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Аленичев: «Тедеско однозначно нужно оставлять в „Спартаке“»

24 июля 2020, 11:00

Российский тренер Дмитрий Аленичев поддержал наставника «Спартака» Доменико Тедеско.

Считаю, что Доменико Тедеско однозначно нужно оставлять на должности главного тренера моего родного клуба — ведь мы знаем, к чему приводят частые смены на таком посту. Тедеско пришел в команду уже достаточно давно, успел хорошо ее изучить. И в какой-то степени стал заложником того, что происходило с ней при предшественнике.

Ранее Тедеско рассказал о своем будущем в «Спартаке».  

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
24 июля в 19:32, ред.
Или когда спонсор РПЛ будет колхоз имени Лукашенко или Сталина, то и судьи будут судить по правилам футбола, зная, где может оказаться свисток и что будет дуть в свисток....
andrefino13
andrefino13 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
24 июля в 19:28
Это не поможет, посмотри опыт Ганчаренко, Карпина, они кто в подтрибунах, кто за стадионам... Судьям надо работать и не мешать, суть репрессий.
Александр Алексатов
Александр Алексатов
24 июля в 17:38
    Сп62
    Сп62
    24 июля в 15:57
    По крайней мере физику в команде он поставил. Это уже неплохо. Теперь ждём следущих шагов.
    19821022
    19821022
    24 июля в 13:43
    с 12-го на 7-е не всяк тренер выведет.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    24 июля в 13:42
    В Тедеско меня всё устраивает ! Но ,только ,привязать его к скамейке ,связать руки за спиной и рот заклеить пластырем ! Шоб без жёлтых карточек и удалений ! )))
    trimetil
    trimetil
    24 июля в 13:27
    Ближе к декабрю поменяют.
    mortid
    mortid
    24 июля в 13:15, ред.
    Ага, изучил. Поэтому в кубковом матче выставил школьников на фланг, с которого два гола и приехали. Херово изучил.
    Добряк
    Добряк
    24 июля в 13:02, ред.
    Конечно, нельзя трогать Тедеско. В упорнешей борьбе ему удалось вытянуть Спартак на седьмое место. Такого выдающегося результата не ожидали даже самые преданные болельщики...
    denmig
    denmig
    24 июля в 12:53
    Такими темпами уже скоро и менять будет не на кого! - пусть сезон работает - посмотрим на полноценные результаты!
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    24 июля в 12:48
    Тыдеска хорошую игру ставит спартаку. Достойную истории и традиций этого клуба.
    5 защитников, игра на вынос, отсутствие прессинга, навесы, ставка на контр-атаки - самое то, для болтыхания в середине таблицы.
    А то всё стеночки, забегания, кружева...
    Yurza
    Yurza ответ ТТ (раскрыть)
    24 июля в 12:29
    Иногда меняют на гопников.
    Литейный 4
    Литейный 4
    24 июля в 12:23
    А нам нравится работа Тедеско. Спартак для Зенита твёрдый поставщик очков. В новом сезоне +6 очков гарантированно отдадут. А не отдадут сами возьмём. Как гриться нам чужого не надо, но своё возьмём, чьё бы оно не было. Гыгыгы
    Abverin
    Abverin
    24 июля в 12:20
    Для пердива лучшего тренера и не найти.
    МиХаХа
    МиХаХа
    24 июля в 12:20
    Тедеска верим.))))
    ТТ
    ТТ
    24 июля в 12:18
    Свиней на переправе не меняют !
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    24 июля в 12:18
    Больше всего рады в других клубах, что этот физрук остаётся.
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    24 июля в 12:17
    Пока Федун рулит Спартаком никакой Тедеско не спасёт свиней от пердива.
    ekliziast
    ekliziast ответ makkie (раскрыть)
    24 июля в 12:08
    Согласен , пару месяцев пусть поработает , а там глядишь и с Каррерой договорятся.
    Bom Bom
    Bom Bom
    24 июля в 12:04
    В самом деле не на Григоряна же его менять
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответ Смольчик (раскрыть)
    24 июля в 11:58
      Caniggia
      Caniggia
      24 июля в 11:48
      Пожалуй, Алень прав. Смысла сейчас менять тренера нет. И Тодеско в последних играх неплохо подготовил команду. Надо дать ему поработать!
      makkie
      makkie
      24 июля в 11:38
      Тедеско нужно оставить хотя бы потому, что новый сезон стартует уже через две недели.

      Что успеет новый тренер за это время?
      Только выучит имя Резиуан :)
      Арбалет
      Арбалет
      24 июля в 11:34
      Дайте Тедеско поработать, еще не всё бабло распилили.
      blasgovest
      blasgovest
      24 июля в 11:30
      От 7-го места свиньи и будут толкаться в пердив с Тедеской.
      112910415
      112910415
      24 июля в 11:27
      да, дёргаться совершенно ник чему
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ anfield1984 (раскрыть)
      24 июля в 11:27
      Нам бы его багаж сейчас.... да луческу с фурсенкой в зенит
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      24 июля в 11:25
      Согласен лишь в том, что увольнять сейчас бессмысленно. Пускай с молодёжью поработает до зимней паузы, а там посмотрим. Но уже понятно, что чуда не будет, а вот тренерские ляпы как в матче с зенитом ещё впереди
      Дикий мужчина
      Дикий мужчина
      24 июля в 11:25
      Тедеска совершил невозможное и сделал Спартак седьмым. Верим до нового года, гыгы.
      Yurza
      Yurza
      24 июля в 11:23
      История с Шальке ничему не учит, потом опять ныть будут.
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