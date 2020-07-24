Селюк: «Чемпион России не должен укрепляться такими, как Вандерсон»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в своём «твиттере» прокомментировал новость о том, что «Зенит» может подписать полузащитника «Краснодара» Вандерсона.

Надеюсь, «Зенит» не будет искать укрепление в клубах, которые на голову ниже уровнем. Уже проходили: Мевля, Молло и половина «Сочи». Пусть другие укрепляются такими футболистами, а не чемпион России, стремящийся достичь результата в Лиге чемпионов.

На месте «Зенита» уже сейчас можно договориться с Миранчуком о его переходе, так как 1 января, через 5 месяцев, он имеет право подписать контракт как свободный агент. Дать ему хорошую зарплату — и Миранчук бесплатно ваш. Или забрать сейчас, заплатив чуть-чуть «Локомотиву».