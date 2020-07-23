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«Было приятно бороться за ваши цвета». Мариу попрощался с «Локомотивом»

23 июля 2020, 16:27

Полузащитник Жоау Мариу попрощался с «Локомотивом». Игрок выступал за московский клуб на правах аренды из «Интера».

Я хотел бы поблагодарить «Локомотив», от президента до тренерского штаба, моих коллег и болельщиков, за то, что я чувствовал себя как дома в этом сезоне.

Было приятно носить вашу футболку и бороться за ваши цвета. Я ухожу с очень позитивным чувством об этих моментах, которые мы разделили вместе. Всего наилучшего!

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Все комментарии
Romkurch
Romkurch
23 июля в 17:06
Удачи Мариу!
ZaZizu
ZaZizu
23 июля в 16:56
Нужно было выкупать!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
23 июля в 16:55
Хороший футболист
Сп62
Сп62
23 июля в 16:46
Смотрелся в Локо неплохо. Могли бы и оставить. Кикнадзе не умеет торговаться.
DEIVID
DEIVID
23 июля в 16:44
Удачи. Жаль, что не показал своей лучшей игры, какую демонстрировал в Спортинге.
Дальше либо родина, либо какая-нибудь Турция.
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 16:31
на прощании плакал и целовал рельсы)))))))))))))))
КЭТиК
КЭТиК
23 июля в 16:28
Заработал хорошо, есть за что благодарить.
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