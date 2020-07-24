Беланов: «Я шокирован назначением Луческу в киевское „Динамо“»

Советский футболист, обладатель «Золотого мяча»-1986 высказался о назначении экс-тренера «Шахтера» и «Зенита» главным тренером киевского «Динамо».

Сегодня решил нарушить длительное молчание в сети. Эмоции переполняют. Весь день звонят журналисты, интересуются моим мнением по поводу неожиданного финта с назначением главного тренера «Динамо». Честно, не могу подобрать литературных слов, остались одни выражения.

Категорически не согласен с отставкой Михайличенко, но еще больше шокирован назначением Луческу. Неужели негласный принцип «не брать, не назначать, не принимать» в «Динамо» игроков и специалистов команды-главного оппонента и наоборот перестал работать?

Нарушены вечные устои нашего местного классико. Да, что нашего? В футбольном мире так принято.

Помню, как при мне, во время игры команды звезд-ветеранов мой друг Христо Стоичков обнимал и приветствовал всех нас, кто играл за символическую сборную Европы в Ереване в 2018-м, но при этом, демонстративно не подал руки Луишу Фигу. (Кто знает футбольную историю, тот поймет почему).

Ничего не имею против гениального Фигу, но это — вопрос этики, неписанное правило клубного патриотизма. В этом году мир сошел с ума. Руководство «Динамо» в очередной раз сделало непродуманный шаг, заставив динамовское сообщество закипать от негодования.

Активная часть ультрас уже пригрозила ответными действиями. Не хочу накалять обстановку, но призываю руководителей нашего родного «Динамо» взвешенно подойти к вопросу будущего команды и начать прислушиваться к мнению тех, кто создавал историю клуба.

Почитайте высказывания Олега Блохина по поводу отставки Михайличенко и назначения Луческу. Он четко объясняет, что традиции — основа устойчивого развития команды, что наследие Лобановского предавать нельзя и что будущее невозможно без прошлого.