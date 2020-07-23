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Кирьяков: «4-е место ЦСКА – не повод для радости, но всё могло быть и хуже»

23 июля 2020, 07:06

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил выступление ЦСКА в завершившемся сезоне чемпионата России.

Вряд ли армейцы удовлетворены этим четвёртым местом, но результат закономерен — «Краснодар» всё-таки больше заслужил играть в Лиге чемпионов. Могло для ЦСКА всё сложиться и хуже. Но отчасти они вырулили из негативной ситуации после той истории с недельным отъездом из команды главного тренера Виктора Ганчаренко, когда на фоне неудач он подал в отставку, но клуб его удержал на посту. Возможно, это где-то встряхнуло команду.

Когда они были разгромлены «Зенитом» и сыграли вничью с «Динамо», я предполагал, что ЦСКА может вообще выпасть из первой пятёрки. Но они собрались и всё-таки достойно закончили сезон. Не скажу, что четвёртое место — повод для радости, но на оценку «удовлетворительно» потянет.

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Все комментарии
мангo
мангo
23 июля в 23:26
Повезло что гном картофельный свалил на недельку и Овчина наладил оборону
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
23 июля в 22:48
90 процентов времени , отведенного ему , он либо простоял , либо проходил пешком. Плюс нервишки явно шалят , стал психовать, заводится и грубовато играть. В защиту вообще не возвращается. Алан - это хорошее прошлое. Сейчас - это даже не уровень нашего чемпионата.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
23 июля в 19:21
Алан конечно уже совсем не тот, что был раньше, но думаю минут на 30 его можно выпускать с полной отдачей. В последнем матче он вполне неплохо поучаствовал в голевой атаке, когда Жора открыл счёт.
112910415
112910415
23 июля в 18:54
жить можно, но очень многое от почты зависит !
Багров-брат
Багров-брат
23 июля в 15:46
Место по игре. Нужно развиваться, солидности набирать. Весь сезон подводила психологическая и тактическая слабость...(((
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
23 июля в 14:13
И еще Дзагоева отправить на заслуженный отдых.
Abverin
Abverin ответ sten312 (раскрыть)
23 июля в 12:50
Почта России тоже не монополист.
sten312
sten312 ответ Смольчик (раскрыть)
23 июля в 12:48
Прикроют газовую горелку и зенит от пердива не убежит.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
23 июля в 11:33
В принципе правильно, только по Облякову не соглашусь, в последних матчах он очень даже неплохо себя проявил. Влашич наверняка не уйдет, Гаича взяли, Гогричиани темная лошадка, а вдруг выстрелит так же как грузины из рубина, Ахметов выздоровеет. Нам бы Васина продать, Карпова в аренду отдать, чтобы опыта набрался и добротного защитника подписать.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ cska1948 (раскрыть)
23 июля в 11:24
Точно, напутал немного.
For56tas
For56tas
23 июля в 11:19
Кирьяков правильно все сказал.
Alean
Alean
23 июля в 11:06
Не пускать в основу Васина, Не таскать по всем позициям Облякова, а оставить в опорной зоне, два простых решения и уже команда на порядок лучше смотрится. Ещё бы уйти от Гончеренковской возни в штрафной, когда делается дофига не нужных пасов на коротке, а увеличить нацеленность на ворота у нападающих. И уже можно будет за что то бороться.
Смольчик
Смольчик
23 июля в 10:18
4-е место очень высокое для цска, как и 7-е для спартака, это команды ноющего уровня должны стремиться в пердив.
oFANATo
oFANATo ответ Caniggia (раскрыть)
23 июля в 09:59, ред.
Полностью согласен.
Под ЛЧ нужно серьезное усиление
И время что бы сыграться новичкам
Лучше сейчас в группе ЛЕ чем лишние матчи в квалификации ЛЧ.
Что то мне подсказывает, что Краснодар ещё пожалеет, что попал на третье место и в квалификацию ЛЧ.
В этом сезоне только второе место ещё хорошее, которое даёт право на прямое попадание в группу ЛЧ.
Так что третье место это не есть хорошо в перспективе следующего сезона, где придется играть лишние матчи, причем без гарантии успеха попасть в группу ЛЧ.
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 09:32
В целом быки заслужили выход в ЛЧ более того они должны были выйти со второго места и это было бы справедливо, что касается нас то мы получили по заслугам и 4-ое место это потолок к сожалению наших возможностей, очень много брака в работе, нет реального усиления состава и многое другое, учитывая всё это четвёртое место это в радость. Посмотрим, что предпримет наше руководство, главное усилить состав а касательно тренера то Михайлыча можно оставить ещё на сезон, всё-таки с таким составом и короткой скамейкой на протяжении практически всего сезона попасть в ЛЕ заслуживает внимания.
cska1948
cska1948 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
23 июля в 09:16
Только не с Рубином, а с Локо.
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 09:16
Могли бы и завершить на втором месте если не потеряли очки с Динамо и Рубином а до второго места не хватило двух баллов, поэтому футбол затягивает и такая огромная масса болельщиков.
mihaluch
mihaluch
23 июля в 08:32
Главное быть выше чем Спартак.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 июля в 08:12
Результат вполне по заслугам. На большее вряд ли наиграли. Состав сыроватый, Чалов сдувается на глазах, Васин - это что-то с чем то, Обляков слишком тянет игру на себя.
Дзагоев редко выходит из лазарета, в оптимальной форме бывает недолго, до следующей травмы. Реально тащат команду Влашич ,Фернандес и Акинфеев.
По слухам, Влашича продадут. Тогда нужно усиливаться ТОП -игроком, иначе в следующем сезоне и четвёртое место будет в радость.
Про нервы ни к чёрту у Ганчаренко отдельная история. Если поменяют тренера, армейцы будут загадкой для всех.
Пожелаю им хорошей жеребьёвки в ЛЕ и выйти в евровесну. Хотя будет очень трудно, следующий сезон начнётся уже скоро и будет плотный как никогда...
МиХаХа
МиХаХа
23 июля в 08:03
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    23 июля в 07:55
    Получилось, как получилось. Все решают детали, случаи, не сыграй Набабкин в матче с Рубином рукой ( уверен, там было неумышленное касание) сейчас были бы на строчку выше. И таких моментов, случаев масса.
    Caniggia
    Caniggia
    23 июля в 07:44
    Сейчас для ЦСКА 4-е лучше, чем 3-е. Гарантированное место в группе ЛЕ, чем отбор в ЛЧ, где ловить нечего.
    STVA 1
    STVA 1
    23 июля в 07:38
    Нужны вложения хоть какие то, да и Витек я думаю уважения чутка порастерял...
    beefs
    beefs
    23 июля в 07:32
    Потянет, потянет, да вытащит ли...
    shlomo
    shlomo
    23 июля в 07:32
    Действительно...все могло бы быть намного хуже, еще хр...быть могло...
    ДСА
    ДСА
    23 июля в 07:31
    Помог короновирус - устранил Ростов.
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
    23 июля в 07:23
    Левое удаление у Тамбова,а как же без этого выиграть ...
    удалять надо было игрока цска за симуляцию !!!
    чуть дотронулись до плеча,а рухнул как будто ему боксер в лицо дал..
    Не понимаю (не только про этот момент,а про всех игроков рпл) почему после игры просмотрев такие симуляции не наказывают игрочишек (любой команды)
    сразу перестанут так кривляться ?!?
    VAN ARM
    VAN ARM
    23 июля в 07:12
    И не говори)) сам удивлен до крайности))) но по факту заслужили свое место в отличии от чемпиона)))
    CSKA2012
    CSKA2012
    23 июля в 07:11
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