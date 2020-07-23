Пономарёв: «Возможно, ЦСКА стоит расстаться с Чаловым»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о том, какие позиции армейцам следует усилить в летнее трансферное окно.

Проблемы есть, и их нужно решать укреплением состава. Например, нужен центральный защитник, потому что с таким уровнем игры обороны далеко не уедешь. Атакующий полузащитник бы не помешал, хотя понравился Обляков, но нужен ещё один разыгрывающий. Ещё парочка человек не помешает, и тогда, возможно, результаты станут лучше.

Что касается продаж... возможно, стоит расстаться с Чаловым, который, по слухам, ещё прошлым летом хотел уйти. В этом сезоне он мне не понравился, и это не стало для меня неожиданностью, потому что сезоном ранее ему слишком легко давались голы. Я всегда говорил, что если он не будет работать на поле, как, например, Влашич, то будет регресс. Фёдор должен чаще брать игру на себя, проявлять инициативу, а не ждать отскоков, рикошетов и ошибок соперников. Чалов неплохо открывается под передачи, но в остальном... головой не очень хорошо играет, а для форварда это очень важное качество. Без всего перечисленного в хорошем европейском чемпионате не заиграть.