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Пономарёв: «Возможно, ЦСКА стоит расстаться с Чаловым»

23 июля 2020, 05:53

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о том, какие позиции армейцам следует усилить в летнее трансферное окно.

Проблемы есть, и их нужно решать укреплением состава. Например, нужен центральный защитник, потому что с таким уровнем игры обороны далеко не уедешь. Атакующий полузащитник бы не помешал, хотя понравился Обляков, но нужен ещё один разыгрывающий. Ещё парочка человек не помешает, и тогда, возможно, результаты станут лучше.

Что касается продаж... возможно, стоит расстаться с Чаловым, который, по слухам, ещё прошлым летом хотел уйти. В этом сезоне он мне не понравился, и это не стало для меня неожиданностью, потому что сезоном ранее ему слишком легко давались голы. Я всегда говорил, что если он не будет работать на поле, как, например, Влашич, то будет регресс. Фёдор должен чаще брать игру на себя, проявлять инициативу, а не ждать отскоков, рикошетов и ошибок соперников. Чалов неплохо открывается под передачи, но в остальном... головой не очень хорошо играет, а для форварда это очень важное качество. Без всего перечисленного в хорошем европейском чемпионате не заиграть.

По итогам завершившегося сезона в РПЛ ЦСКА вышел в Лигу Европы.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Сергей Саныч (раскрыть)
24 июля в 08:21
Было такое, но ведь и у вас Зобнин, несмотря на свою внешнюю брутальность тот еще артист, не раз был замечен за откровенной симуляцией с изображением умирающего. Такие есть в каждой команде. А Вернблум всегда играл жестко, но не подло, не щадил ни себя , ни соперника.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
23 июля в 19:27
Как он добился для Понсе удаления в кубке...просто народный артист.
Не солидно.Думаю и старшие товарищи не поправили,а похвалили.
Жидковат он для защитника.Артистизм не всегда прокатывает.
Вермблум не исполнял на публику,просто косил.
Тем и запомнился.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Сергей Саныч (раскрыть)
23 июля в 19:18
Не соглашусь. Совсем не в восторге от его игры, но понимаю, что парня кинули в горнило в очень ответственный момент всего в 17 лет. Ему нужно время, лучше в аренде, может в фнл, но спостоянной практикой, возможно что-то из него и выйдет, главное не превратиться в Васина или Кутепова.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
23 июля в 13:33
Карпова в театральное училище.
janka bulka
janka bulka
23 июля в 11:50
Чалов уже на пике своих возможностей, техника и креативность в таком возрасте вряд ли уже появятся.
VAN ARM
VAN ARM ответ Legend 6 (раскрыть)
23 июля в 10:28
только как экспонат ))))
Смольчик
Смольчик
23 июля в 10:17
За Чалова идет борьба между Ювентусом и Барселоной.
Великолепный
Великолепный
23 июля в 10:10
Не надо торопиться расставаться с Чаловым. Надо посмотреть как они будут играть в паре с новым нападающим Адольфо Гайча.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ VAN ARM (раскрыть)
23 июля в 09:04
да не такое добро себе оставьте,он вам пригодится в ЛЕ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
23 июля в 09:01
куда же он пойдет, когда был спрос гинерок зарядил ценник
а сейчас за бугром он даром не кому не нужен
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 08:15
Облякова первого надо гнать.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
23 июля в 08:09
Так и затухнет у коней. Чтобы уйти надо иметь предложения.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
23 июля в 08:02
В первую очередь нужно расстаться с Васиным и Карпова отдать в аренду в хороший клуб для игровой практики.
Legend 6
Legend 6
23 июля в 07:57
Пусть остаются)
Чалов, Акинфеев, Васин, Обляков - в сокращении Ч.А.В.О.
Лучшая связка игроков ЦСКА.
Крепче это связки, только любовный треугольник Дзю-Аз-КОКО.
112910415
112910415
23 июля в 07:55
надо куда-то отчаливать )
нечитайло
нечитайло
23 июля в 07:36
Ну не так уж проблемотично
Legend 6
Legend 6 ответ VAN ARM (раскрыть)
23 июля в 07:34
Васин легенда ЦСКА. Он должен остаться
STVA 1
STVA 1 ответ VAN ARM (раскрыть)
23 июля в 06:36
У них своего "добра" валом)))
ДСА
ДСА
23 июля в 06:26
Он похоже чахнет, лучше сейчас продать.
Z. Kramer
Z. Kramer
23 июля в 06:22
Возможно и стоит, но кому он нужен за такие деньги.
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 06:21
И не только с ним)])васина спартаку подарить)))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
23 июля в 06:17
Это врятли
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
23 июля в 05:54
Здесь он прав
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