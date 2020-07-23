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Ларссон: «В следующем сезоне „Спартак“ вернётся более сильным»

23 июля 2020, 04:30
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон после победы над «Рубином» (2:1) в заключительном туре РПЛ в своём инстаграме подвёл итоги сезона для «красно-белых».

Рад завершить этот тяжёлый сезон голом и победой.

Знаю, что этот сезон был трудным не только для нас, но и для вас, болельщиков. Но мы извлечём из него уроки и вернёмся сильнее в следующем сезоне.

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении сезона. С нетерпением жду новой встречи с вами.

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
23 июля в 15:46
Будем надеятся Джордан.
handreb
handreb
23 июля в 10:26
Все зависит от честности судей, сам спартак здесь ни при чем.
Evilhuman
Evilhuman
23 июля в 10:18
Это лишь потому что хуже выступить уже сложно, но я верю в спартак, вы можете и хуже, а там ФНЛ ждёт
Константин Белых
Константин Белых
23 июля в 09:46
Красава! Будет прогрессировать однозначно. С Понсе и Соболем нервы потреплют многим.
КАМЮ
КАМЮ
23 июля в 08:40
"вернёмся сильнее в следующем сезоне" - ему не весь текст продиктовали?
Добавить обязательную мантру: и будем бороться за чемпионство
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
23 июля в 07:27
видно уже судеек зарядили...
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
23 июля в 06:20
В этот раз забили 2 пенальти и вопросов к судье нет????
ABir
ABir
23 июля в 05:54
В целом этот сезон смело можно записать Спартаку в минус. Из плюсов только: место в первой половине турнирной таблице и положительная разница забитых и пропущенных мячей
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 05:46
Мы знаем, так говоря в начале каждого года в спартаке это традиция.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 июля в 05:36
Каждый год одно и тоже
Байкал-38.
Байкал-38.
23 июля в 05:12
Есть в Спартаке одна традиция - после провального сезона обещать, что они вернуться ещё сильнее. И так каждый год.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
23 июля в 04:35
Так оно и есть
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