«Было приятно бороться за ваши цвета». Мариу попрощался с «Локомотивом»

Полузащитник попрощался с «Локомотивом». Игрок выступал за московский клуб на правах аренды из «Интера».

Я хотел бы поблагодарить «Локомотив», от президента до тренерского штаба, моих коллег и болельщиков, за то, что я чувствовал себя как дома в этом сезоне.

Было приятно носить вашу футболку и бороться за ваши цвета. Я ухожу с очень позитивным чувством об этих моментах, которые мы разделили вместе. Всего наилучшего!