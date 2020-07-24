Деменко: «Было ясно, что Кубок выиграет кто-то из пары „Зенит“ — „Спартак“»

Экс-полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем финальном поединке Кубка России между его бывшим клубом и «Химками».
Ещё до полуфинала «Зенит» – «Спартак» было ясно, что победитель этого матча выиграет Кубок. Естественно, «Химки» будут бороться и показывать свои лучшие качества. Этого хватило для выхода в финал, хотя в игре против них «Урал» был не похож на себя — я давно не видел эту команду в таком состоянии. И можно только поздравить подмосковный коллектив, показавший себя на столь высоком уровне. И их главного тренера Сергея Николаевича Юрана — с тем, как он сумел настроить ребят.
На фоне победы над «Уралом» удивительно, что клуб ещё до недавнего времени не собирался выходить в РПЛ — это какой-то нонсенс. И я не понимаю руководителей «Химок», которые не решались идти наверх. На ФНЛ у вас деньги есть, а на Премьер-Лигу нет… Ну тогда идите в РПЛ тем же составом, что у вас есть, на те же средства. Оставляйте этих футболистов, создайте им условия для работы, и пусть они играют, как могут. Тем более, затраты на те же перелёты вряд ли будут выше, чем в ФНЛ. В РПЛ гораздо больше встреч с московскими командами, также не будет выездов на Дальний Восток и в Сибирь. То есть эта статья расходов должна снизиться. И ничто не мешает играть с тем же бюджетом, что и в первом дивизионе.