20 июля 2020, 00:20

Завершились все матчи заключительного тура испанской Ла Лиги.

Чемпионом Испании стал мадридский «Реал». В Лиге чемпионов также сыграют «Барселона», «Атлетико» и «Севилья».

Места в зоне Лиги Европы заняли «Вильярреал» и «Реал Сосьедад».

«Леганес», «Мальорка» и «Эспаньол» покидают Ла Лигу. Команды проведут следующий сезон в Сегунде.

«Сельта» Федора Смолова сумела сохранить прописку в высшем дивизионе, расположившись на 17-м месте. «Валенсия» Дениса Черышева заняла итоговое девятое место.

«Алавес» — «Барселона» 0:5
Голы: Фати Анссумане 24, Месси Лионель 34, Суарес Луис 44, Семеду Нелсон 57, Месси Лионель 75

«Вильярреал» — «Эйбар» 4:0
Голы: Замбо Ангисса Андре-Франк 71, Морено Жерар 86, Морено Жерар 89, Гомес Мойзес 90+4

«Вальядолид» — «Бетис» 2:0
Голы: Гвардиола Серхи 45+1, Плано Оскар 63

«Атлетико» — «Реал Сосьедад» 1:1
Голы: Коке 30 — Янузай Аднан 87

«Эспаньол» — «Сельта» 0:0

«Гранада» — «Атлетик» 4:0
Голы: Сольдадо Роберто 29, Антонио Пуэртас 55, Фернандес Карлос 67, Монторо Анхель 90+3

«Леганес» — «Реал» 2:2
Голы: Сальватиерра Брайан 45+1, Ассале Роджер 79 — Рамос Серхио 9, Асенсио Марко 52

«Леванте» — «Хетафе» 1:0
Гол: Коке 90+9

«Осасуна» — «Мальорка» 2:2
Голы: Адриан Лопес 21, Иньиго Перес 68 — Агбеньену Лумор 45+1, Будимир Анте 65

«Севилья» — «Валенсия» 1:0
Гол: Регилон 55

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
galem72
galem72
20 июля в 11:30
До чего же бестолковый смола бестолковый форвард...
ДАША Д
ДАША Д
20 июля в 10:02
Спасибо Реапу - помог.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 июля в 07:57
Повезло Сельте, а вместе с ней и Феде.
Угадайте кто
Угадайте кто
20 июля в 07:50
Сельта должна играть в Ла Лиге и доводить барсафанов до истерики.)
Угадайте кто
Угадайте кто
20 июля в 07:50
Если бы не Федя, то пиши-пропало)
VAN ARM
VAN ARM
20 июля в 07:33
всё на своих местах))как и должно))
112910415
112910415
20 июля в 06:50
талисман у них знатный, он и спас
3g2bu38pm92p
3g2bu38pm92p
20 июля в 05:18
Леганес очень достойно сражался
cska vperiod
cska vperiod
20 июля в 05:01
Повезло Сельте.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
20 июля в 04:36
Леганес потеряв зимой нападающих, а летом ещё и Оскара на удивление упорно до последнего цеплялся.
Верг
Верг
20 июля в 01:29
пока федя играл сельта добывало по крайней мере 1 очко, а то и 3
Romkurch
Romkurch
20 июля в 01:22
Федя уже празднует.
Шишанутый
Шишанутый
20 июля в 00:42
Отскочила Сельта от вылета. Пусть благодарят за это Реал что не бросил играть после чемпеонства!
drug01
drug01
20 июля в 00:32
Помощь Смолова пришла вовремя!!!!
Valeron112
Valeron112
20 июля в 00:31
Федя клубу помогает , вот только это начало в поле нормальное.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
20 июля в 00:31, ред.
Леганес лучше бы остался) Сельта не играла а смотрела на трибуну где запасные фут радовались забитым голам Реала как дети))
Lazurny
Lazurny
20 июля в 00:25
Смолов много для этого сделал на лавке.
Давайте думать
Давайте думать
20 июля в 00:23
Федя талисман - подписать немедля!!!
Footbolista
Footbolista
20 июля в 00:22
Молодец Федя...вытащил Сельту...
Смольчик
Смольчик
20 июля в 00:21
Это большое достижение.
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