«Интер» готов платить Месси 50 млн евро в год

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в Италии.
Руководство «Интера» намерено подписать игрока летом 2021 года. Именно тогда у аргентинца истекает контракт с каталонским клубом. Миланцы готовы платить нападающему 50 млн евро в год.
Недавно сообщалось, что отец футболиста приобрел дом в Милане.
По географии спорить не буду, раз ты там кандидат наук. Я не совсем корректно выразился. Скучная не география (сам обожал в школе этот предмет), скучно то, что открытий в этой области не так много. А то что мест много, где нога человека ещё не ступала это да, но это всё не глобально, а локально.
По географии спорить не буду, раз ты там кандидат наук. Я не совсем корректно выразился. Скучная не география (сам обожал в школе этот предмет), скучно то, что открытий в этой области не так много. А то что мест много, где нога человека ещё не ступала это да, но это всё не глобально, а локально.
И работа у тебя скучная, все континенты открыты, в географии уже нет никаких открытий, от этого ты футбол и смотришь.)
И работа у тебя скучная, все континенты открыты, в географии уже нет никаких открытий, от этого ты футбол и смотришь.)
Советую тебе меньше смотреть футбол, а переключится на нормальные виды спорта, а ещё лучше заняться чем-нибудь самому.
Советую тебе меньше смотреть футбол, а переключится на нормальные виды спорта, а ещё лучше заняться чем-нибудь самому.