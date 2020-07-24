Силкин: «Уверен, что „Химки“ сделают все для победы»

Российский тренер поделился ожиданиями накануне матча финала Кубка России «Зенит» — «Химки».

С одной стороны, разница в классе между «Зенитом» и «Химками» очевидна. Но в футболе могут быть любые неожиданности. Во всяком случае, уверен, что «Химки» сделают все для победы. Терять им нечего — они и так уже герои, что дошли до финала. А на фоне решения играть в РПЛ у них могут появиться дополнительные силы и эмоции.