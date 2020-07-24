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Трошечкин: «Мы бы в любом случае играли в финале с максимальной отдачей»

24 июля 2020, 03:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин подчеркнул, что недавняя неопределённость с будущим подмосковного клуба не повлияла бы на финальный матч с «Зенитом» в Кубке России. О том, что «Химки» будут участвовать в РПЛ в следующем сезоне, стало известно в эту среду.

На самом деле, это параллельные истории, вряд ли решение как-то повлияет на матч с «Зенитом». Добавит, конечно, положительных эмоций, это хорошо для коллектива. Финал — особенный матч, и мы играли бы там с максимальной отдачей при любом развитии событий.

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Все комментарии
Александр Алексатов
Александр Алексатов
24 июля в 17:25
вас уже федунок подогрел по полной
Abverin
Abverin
24 июля в 09:05
И филиал полетит.
Abordage
Abordage
24 июля в 08:16
Зенит все равно победит.
112910415
112910415
24 июля в 07:51
Не забывайте - к любому сопернику надо относиться с уважением !
не надо разгромов, побеждайте скромно в один мяч !
КЭТиК
КЭТиК
24 июля в 06:16
В финале можно найти себе клуб получше, если показать себя.
cska vperiod
cska vperiod
24 июля в 05:44
Чистое везение грех не воспользоваться
7kzgfupejm9c
7kzgfupejm9c
24 июля в 05:13
Ничего тут удивительного
Obdulio Varela
Obdulio Varela
24 июля в 04:11
Это само собой разумеется
mihaluch
mihaluch
24 июля в 03:34
Так и должно быть
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