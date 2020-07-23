Ларссон: «В следующем сезоне „Спартак“ вернётся более сильным»

Нападающий «Спартака» после победы над «Рубином» (2:1) в заключительном туре РПЛ в своём инстаграме подвёл итоги сезона для «красно-белых».

Рад завершить этот тяжёлый сезон голом и победой.

Знаю, что этот сезон был трудным не только для нас, но и для вас, болельщиков. Но мы извлечём из него уроки и вернёмся сильнее в следующем сезоне.

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении сезона. С нетерпением жду новой встречи с вами.