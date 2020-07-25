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Медведев: «Можно ли оценить сезон „Зенита“ на 5+? Нужен ещё успех в ЛЧ»

25 июля 2020, 20:43
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу питерского клуба в финале Кубка России против «Химок» (1:0).

Такой момент на последней секунде… Мяч попал штангу, мог отскочить куда угодно, но отскочил в руки Кержакову. А так, кубок — есть кубок. «Химки» заслуживают высокой оценки, их оборону было очень трудно пройти, у нас были моменты, но их вратарь отлично сыграл. Надеюсь, у «Химок» большое будущее в РПЛ.

Можно ли оценить сезон на 5+? Для плюса не хватает успешного выступления в Лиге чемпионов. Это цель на следующий сезон. Не буду даже комментировать все разговоры о симуляции при падении Малкома. Это чистый пенальти, Малком был первым на мяче и был снесён защитниками. Что касается ухода и прихода игроков, то после победы ничего не скажу. Скоро всё узнаете. Сейчас у нас очень короткая пауза — и Суперкубок. Вступаем в новый сезон с более амбициозными целями.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
вчера в 13:54
С Кукаяном договоритесь,если он пролезет в судьи Л.Ч. может из группы и выйдите..Вы же еще ни разу не выходили..
Sergoural
Sergoural
вчера в 11:41
А что значит для него успех в ЛЧ? Выиграть один матч или занять 3-е место в таблице и играть в ЛЕ? Малком не всегда будет тащить Зенит. На кубок он был в 1-м тайме нулевой и Зенит был нулевой, один удар в створ за весь тайм.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 09:54
    abramjan
    abramjan
    вчера в 07:46
    А он смешной!
    beefs
    beefs
    вчера в 03:19
    О чем это он, какая ЛЧ?
    12й игрок
    12й игрок ответ cska vperiod (раскрыть)
    вчера в 01:49
      blitz
      blitz
      25 июля в 22:36
      В ЛЧ Химки играть не будут. Если уж команду из ФНЛ еле, еле с помощью пенальти неоднозначного обыграли, то в ЛЧ ловить будет нечего.
      112910415
      112910415
      25 июля в 21:28
      Успех в ЛЧ будет непременно.
      Хотя бы один.
      Petergoff
      Petergoff
      25 июля в 21:08
      Ну да. Кубок УЕФА брали, теперь надо достоино сыграть в ЛЧ.
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith ответ cska vperiod (раскрыть)
      25 июля в 21:02
      Посмотрим...
      4RT
      4RT
      25 июля в 21:02
      Газовый мечтатель)))
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
      25 июля в 21:02
      Зенит - чемпион! Всего и всегда!!!
      Аксинья
      Аксинья
      25 июля в 20:56
      в РПЛ отличники, а в ЛЧ двоечники - вот и вся арифметика))
      Литейный 4
      Литейный 4
      25 июля в 20:49
      С золотым дублем. Гыгыгы
      Don trambon
      Don trambon
      25 июля в 20:49
      А в ЛЧ вас по стандарту ахахах
      cska vperiod
      cska vperiod
      25 июля в 20:49
      С такой игрой в ЛЧ делать нечего.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      25 июля в 20:46
      Дубль сделали, а дальше видно будет.
      drug01
      drug01
      25 июля в 20:44
      Так продолжать играть
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