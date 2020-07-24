Олег Иванов рассказал о том, как мог оказаться в «Спартаке» и ЦСКА

Капитан «Ахмата» Олег Иванов рассказал о несостоявшихся переходах в «Спартак» и ЦСКА.
Возвращение в «Спартак»? Тренер хотел, у меня был разговор с Аленичевым. Мог вернуться, просто не нашли компромиссов с моей нынешней командой. «Ахмат» не хотел со мной расставаться. Да и мне приходилось понимать, что «Спартак» — такая команда… Никакой поддержки не будет, требуется результат. Ни один футболист не получает аванса, времени.
ЦСКА? Со Слуцким у нас хорошие отношения. Он и в «Крылья» меня брал, и в ЦСКА звал. Но там другая история. Клубы не сошлись в трансферной стоимости.
Вчера появилась информация о том, что «Спартак» и ЦСКА поспорят за сенегальского полузащитника Сиди Сарра.