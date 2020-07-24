Деменко: «Было ясно, что Кубок выиграет кто-то из пары „Зенит“ — „Спартак“»

Экс-полузащитник «Зенита» поделился мнением о предстоящем финальном поединке Кубка России между его бывшим клубом и «Химками».

Ещё до полуфинала «Зенит» – «Спартак» было ясно, что победитель этого матча выиграет Кубок. Естественно, «Химки» будут бороться и показывать свои лучшие качества. Этого хватило для выхода в финал, хотя в игре против них «Урал» был не похож на себя — я давно не видел эту команду в таком состоянии. И можно только поздравить подмосковный коллектив, показавший себя на столь высоком уровне. И их главного тренера Сергея Николаевича Юрана — с тем, как он сумел настроить ребят.