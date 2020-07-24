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Силкин: «Уверен, что „Химки“ сделают все для победы»

24 июля 2020, 09:15
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Российский тренер Сергей Силкин поделился ожиданиями накануне матча финала Кубка России «Зенит» — «Химки»

С одной стороны, разница в классе между «Зенитом» и «Химками» очевидна. Но в футболе могут быть любые неожиданности. Во всяком случае, уверен, что «Химки» сделают все для победы. Терять им нечего — они и так уже герои, что дошли до финала. А на фоне решения играть в РПЛ у них могут появиться дополнительные силы и эмоции.

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Александр Алексатов
Александр Алексатов
24 июля в 17:23
уже москалева сделали
cska vperiod
cska vperiod
24 июля в 13:38
Газпром наше достояние, врядли миллер даст.
galem72
galem72
24 июля в 11:30
"...уверен, что Химки сделают все для победы..."

Уверен, карманные арбитры и такой же вар с Химками сделают всё, чтобы только они не выиграли.
Литейный 4
Литейный 4
24 июля в 10:26
Пускай делают, что хотят, а Зенит возьмет кубок. Гыгыгы
handreb
handreb
24 июля в 10:15
Что они там могут сделать, кроме как смотреть на иуду Москалева?
ДАША Д
ДАША Д
24 июля в 09:25
А будет техничная победа Зенита 3-0
Bikcon
Bikcon
24 июля в 09:20
Зенит не спартак, а Химки не Тосно.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 09:18
Шансов ну очень мало.
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