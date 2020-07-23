Щенников: «Мой гол „Тамбову“? Просто фартануло»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился впечатлениями после победы над «Тамбовом» (2:0) в заключительном туре РПЛ. Щенников забил один из голов в матче.
У нас был план забить быстрый гол, удалось забить в первом тайме, а после удаления мы уже контролировали игру.
Что касается моего гола, то мяч дошел до меня, а там фартануло. Гол забил с правой ноги, особо удары не отрабатываю, так что этот мяч — больше случайность. Я — пушка страшная? Думаю, нет (улыбается).
Мы могли бы попасть в Лигу чемпионов, если бы в некоторых матчах сыграли успешнее. Обидно, ЦСКА достоин Лиги чемпионов, но ничего не поделаешь.
В целом заняли свое место, на ЛЧ явно не наиграли.
В целом заняли свое место, на ЛЧ явно не наиграли.