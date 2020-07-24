Аленичев: «Тедеско однозначно нужно оставлять в „Спартаке“»

Российский тренер поддержал наставника «Спартака» .

Считаю, что Доменико Тедеско однозначно нужно оставлять на должности главного тренера моего родного клуба — ведь мы знаем, к чему приводят частые смены на таком посту. Тедеско пришел в команду уже достаточно давно, успел хорошо ее изучить. И в какой-то степени стал заложником того, что происходило с ней при предшественнике.