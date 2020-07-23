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Евсеев: «„Уфа“ стала грозой авторитетов. Могли быть выше в таблице»

23 июля 2020, 13:03

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на своей странице в инстаграме подвёл итоги завершившегося чемпионата России.

Новый сезон совсем скоро. А этот останется в памяти навсегда.

«Уфа» финишировала 9-й. Могли и выше, но объективно не хватило сил, возможностей и ресурсов. «Уфа» 2-я по пропущенным мячам, лучше оборона только у «Зенита». После весеннего карантина выдали замечательный отрезок, повторив рекордную серию клуба без поражений.

Раскрылись игроки, о которых сейчас говорят все. Стали «грозой авторитетов». Чемпион взял у нас только 1 очко и ни разу не смог забить. И что важно для меня: никто не мог сказать про «Уфу» ничего плохого. Не было ни скандалов, ни подозрений.

Спасибо всем за этот сезон. Отдохнём несколько дней и снова за работу.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 17:32
продолжай вадим !! иногда вы по настоящему радуете))))))))))))
handreb
handreb
23 июля в 14:02
Много шума из ничего.
beefs
beefs
23 июля в 14:00
во многом он прав, молодцы, так держать...
ДСА
ДСА
23 июля в 13:54
Теперь бы и в следующем сезоне так продолжить.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
23 июля в 13:16
Молодцы Уфа! Работай тренер.
Эльмот
Эльмот
23 июля в 13:12, ред.
Толку от этого мало. Авторитеты часто недооценивают и нарываются.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 июля в 13:04
Так газизова забрали же...
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