Быстров: «Уверен, что судьи хорошо отработают в финале Кубка России»

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о финале Кубка России между питерским клубом и «Химками».
«Химки» готовы к одному матчу, вот они с «Уралом» его провели. Половина игроков не будут спать ночью и будут трястись до самого начала матча. У «Зенита» запас прочности очень большой, в этой ситуации все зависит только от него. Думаю, судьи отработают в этом матче хорошо. Советую всем критикующим, возьмите свисток, выйдите во двор и посудите игру мужиков три на три, без фингала они домой не вернутся. Уверен, что «Зенит» победит в Кубке.
Парфенов как всегда разнесет "народную"...
Парфенов как всегда разнесет "народную"...
Поэтому сообразил,что рано или поздно,пусть по случайности,судьи отработают нормально !
Поэтому сообразил,что рано или поздно,пусть по случайности,судьи отработают нормально !
Зенит может даже на поле не выходить, у соперника будут и удаления, и пенальти в их ворота.
Зенит может даже на поле не выходить, у соперника будут и удаления, и пенальти в их ворота.
По той причине что там не будет команды с которой они работают плохо....))
По той причине что там не будет команды с которой они работают плохо....))