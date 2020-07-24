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Селюк: «Чемпион России не должен укрепляться такими, как Вандерсон»

24 июля 2020, 04:35

Футбольный агент Дмитрий Селюк в своём «твиттере» прокомментировал новость о том, что «Зенит» может подписать полузащитника «Краснодара» Вандерсона.

Надеюсь, «Зенит» не будет искать укрепление в клубах, которые на голову ниже уровнем. Уже проходили: Мевля, Молло и половина «Сочи». Пусть другие укрепляются такими футболистами, а не чемпион России, стремящийся достичь результата в Лиге чемпионов.

На месте «Зенита» уже сейчас можно договориться с Миранчуком о его переходе, так как 1 января, через 5 месяцев, он имеет право подписать контракт как свободный агент. Дать ему хорошую зарплату — и Миранчук бесплатно ваш. Или забрать сейчас, заплатив чуть-чуть «Локомотиву».

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Все комментарии
Killofwrath
Killofwrath ответ bboroda (раскрыть)
24 июля в 20:40
ну а я смотрю на личные встречи
у зенита было немало сомнительных судейских встреч, имхо зенит не сильнее локо
быдло по жизни? откуда это? про ваших вообще молчу)
bboroda
bboroda ответ Killofwrath (раскрыть)
24 июля в 11:30
DDD ну я и смотрю в таблицу)) а миранчук вообще не нужен,тем более что быдло по жизни
Killofwrath
Killofwrath
24 июля в 10:16
Откровенно говоря, пусть зенит с предложениям идет куда подальше
Да и Миранчук выше Вандерсона
Как и Локо сильнее Зенита
Пердив зовет
Пердив зовет
24 июля в 09:40
до тех пор, пока в РПЛ на трансферную политику будут влиять селюки, уровень футбола будет низким
Dinamo
Dinamo
24 июля в 09:32
То есть Вандерсон не уровень, а Миранчука надо брать? Откровенно говоря, Вандерсон на голову сильнее Миранчука.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
24 июля в 09:11
Обижен Селюк, что его негров не берут.
blasgovest
blasgovest
24 июля в 08:13, ред.
Насчт Вандерсона работорговец прав, это уровень спартака или цска для компании тилей-кралей или Чалова.
SHMEL
SHMEL
24 июля в 08:13
Надоел этот продавец бананов со своими измышлениями.
Вова Туземец
Вова Туземец
24 июля в 08:12
Не нужны нам никакие Миранчуки и Вандерсоны. Не уровень Зенита.))))
Abverin
Abverin
24 июля в 07:59
Следующий раз Селюк предложит Зениту укрепиться неграми, как он укрепил цска.
cska vperiod
cska vperiod
24 июля в 07:53
Щас селюк предложит пару конкретных негров из коллекции федуна.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 07:39, ред.
А что с матчем Херманштадт - Динамо ?
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 07:19
С огромным нетерпением ждал Самак совета именно от Селюка!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 07:12
Селюк меня удивил этим вью. Не слова про негров!
Это наверно небольшой кусочек, будет и продолжение.
С более загорелыми кандидатами...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 июля в 06:35
    Caniggia
    Caniggia
    24 июля в 06:26, ред.
    А чем плох Вандерсон? Тем, что он не клиент Селюка? Он бы ещё великого Яяйца предложил вместо Вандерсона, типа, вот это уровень чемпиона Зенита! Очень подленькое создание этот Селюк! Когда же, наконец, кто-нибудь из обманутых им негров, заманит Селюка в Африку и скормит его местным людоедам?
    shlomo
    shlomo
    24 июля в 06:25
    Иного стало говорливых...и по делу и просто по трынденть....
    beefs
    beefs
    24 июля в 06:20
    еще один советчик...
    mihaluch
    mihaluch
    24 июля в 05:35
    Чемпионат России вообще слабыми игроками не должен укрепляться.
    VAN ARM
    VAN ARM
    24 июля в 05:30
    Без твоих загарелых ни куда ни кому))))
    112910415
    112910415
    24 июля в 05:07
    ерунда, хватать надо всех !
    Давайте думать
    Давайте думать
    24 июля в 04:38
    Селюк знает, Селюк подскажет, Селюк предоставит)))
    Слушайте Селюка!!!
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