Распродажа и тотальное омоложение. Какой будет новая «Барса»?

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вчера, 14:00

Страшно интересно, что будет с «Барселоной» в ближайшем будущем! Хотя фанатам скорее страшно, а «Соккер.ру» в основном интересно.

Ставка на молодежь не от хорошей жизни

Те, кто следит за футболом не первый год, прекрасно понимают, что декларируемая клубом смена курса на молодежь всегда говорит о внутренних проблемах финансового характера. И, скорее всего, о проблемах достаточно серьезных. Это как в том советском анекдоте про два письма, которые должны помочь преемнику генсека/директора в критических ситуациях: в первом сказано валить все на предшественника, а во втором: «Пиши два письма».

В жизни все не так просто, и способов извернуться больше, но «ставка на талантливую молодежь» — это как раз одно из таких «писем», оттягивающих неизбежное. На самом деле, никто в футбольном мире не хочет и не будет ставить на молодежь, особенно если речь идет о большом клубе. Во-первых, юнцы не выигрывают трофеи. Во-вторых, настоящие таланты не нуждаются в искусственном вскармливании. Напротив, им полезно прорасти сквозь почву жестокой конкуренции, таков естественный отбор.

Официальные лица «Барселоны» пока не комментируют новый вектор развития клуба, но артподготовка началась в прокаталонских изданиях, которые накануне надвигающейся распродажи уже восхищаются «Барселоной будущего» и приписывают молодым игрокам чудесные суперспособности. И ведь пишут так убедительно и искренне, словно это единственное и безальтернативное будущее «Барсы», ставшее следствием мудрого стратегического планирования Бартомеу и его команды.

При этом такие эпизоды, как обмен 23-летнего Артура «нового Хави» Мело на 30-летнего Миралема Пьянича с доплатой «Ювентуса», беззаботно игнорируются, хотя вот этот локальный отказ от перспектив в пользу «старости» и рекламируемое омоложение — звенья одной и той же цепи. «Барселоне» нужны деньги, и Бартомеу пойдет на все, чтобы удержаться в своем кресле еще неделю, месяц, год…

Распродажа!

«Барселона» объявляет летнюю распродажу! Каталонцы готовы рассмотреть предложения по дюжине игроков, в список попали: Филиппе Коутиньо, Артуро Видаль, Усман Дембеле, Иван Ракитич, Самюэль Умтити, Нелсон Семеду, Нето, Рафинья Алькантара, Карлес Аленья, Мартин Брейтуэйт, Эктор Фирпо и Жан-Клер Тодибо. Продать всех и сразу нереально, однако лучше бы продать большинство, ведь оставшиеся вряд ли продолжат служение «Барселоне» с пылающим сердцем, тем более что у футболистов есть перед глазами пример Артура, который не хотел покидать «Камп Ноу» и которому, по сути, воткнули нож в спину. Бразилец не без причин считает, что его предали. Уже бывшие партнеры Артура теперь тоже ждут подвоха.

Другие клубы, зная о ситуации в «Барселоне», будут всячески сбивать цену и выторговывать у каталонцев лучшие условия: когда ты уязвим, это отражается на сделках. Да, в списке «на выход» нет футболистов, если рассматривать всех по отдельности, без которых «Барса» развалится в одночасье, но в совокупности здесь серьезная глубина и качество состава, которыми нужно дорожить. Опять же, продажа нескольких упомянутых футболистов станет избавлением от ошибок прошлого, но какой ценой? На приобретение 12 этих игроков без учета выплат по контрактам «Барса» потратила почти 450 млн евро. Удастся ли отбить хотя бы половину? Сомневаюсь.

Дорогу молодым!

Так или иначе, за каталонской молодежью будем следить внимательно, ведь парни действительно талантливые. Сообщается, что со следующего сезона место в главной команде получат Ансу Фати (17 лет), Педри (17 лет), Францишку Тринкао (20 лет), Хуан Миранда (20 лет), Рики Пуч (20 лет) и Рональд Араухо (21 год). Наверняка будут и другие инъекции юностью, но эти шестеро будут бороться за место в стартовом составе и точно станут частью ротации, которая определит новую модель «Барселоны».

Планируется также привлекать из второй команды Алекса Кольядо и Рамона «Мончу» Родригеса. Каталонское спортивное издание Sport.es уверено, что все эти парни соответствуют заданному профилю:

Молодые таланты с большими перспективами, приверженностью философии «Барсы» и длинным списком трофеев, которые им предстоит выиграть.

Про будущие трофеи особенно хорошо сказано. Интересно, почему «блаугранас» при таком неистребимом желании омолодиться позволили «Хетафе» выкупить своего воспитанника Марка Кукурелью, уже заигравшего на уровне Примеры? Почему в списке трансферов Карлес Аленья и Жан-Клер Тодибо? Французскому защитнику 20 лет, испанским хавбекам — по 22. Как будто вписываются в новую концепцию, причем у этих парней и некоторый опыт уже имеется.

А еще на них имеется спрос, есть реальная возможность продать Аленью и Тодибо за «живые деньги», как уже продали Кукурелью за 10 млн евро. Это важнее всего, как вы уже поняли, а необходимость омоложения состава, предоставление игровой практики воспитанникам и прочие благодеяния нынешних боссов «Барселоны», о которых мы еще не раз услышим, нужны для управления общественным мнением.

Болельщикам важно знать или хотя бы верить, что «Барса» идет по пути преобразований, а не развала. В сладкой лжи легко утонуть, а горькую правду трудно признать, но без этого упадок продолжится, а точка входа в процесс возрождения будет постоянно отодвигаться.