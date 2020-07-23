Кирьяков: «4-е место ЦСКА – не повод для радости, но всё могло быть и хуже»

Экс-нападающий сборной России оценил выступление ЦСКА в завершившемся сезоне чемпионата России.

Вряд ли армейцы удовлетворены этим четвёртым местом, но результат закономерен — «Краснодар» всё-таки больше заслужил играть в Лиге чемпионов. Могло для ЦСКА всё сложиться и хуже. Но отчасти они вырулили из негативной ситуации после той истории с недельным отъездом из команды главного тренера Виктора Ганчаренко, когда на фоне неудач он подал в отставку, но клуб его удержал на посту. Возможно, это где-то встряхнуло команду.