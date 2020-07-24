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Олег Иванов: «В „Ростове“ меня выгнали с базы и не платили зарплату»

24 июля 2020, 06:09

Капитан «Ахмата» Олег Иванов рассказал о том, с какими трудностями столкнулся в период выступлений за «Ростов».

После «Крыльев» у меня было предложение перейти в «Локомотив». У меня были задолженности, я пошел к президенту клуба Виктору Развееву и откровенно поговорил. «Есть возможность перейти в „Локо“, еврокубки, хочу попробовать». Он очень расстроился и сказал, что все задолженности закроет из своего кармана. Ответил ему: «Знаю, какой вы великодушный человек, но можно я поеду?» Мы разорвали контракт, человек пошел мне навстречу. Сидел дома, ждал-ждал… На тот момент в руководящей должности в «Локо» был Белоус. После того как появился слух, что меня могут взять в «Локо», Белоуса оттуда выгнали. Не знаю, из-за меня или нет. Взяли Ибричича, по-моему. Я остался без команды. Хорошо, что «Ростов» предложил мне контракт, я поиграл первый круг.

Потом заходит руководство и представляет нам Белоуса. Он на собрании сказал: «Рад, что Олег Иванов здесь, я его еще в Москву хотел». А потом препятствовал моему (и не только) появлению даже на тренировках с дублирующим составом. Выгнали с базы, выкинули вещи, не платили зарплату. Это самый тяжелый момент в моей карьере. Приходилось играть полгода на турнирах со всякими бизнесменами, ЛФЛ… Рад, что после такого получилось вернуться и попасть в сборную. Заставить хоть кого-то говорить о себе.

Также Иванов рассказал о несостоявшихся переходах в «Спартак» и ЦСКА.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ RIR68 (раскрыть)
24 июля в 22:46, ред.
Походу ходил по клубам со словами " Мне только спросить"
RIR68
RIR68 ответ Аксинья (раскрыть)
24 июля в 11:51
ЦСКА, спартак, Локомотив, Крылья, Ростов. прям путешественник. нигде не сложилось.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
24 июля в 08:44
Жаль футболиста.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
24 июля в 08:10
По спартаковски поступили.
Смольчик
Смольчик
24 июля в 07:56, ред.
Для ростова это норма.
cska vperiod
cska vperiod
24 июля в 07:52
Белоус отомстил причём несправедливо.
112910415
112910415
24 июля в 07:30
интересно рассказал, и даже явно правдиво !
но одну - две важные детали упустил, и смысл потерялся полностью
ДАША Д
ДАША Д
24 июля в 07:16
Может и хорошо. Закалился.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 07:15
Что то , как то мутно ??? Просто так не выгоняют.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
24 июля в 06:40
Живоглоты.
Caniggia
Caniggia
24 июля в 06:38
Странно, вот просто так прям взяли и выгнали за просто так в Ростове, просто за то, что он Иванов? Не верю!
anfield1984
anfield1984
24 июля в 06:27
С Дюковым, Кашшаи, Прядкиным, РФС надо тоже самое сделать. Даже думаю упразднить это не спортивное событие и начать все заново. В глобальном масштабе. Оставить только команды, где нет ни единой копейки финансирования из гос бюджета и корпораций гос монополии. Изгнать надо бюджетные бабки из футбола, так ведь и будем праздновать по весне окончание картонных первенств, а весной смотреть на отсутствие российских клубов в плей офф евро кубков и говорить, что мы вернёмся сильнее. Вспоминать больно, как Ганчаренко пытался Кубань в еврокубки вывести, а руководство его уволил с формулировкой слишком мягкий с игроками. На фига еврокубки Кубани? А там же аудит от уефа, а как пилить? Пусть гейропа играет в свои еврокубки, мы тут скромненько бюджет попилим пока.
Аксинья
Аксинья
24 июля в 06:16
Какой-то Белоус с ним в контрах , а виноват "Ростов"...Ясно откуда авторский ветерок дунул))
Obdulio Varela
Obdulio Varela
24 июля в 06:10
Это весьма любопытно
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