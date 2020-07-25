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«Интер» готов платить Месси 50 млн евро в год

25 июля 2020, 15:40

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в Италии.

Руководство «Интера» намерено подписать игрока летом 2021 года. Именно тогда у аргентинца истекает контракт с каталонским клубом. Миланцы готовы платить нападающему 50 млн евро в год.

Недавно сообщалось, что отец футболиста приобрел дом в Милане.

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Угадайте кто
Угадайте кто ответ BARRRS (раскрыть)
вчера в 19:02
Ну ты то точно не знаешь, даже более эрудированные пользователи не догадываются. По крайней мере пока)
Угадайте кто
Угадайте кто ответ BARRRS (раскрыть)
вчера в 19:01
Зато ты, в отличие от меня, в одну реку дважды не войдёшь)
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Угадайте кто ответ Тага Дага (раскрыть)
вчера в 19:00
Ну опять таки спорно. В математике, физике ещё не всё открыто, даже в химии. Сам Менделеев говорил, что как минимум один элемент ещё не найден, он называл его эфиром, но не смог описать математически. К примеру человечество ещё не научилось преодолевать скорость света и создавать конструкции, способные выдерживать нагрузки при таких скоростях.)
По географии спорить не буду, раз ты там кандидат наук. Я не совсем корректно выразился. Скучная не география (сам обожал в школе этот предмет), скучно то, что открытий в этой области не так много. А то что мест много, где нога человека ещё не ступала это да, но это всё не глобально, а локально.
BARRRS
BARRRS ответ Угадайте кто (раскрыть)
вчера в 18:53
Один я знаю кто ты, ну да ладно....проехали....Барса чемпион Испаний истиныый!
BARRRS
BARRRS ответ Угадайте кто (раскрыть)
вчера в 18:52
Много ты воды на себе тащишь)))))))
Тага Дага
Тага Дага ответ Угадайте кто (раскрыть)
вчера в 18:26
В Математике тоже всё давно открыто, в литературе, ну там что всё скучно? Нет.В земле очень много мест есть,где человеческая нога не наступало....так что я бы не сказал что география скучный предмет.Ну ты сравнил футбол и теннисом...в теннис не придут смотреть 100000 ...а на футбол придут. Теннис это скучно. ...
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Тага Дага (раскрыть)
вчера в 18:21
Ну это опять таки спорно. Чем плох Бильярд, например? Многие без ума от тенниса и плевать на футбол хотели. Вот в теннисе, к стати, можно говорить о лучших на данный момент и в истории.) Там ведь спортсмен всё делает сам, без партнёров)
И работа у тебя скучная, все континенты открыты, в географии уже нет никаких открытий, от этого ты футбол и смотришь.)
Тага Дага
Тага Дага ответ Угадайте кто (раскрыть)
вчера в 18:04
Я кандидат географических наук....ну скажу так:ЛУЧШЕ ИГРЫ ЧЕМ ФУТБОЛ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ ПРИДУМАЕТ.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
вчера в 17:52
Нет, не Ювенале, не Рагнар. Тем более, что Рагнар скотился в неадекват перед исчезновением/перелогиниванием)
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Тага Дага (раскрыть)
вчера в 17:51
Да я особо и не смотрю, лишь одним глазом посматриваю. Это игровой, командный и крайне примитивный вид спорта. Моё это не фехтование или керлинг. Моё это борьба, плавание и спортивная гимнастика. Вот это спорт, а не беготня 22 додиков. Смешно, что многие их как спортсменов воспринимают, ещё и оды им воспевают. Выделяют и возводят некоторых в статус "лучший", "легенда", хотя всё это условности. Лучшим и легендой можно быть лишь одно мгновение в определённой КОМАНДЕ при определённых обстоятельствах.
Советую тебе меньше смотреть футбол, а переключится на нормальные виды спорта, а ещё лучше заняться чем-нибудь самому.
Тага Дага
Тага Дага ответ Угадайте кто (раскрыть)
вчера в 17:38
Не смотри футбол, это не ваше...ваше фехтование, или кёрлинг...
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
вчера в 17:36
Я бы сказал, что ты Санчо Панса, тот тоже за Реал, но и за ЦСКА,так что не подходит. Был ещё Рагнар из дружков Князя, но тот, вроде, против Реала был, так что тоже не подходит. Может, Ювенале (запасной аккаунт).
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Тага Дага (раскрыть)
вчера в 17:21
В 21 веке я видел Зидана, Роналдо, Фигу, Шевченко, Дель Пьеро, Анри, Беркампа и много кого ещё, которые были на голову выше Месси в прямом и переносном смысле.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
вчера в 17:18
Опять ты не угадал, Фрэди), хотя близко. Ты писал, что я один из дружков Князя. Ты прав, но попробуй конкретизировать. Я не Скудерия, не Князь, не болею (но поддерживаю) Ювентус и Реал. Не болею ни за Спартак, ни за ЦСКА, ни за Зенит. Больше подсказок не будет.
Тага Дага
Тага Дага ответ Угадайте кто (раскрыть)
вчера в 16:40
Лучший 21-м веке
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
вчера в 15:16
Легенды Ювентуса - судейский корпус Италии. Скудерия, ты знал это?
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Тага Дага (раскрыть)
вчера в 14:24
Лучшим его назвать нельзя , правильнее будет - один из лучших.
Тага Дага
Тага Дага ответ Угадайте кто (раскрыть)
вчера в 13:17
Во первых он лучший, должен получить лучшую зарплату. ...а то что он получает с дельфином вместе взятых. ...это не правда.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ BARRRS (раскрыть)
вчера в 13:04
Легенды Барсы это Чакир, Эвребе, Айтекин и Мальенки с Эрнандесами.)
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Тага Дага (раскрыть)
вчера в 13:03
Зато получает этот "скромняга", как весь Юве с Роналдой в придачу)
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 00:01
Может и готов, вот только Лео не уйдет с насиженного диктаторского кресла
Тага Дага
Тага Дага ответ Брулин (раскрыть)
25 июля в 22:01
У пеналду нет имени и нет клуба....где платить больше, туда и пойдёт. ...а Месси это скромняга...другая величина.
BARRRS
BARRRS
25 июля в 21:59
Это легенда Барсы. Закончит карьеру в Барсе, потом начнет с Хави ее тренировать.
An Jo
An Jo
25 июля в 20:44
Месси не готов за такие деньги страдать в Интере.
dzvinka
dzvinka ответ shlifen (раскрыть)
25 июля в 20:39
тоже самое, но только 100 лямов в год, и бонусы в размере 5% ВВП Котолании в случаи если вколотит покер Леганесу с пенок в одном матче.
рус фан
рус фан
25 июля в 20:38
Типа купят через год, папа приобрел недвижимость в Милане, Леонель пускай пожизненно играет за каталонию там ему и место.
За Путина
За Путина
25 июля в 20:25
    Rattlehead
    Rattlehead ответ shlifen (раскрыть)
    25 июля в 19:39
    100 млн. в год без учета бонусов, пост пожизненного президента по окончании карьеры, переименование стадиона в свою честь, холодильник Розенлев (финский, хороший), почетная грамота.
    амурец
    амурец
    25 июля в 19:05
    очередная утка как с АПЛ, пустили ее агенты гнома что бы контракт опять пожирней выклянчить, а Месси и сам не поедет, он в Барселоне где все под него заточено блещет только против команд второй десятки ЛЛ, а в сериАле в Интере он просто будет незаметен
    kotmyshka
    kotmyshka
    25 июля в 18:45
    Пусть...
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