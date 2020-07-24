Трошечкин: «Мы бы в любом случае играли в финале с максимальной отдачей»

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24 июля 2020, 03:31

Полузащитник «Химок» подчеркнул, что недавняя неопределённость с будущим подмосковного клуба не повлияла бы на финальный матч с «Зенитом» в Кубке России. О том, что «Химки» будут участвовать в РПЛ в следующем сезоне, стало известно в эту среду.