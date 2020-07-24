Быстров: «Уверен, что судьи хорошо отработают в финале Кубка России»

Экс-игрок «Зенита» поделился мнением о финале Кубка России между питерским клубом и «Химками».

«Химки» готовы к одному матчу, вот они с «Уралом» его провели. Половина игроков не будут спать ночью и будут трястись до самого начала матча. У «Зенита» запас прочности очень большой, в этой ситуации все зависит только от него. Думаю, судьи отработают в этом матче хорошо. Советую всем критикующим, возьмите свисток, выйдите во двор и посудите игру мужиков три на три, без фингала они домой не вернутся. Уверен, что «Зенит» победит в Кубке.