Олег Иванов: «В „Ростове“ меня выгнали с базы и не платили зарплату»

Капитан «Ахмата» Олег Иванов рассказал о том, с какими трудностями столкнулся в период выступлений за «Ростов».
После «Крыльев» у меня было предложение перейти в «Локомотив». У меня были задолженности, я пошел к президенту клуба Виктору Развееву и откровенно поговорил. «Есть возможность перейти в „Локо“, еврокубки, хочу попробовать». Он очень расстроился и сказал, что все задолженности закроет из своего кармана. Ответил ему: «Знаю, какой вы великодушный человек, но можно я поеду?» Мы разорвали контракт, человек пошел мне навстречу. Сидел дома, ждал-ждал… На тот момент в руководящей должности в «Локо» был Белоус. После того как появился слух, что меня могут взять в «Локо», Белоуса оттуда выгнали. Не знаю, из-за меня или нет. Взяли Ибричича, по-моему. Я остался без команды. Хорошо, что «Ростов» предложил мне контракт, я поиграл первый круг.
Потом заходит руководство и представляет нам Белоуса. Он на собрании сказал: «Рад, что Олег Иванов здесь, я его еще в Москву хотел». А потом препятствовал моему (и не только) появлению даже на тренировках с дублирующим составом. Выгнали с базы, выкинули вещи, не платили зарплату. Это самый тяжелый момент в моей карьере. Приходилось играть полгода на турнирах со всякими бизнесменами, ЛФЛ… Рад, что после такого получилось вернуться и попасть в сборную. Заставить хоть кого-то говорить о себе.
Также Иванов рассказал о несостоявшихся переходах в «Спартак» и ЦСКА.
но одну - две важные детали упустил, и смысл потерялся полностью
но одну - две важные детали упустил, и смысл потерялся полностью