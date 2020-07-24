ГлавнаяНовости

Олег Иванов рассказал о том, как мог оказаться в «Спартаке» и ЦСКА

24 июля 2020, 02:54

Капитан «Ахмата» Олег Иванов рассказал о несостоявшихся переходах в «Спартак» и ЦСКА.

Возвращение в «Спартак»? Тренер хотел, у меня был разговор с Аленичевым. Мог вернуться, просто не нашли компромиссов с моей нынешней командой. «Ахмат» не хотел со мной расставаться. Да и мне приходилось понимать, что «Спартак» — такая команда… Никакой поддержки не будет, требуется результат. Ни один футболист не получает аванса, времени.

ЦСКА? Со Слуцким у нас хорошие отношения. Он и в «Крылья» меня брал, и в ЦСКА звал. Но там другая история. Клубы не сошлись в трансферной стоимости.

Вчера появилась информация о том, что «Спартак» и ЦСКА поспорят за сенегальского полузащитника Сиди Сарра.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии6
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии11
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
МиХаХа
МиХаХа
24 июля в 08:14
Судьба его оградила от этих. ))))
SHMEL
SHMEL
24 июля в 08:10
Если бы Олег пришёл к нам после ухода братьев и Игнашевича, то наверняка пришёлся бы ко двору, а сейчас чего об этом говорить.
Valeleo
Valeleo
24 июля в 08:01
Радовался бы, что там не оказался.
cska vperiod
cska vperiod
24 июля в 05:48
Иванов чётко определил и отказался перкходить в спартак ради слхранения карьеры.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
24 июля в 02:58
Это весьма любопытно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100