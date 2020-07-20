«Сельта» Смолова сохранила место в высшем дивизионе. Итоги сезона Ла Лиги

Завершились все матчи заключительного тура испанской Ла Лиги.
Чемпионом Испании стал мадридский «Реал». В Лиге чемпионов также сыграют «Барселона», «Атлетико» и «Севилья».
Места в зоне Лиги Европы заняли «Вильярреал» и «Реал Сосьедад».
«Леганес», «Мальорка» и «Эспаньол» покидают Ла Лигу. Команды проведут следующий сезон в Сегунде.
«Сельта» Федора Смолова сумела сохранить прописку в высшем дивизионе, расположившись на 17-м месте. «Валенсия» Дениса Черышева заняла итоговое девятое место.
«Алавес» — «Барселона» 0:5
Голы: Фати Анссумане 24, Месси Лионель 34, Суарес Луис 44, Семеду Нелсон 57, Месси Лионель 75
«Вильярреал» — «Эйбар» 4:0
Голы: Замбо Ангисса Андре-Франк 71, Морено Жерар 86, Морено Жерар 89, Гомес Мойзес 90+4
«Вальядолид» — «Бетис» 2:0
Голы: Гвардиола Серхи 45+1, Плано Оскар 63
«Атлетико» — «Реал Сосьедад» 1:1
Голы: Коке 30 — Янузай Аднан 87
«Эспаньол» — «Сельта» 0:0
«Гранада» — «Атлетик» 4:0
Голы: Сольдадо Роберто 29, Антонио Пуэртас 55, Фернандес Карлос 67, Монторо Анхель 90+3
«Леганес» — «Реал» 2:2
Голы: Сальватиерра Брайан 45+1, Ассале Роджер 79 — Рамос Серхио 9, Асенсио Марко 52
«Леванте» — «Хетафе» 1:0
Гол: Коке 90+9
«Осасуна» — «Мальорка» 2:2
Голы: Адриан Лопес 21, Иньиго Перес 68 — Агбеньену Лумор 45+1, Будимир Анте 65
«Севилья» — «Валенсия» 1:0
Гол: Регилон 55
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.