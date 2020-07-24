Олег Иванов рассказал о том, как мог оказаться в «Спартаке» и ЦСКА

Капитан «Ахмата» рассказал о несостоявшихся переходах в «Спартак» и ЦСКА .

Возвращение в «Спартак»? Тренер хотел, у меня был разговор с Аленичевым. Мог вернуться, просто не нашли компромиссов с моей нынешней командой. «Ахмат» не хотел со мной расставаться. Да и мне приходилось понимать, что «Спартак» — такая команда… Никакой поддержки не будет, требуется результат. Ни один футболист не получает аванса, времени.