Евсеев: «„Уфа“ стала грозой авторитетов. Могли быть выше в таблице»

Главный тренер «Уфы» на своей странице в инстаграме подвёл итоги завершившегося чемпионата России.

Новый сезон совсем скоро. А этот останется в памяти навсегда.

«Уфа» финишировала 9-й. Могли и выше, но объективно не хватило сил, возможностей и ресурсов. «Уфа» 2-я по пропущенным мячам, лучше оборона только у «Зенита». После весеннего карантина выдали замечательный отрезок, повторив рекордную серию клуба без поражений.

Раскрылись игроки, о которых сейчас говорят все. Стали «грозой авторитетов». Чемпион взял у нас только 1 очко и ни разу не смог забить. И что важно для меня: никто не мог сказать про «Уфу» ничего плохого. Не было ни скандалов, ни подозрений.

Спасибо всем за этот сезон. Отдохнём несколько дней и снова за работу.