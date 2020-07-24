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Беланов: «Я шокирован назначением Луческу в киевское „Динамо“»

24 июля 2020, 10:54

Советский футболист, обладатель «Золотого мяча»-1986 Игорь Беланов высказался о назначении экс-тренера «Шахтера» и «Зенита» Мирчи Луческу главным тренером киевского «Динамо».

Сегодня решил нарушить длительное молчание в сети. Эмоции переполняют. Весь день звонят журналисты, интересуются моим мнением по поводу неожиданного финта с назначением главного тренера «Динамо». Честно, не могу подобрать литературных слов, остались одни выражения.

Категорически не согласен с отставкой Михайличенко, но еще больше шокирован назначением Луческу. Неужели негласный принцип «не брать, не назначать, не принимать» в «Динамо» игроков и специалистов команды-главного оппонента и наоборот перестал работать?

Нарушены вечные устои нашего местного классико. Да, что нашего? В футбольном мире так принято.

Помню, как при мне, во время игры команды звезд-ветеранов мой друг Христо Стоичков обнимал и приветствовал всех нас, кто играл за символическую сборную Европы в Ереване в 2018-м, но при этом, демонстративно не подал руки Луишу Фигу. (Кто знает футбольную историю, тот поймет почему).

Ничего не имею против гениального Фигу, но это — вопрос этики, неписанное правило клубного патриотизма. В этом году мир сошел с ума. Руководство «Динамо» в очередной раз сделало непродуманный шаг, заставив динамовское сообщество закипать от негодования.

Активная часть ультрас уже пригрозила ответными действиями. Не хочу накалять обстановку, но призываю руководителей нашего родного «Динамо» взвешенно подойти к вопросу будущего команды и начать прислушиваться к мнению тех, кто создавал историю клуба.

Почитайте высказывания Олега Блохина по поводу отставки Михайличенко и назначения Луческу. Он четко объясняет, что традиции — основа устойчивого развития команды, что наследие Лобановского предавать нельзя и что будущее невозможно без прошлого.

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minai
minai ответ abramjan (раскрыть)
24 июля в 13:29
Верх цинизма - лобызаться со стоичковым.
minai
minai
24 июля в 13:27
С каких это пор не подать руку другому футболисту стало одним из принципов этики. Да и сам то Беланов называя Динамо родным, забыл, что он родом из Одессы, воспитанник Черноморца и стал известным футболистом благодаря тренерам этого клуба.
ekliziast
ekliziast
24 июля в 12:31
Луческа наверное не знает , что в Куеве не желательных отстреливают, примеров предостаточно. Главным надо поставить Вятровича.
abramjan
abramjan
24 июля в 12:15
Стоичков? Ещё та мразь...
ДСА
ДСА
24 июля в 11:48
Похоже большинство против.
25процентный клоун
25процентный клоун
24 июля в 11:31
в зените вот спартаковца взяли и икону сделали из него, а он за мранцами бегает небритыми. И Динамо туда же
Союзник противников
Союзник противников
24 июля в 11:18
Один шокирован,другому плюнули в душу.Кто вы такие,до сих пор считающие себя "живой историей и достоянием Республики",если всё давно слили в унитаз? Есть хозяин,он и решает.Везде и всюду.На то и бизнес,а не спорт.
Abverin
Abverin
24 июля в 11:13
Чего шокированы то, если сами не в состоянии?
ОПС
ОПС
24 июля в 10:56
ТАких шокированных много.
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