Медведев: «Можно ли оценить сезон „Зенита“ на 5+? Нужен ещё успех в ЛЧ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу питерского клуба в финале Кубка России против «Химок» (1:0).

Такой момент на последней секунде… Мяч попал штангу, мог отскочить куда угодно, но отскочил в руки Кержакову. А так, кубок — есть кубок. «Химки» заслуживают высокой оценки, их оборону было очень трудно пройти, у нас были моменты, но их вратарь отлично сыграл. Надеюсь, у «Химок» большое будущее в РПЛ .

Можно ли оценить сезон на 5+? Для плюса не хватает успешного выступления в Лиге чемпионов. Это цель на следующий сезон. Не буду даже комментировать все разговоры о симуляции при падении Малкома. Это чистый пенальти, Малком был первым на мяче и был снесён защитниками. Что касается ухода и прихода игроков, то после победы ничего не скажу. Скоро всё узнаете. Сейчас у нас очень короткая пауза — и Суперкубок. Вступаем в новый сезон с более амбициозными целями.