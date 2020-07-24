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Быстров: «Уверен, что судьи хорошо отработают в финале Кубка России»

24 июля 2020, 20:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о финале Кубка России между питерским клубом и «Химками».

«Химки» готовы к одному матчу, вот они с «Уралом» его провели. Половина игроков не будут спать ночью и будут трястись до самого начала матча. У «Зенита» запас прочности очень большой, в этой ситуации все зависит только от него. Думаю, судьи отработают в этом матче хорошо. Советую всем критикующим, возьмите свисток, выйдите во двор и посудите игру мужиков три на три, без фингала они домой не вернутся. Уверен, что «Зенит» победит в Кубке.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
25 июля в 11:54, ред.
Г-н Быстров, как бы арбитры ни отработали, всегда будут недовольные теми или иными их решениями. Но ведь вы имели в виду совсем другое, когда говорили о своей уверенности в их квалифицированном судействе. А именно:игра будет идти в одни ворота ( ясно, в какие ), химчане будут только отбиваться, поэтому нарушений будет немного.
galem72
galem72
25 июля в 10:10
    ekliziast
    ekliziast ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    25 июля в 09:07
    Совершенно верно , там будет команда, с которой они работают очень хорошо, которая платит им очень хорошо, у которой судейский корпус очень хороший, потому что на доплате у Газпрома.
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    25 июля в 08:47
    мало вероятно..
    Парфенов как всегда разнесет "народную"...
    112910415
    112910415
    25 июля в 06:28
    Быстров запредельно умен !
    Поэтому сообразил,что рано или поздно,пусть по случайности,судьи отработают нормально !
    oFANATo
    oFANATo
    25 июля в 01:11
    Как вообще это горе эксперта к комментариям подпускают?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ denmig (раскрыть)
    24 июля в 22:26
    Матч за 3-е место в Кубке будут по ТВ транслировать ?..))
    Romkurch
    Romkurch
    24 июля в 21:36
    Москалев был дисквалифицирован за связь со спартаком, нагло ему подсуживал, теперь судит игру с его филиалом, что тут можно ожидать?
    makkie
    makkie
    24 июля в 21:32
    Отсудят как нужно, Москалёв и Вилков.
    Зенит может даже на поле не выходить, у соперника будут и удаления, и пенальти в их ворота.
    cska vperiod
    cska vperiod
    24 июля в 21:28
    Быстров человек с куриными мозгами.
    морозз
    морозз
    24 июля в 21:24
    Идиот
    Бубнин
    Бубнин
    24 июля в 21:02
    Отработают все до копейки!
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    24 июля в 20:37
    Зенит если серьёзно подойдет к этой игре, то у Химок не будет ни единого шанса.
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    24 июля в 20:35
    Лучше бы их не видеть и не слышать.
    shlomo
    shlomo
    24 июля в 20:32
    Будем надеяться на это...
    denmig
    denmig ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    24 июля в 20:20, ред.
    Правильно! - там вообще! не должно быть команды! Зенит должен сыграть один и забивать мячи в пустые ворота! И еще бить побольше пенальти в эти пустые ворота! В конце концов почему не у вас 10-1 !??? Безобразие! Пора исправлять!!!
    VAN ARM
    VAN ARM
    24 июля в 20:17
    это с какой точки смотреть))))))))))))
    denmig
    denmig
    24 июля в 20:16
    Бууухахах! Конечно , я тоже уверен! - по принципу полуфинала весь сценарий откатали уже!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    24 июля в 20:15
    Само собой судьи отработают хорошо.....
    По той причине что там не будет команды с которой они работают плохо....))
    For56tas
    For56tas
    24 июля в 20:14
    Москалеву нужно будет отработать подачку фердуна.
    Legend 6
    Legend 6
    24 июля в 20:14
    Что и Химки уже боятся не обыграть? 😂
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    24 июля в 20:11
    Хорошо только в какую сторону
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    24 июля в 20:11
    Было бы отлично...
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