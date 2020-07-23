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Азмун: «У нас с Дзюбой есть взаимопонимание. Мы видим друг друга затылком»

23 июля 2020, 12:11

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением о своей атакующей связке с Артёмом Дзюбой. В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги оба игрока забили 17 голов и стали лучшими бомбардирами.

У нас было здоровое и братское соперничество. Мой пас на Артёма в игре с «Оренбургом»? Если бы на его месте был кто-то другой, я бы всё равно отдал пас. Но, как я уже сказал, у нас братское соперничество. Рад, что получилось сделать результативную передачу в его адрес.

Что касается звания лучшего бомбардира, нет никакой разницы между моими 17 голами и Артёма. Я знаю, что забивать с пенальти очень и очень сложно. При выборе лучшего бомбардира не должно быть разницы между мячами, забитыми с пенальти и с игры. Повторюсь, я знаю, что реализовывать одиннадцатиметровые удары — очень сложно. Мои 17 и его 17 равны. Мы идеальная связка? Для нападающих важно взаимопонимание — и у нас оно есть. Можно сказать, видим друг друга затылком.

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Все комментарии
старина
старина
23 июля в 18:07
Дзюба твой затылок видел,это верно
Gahi
Gahi
23 июля в 17:33
Где мои семнадцать лет на большой болотной. Но если серьёзно то Азмун и Дзюба на сегодня сильнейший тандем в РПЛ. У Азмуна хороший потенциал который может вывести его ещё на новый уровень, он бьёт и забивает с двух ног, прекрасна игрет вверху и бьёт головой, хорошая стартовая скорость. Зениту не стоит его продавать хотя бы до зимнего трансфера.
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 17:33
мы знаем)))) видеть затылки друг друга вы любите))))))))))))))))
25процентный клоун
25процентный клоун
23 июля в 17:32
Азмун топ
JirkoFF
JirkoFF ответ Prazdnik (раскрыть)
23 июля в 17:24
    JirkoFF
    JirkoFF
    23 июля в 17:14
      Геннадьич
      Геннадьич
      23 июля в 16:49
      Да ,ладно уж! Затылком они друг друга чувствуют! Видели мы эти затылки!
      ALEX26659
      ALEX26659 ответ Трезвый повар (раскрыть)
      23 июля в 16:28
      в европе судьи дороже...
      Верг
      Верг
      23 июля в 16:24, ред.
      Друзья по заднице, скоро третьим легенда молло присоединится вместо кокорина, поэтому александр ищет варианты с 4 другими клубами
      Питерские гоблины
      Питерские гоблины
      23 июля в 15:53
      Если не подкалывать)) то связка хорошая. Но!! В РПЛ. А вот в Европе что-то не очень. На память пришло, Шева - Ребров. Вот где напы играли действительно в связке.
      vadim---1988
      vadim---1988 ответ Трезвый повар (раскрыть)
      23 июля в 15:47
      очень трудно этого будет достичь в ЛЧ, судить будут по-другому, или есть уверенность что так же как в чр?)
      vadim---1988
      vadim---1988 ответ Prazdnik (раскрыть)
      23 июля в 15:44, ред.
      так они сами себя проявили соответствующим образом....в открытую проявив свои чувства, какие коменты должны быть?
      Prazdnik
      Prazdnik
      23 июля в 15:26
      90% комента на одну и ту же тему. Причём и взрослые и малые. А самое главное что удовольствие получают
      Навзир
      Навзир
      23 июля в 15:16
      Можно сказать, видим друг друга затылком-и не только.))))
      Расул Манаев
      Расул Манаев
      23 июля в 15:13
      Так сказать в затылок друг другу дышите регулярно
      Союзник противников
      Союзник противников
      23 июля в 15:08
      Знаем-знаем,и чем чувствуете друг-друга-тоже видели.
      autochthon
      autochthon
      23 июля в 15:01
      Видели мы Дзюбины телодвижения ...
      cska vperiod
      cska vperiod
      23 июля в 14:35
      Теперь вся Европа знает эти взаимопонимания.
      DEIVID
      DEIVID ответ Izmar (раскрыть)
      23 июля в 14:21
        Eddja
        Eddja ответ Алсидес Гиджиев (раскрыть)
        23 июля в 14:14
          blasgovest
          blasgovest
          23 июля в 14:12
            Izmar
            Izmar ответ шацк (раскрыть)
            23 июля в 14:11, ред.
              шацк
              шацк
              23 июля в 14:10
                Raamtvall
                Raamtvall
                23 июля в 14:07
                  Wolf77785
                  Wolf77785
                  23 июля в 14:02
                  сейчас будет однотипные шутки, что не только затылком, но и местом пониже))
                  112910415
                  112910415
                  23 июля в 13:45
                  необходимо беречь эти светлые чувства !
                  Leha-ha50
                  Leha-ha50
                  23 июля в 13:33
                  Кто бы, что бы не сказал из этой сладкой парочки, болельщики будут возвращать их в раздевалку. Сами себе напакостили и кроме себя тут винить некого.
                  Алсидес Гиджиев
                  Алсидес Гиджиев
                  23 июля в 13:31
                  Азмун: А я милого узнаю по затылку
                  Против_всех
                  Против_всех
                  23 июля в 13:24
                  Мы с милёнком у метра
                  Целовались до утра
                  Целовались бы ещё
                  Да болит седалищО
                  Трезвый повар
                  Трезвый повар
                  23 июля в 13:15
                  Сыгрались они действительно хорошо. 34 гола на двоих это круто. Надо и в лиге чемпионов так же продолжить
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