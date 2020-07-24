Трошечкин: «Мы бы в любом случае играли в финале с максимальной отдачей»

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин подчеркнул, что недавняя неопределённость с будущим подмосковного клуба не повлияла бы на финальный матч с «Зенитом» в Кубке России. О том, что «Химки» будут участвовать в РПЛ в следующем сезоне, стало известно в эту среду.
На самом деле, это параллельные истории, вряд ли решение как-то повлияет на матч с «Зенитом». Добавит, конечно, положительных эмоций, это хорошо для коллектива. Финал — особенный матч, и мы играли бы там с максимальной отдачей при любом развитии событий.
не надо разгромов, побеждайте скромно в один мяч !
не надо разгромов, побеждайте скромно в один мяч !