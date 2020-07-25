«Интер» готов платить Месси 50 млн евро в год

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25 июля 2020, 15:40

Форвард «Барселоны» может продолжить карьеру в Италии.

Руководство «Интера» намерено подписать игрока летом 2021 года. Именно тогда у аргентинца истекает контракт с каталонским клубом. Миланцы готовы платить нападающему 50 млн евро в год.

Недавно сообщалось, что отец футболиста приобрел дом в Милане.