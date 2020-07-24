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Деменко: «Было ясно, что Кубок выиграет кто-то из пары „Зенит“ — „Спартак“»

24 июля 2020, 03:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Экс-полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем финальном поединке Кубка России между его бывшим клубом и «Химками».

Ещё до полуфинала «Зенит» – «Спартак» было ясно, что победитель этого матча выиграет Кубок. Естественно, «Химки» будут бороться и показывать свои лучшие качества. Этого хватило для выхода в финал, хотя в игре против них «Урал» был не похож на себя — я давно не видел эту команду в таком состоянии. И можно только поздравить подмосковный коллектив, показавший себя на столь высоком уровне. И их главного тренера Сергея Николаевича Юрана — с тем, как он сумел настроить ребят.

На фоне победы над «Уралом» удивительно, что клуб ещё до недавнего времени не собирался выходить в РПЛ — это какой-то нонсенс. И я не понимаю руководителей «Химок», которые не решались идти наверх. На ФНЛ у вас деньги есть, а на Премьер-Лигу нет… Ну тогда идите в РПЛ тем же составом, что у вас есть, на те же средства. Оставляйте этих футболистов, создайте им условия для работы, и пусть они играют, как могут. Тем более, затраты на те же перелёты вряд ли будут выше, чем в ФНЛ. В РПЛ гораздо больше встреч с московскими командами, также не будет выездов на Дальний Восток и в Сибирь. То есть эта статья расходов должна снизиться. И ничто не мешает играть с тем же бюджетом, что и в первом дивизионе.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
24 июля в 09:08
чтобы выиграть кубок Зениту придётся приложить все силы на игру и на всякие решения судей а они завтра будут не в пользу его
Lukajs
Lukajs
24 июля в 08:10
Насчет спартака явно перегнул, он даже кубок тины уже не может выиграть.
Литейный 4
Литейный 4
24 июля в 08:08
Рано отдавать Кубок Зениту. Но я верю что он наш. Гыгыгы
Romkurch
Romkurch
24 июля в 08:00
Всё правильно сказал.
Grey33
Grey33
24 июля в 07:58
Мне вот и сейчас ещё совсем не ясно, кто выиграет Кубок. Прекрасно помню, как упиралась Сибирь.
Zenit_84
Zenit_84
24 июля в 07:51
А выиграть может Химки
ABir
ABir
24 июля в 06:06
До начала матча шансы у всех есть
cska vperiod
cska vperiod
24 июля в 05:38
А разве кубок уже выиграли? Понятно, то есть и этот вопрос решили.
112910415
112910415
24 июля в 05:21
кто бы мог подумать, что Химки ...
beefs
beefs
24 июля в 05:07
Химки - команда эрлифт...
mihaluch
mihaluch
24 июля в 04:32
Химки навряд ли составят конкуренцию Зениту.
Байкал-38
Байкал-38
24 июля в 04:31
Если в финал вышел бы Спартак, а там ему бы противостоял Урал, то клуб из Екатеринбурга был бы фаворитом финала. Да и не факт, что Спартак победил бы Химки.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
24 июля в 04:12
Так оно и есть
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