Олег Иванов: «В „Ростове“ меня выгнали с базы и не платили зарплату»

Капитан «Ахмата» рассказал о том, с какими трудностями столкнулся в период выступлений за «Ростов».

После «Крыльев» у меня было предложение перейти в «Локомотив». У меня были задолженности, я пошел к президенту клуба Виктору Развееву и откровенно поговорил. «Есть возможность перейти в „Локо“, еврокубки, хочу попробовать». Он очень расстроился и сказал, что все задолженности закроет из своего кармана. Ответил ему: «Знаю, какой вы великодушный человек, но можно я поеду?» Мы разорвали контракт, человек пошел мне навстречу. Сидел дома, ждал-ждал… На тот момент в руководящей должности в «Локо» был Белоус. После того как появился слух, что меня могут взять в «Локо», Белоуса оттуда выгнали. Не знаю, из-за меня или нет. Взяли Ибричича, по-моему. Я остался без команды. Хорошо, что «Ростов» предложил мне контракт, я поиграл первый круг.