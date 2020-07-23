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Щенников: «Мой гол „Тамбову“? Просто фартануло»

23 июля 2020, 11:32
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился впечатлениями после победы над «Тамбовом» (2:0) в заключительном туре РПЛ. Щенников забил один из голов в матче.

У нас был план забить быстрый гол, удалось забить в первом тайме, а после удаления мы уже контролировали игру.

Что касается моего гола, то мяч дошел до меня, а там фартануло. Гол забил с правой ноги, особо удары не отрабатываю, так что этот мяч — больше случайность. Я — пушка страшная? Думаю, нет (улыбается).

Мы могли бы попасть в Лигу чемпионов, если бы в некоторых матчах сыграли успешнее. Обидно, ЦСКА достоин Лиги чемпионов, но ничего не поделаешь.

 

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Все комментарии
112910415
112910415
23 июля в 18:38
повезло красиво !
старался, заслужил, молодец !
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 17:35
и это к сожалению так)))))))) если бы так умел забивать играл бы в реале)))
Leha-ha50
Leha-ha50
23 июля в 13:23
Правой забил как родной!!! Красиво получилось.. Ну , а по поводу ЛЧ можно сказать, что сами виноваты. Не было стабильности в игре, Чалов много губил моментов. Спасибо Зениту, который малость отрезвил команду. Поездка на Родину Ганчаренко оказалась как нельзя к стати. Овчинников показал , кто должен играть в основе. Вот на багаже его Гончаренко и дошел до 4го места. Но правда с заменами опять ошибся, отдав ничью Рубину.
В целом заняли свое место, на ЛЧ явно не наиграли.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
23 июля в 13:20
Скромность украшает мужчину. Он таким был всегда. Уважение.
Roger Young
Roger Young
23 июля в 12:46
Случайности иногда признак мастерства. Я помню был на матче с Янг Бойз, Гоша там такой же положил. И вообще такие классные мячи у Щенникова не редкость..

Хороший игрок
Вова Туземец
Вова Туземец
23 июля в 12:41
Раз в год и палка стреляет. )))
drug01
drug01
23 июля в 12:20
Скромно сказал ведь он мастер
STVA 1
STVA 1
23 июля в 12:11
Хорошо фортануло)
Великолепный
Великолепный
23 июля в 12:08, ред.
По чаще бы тебе так - фартануло Жора! В последний раз если не изменяет память ты забивал Реалу в ЛЧ.
12й игрок
12й игрок
23 июля в 11:48
А у коней все голы фартовые.
Footbolista
Footbolista
23 июля в 11:41
И коню раз в год фартит...
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 11:38
А если бы спросили у какого-нибудь хрющи он стал бы рассказывать, как подумал, увидел, решил и ударил.
Lukajs
Lukajs
23 июля в 11:32
Всей команде фартит несказанно.
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