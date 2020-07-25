Юран: «У меня пенальти вызывает сомнения. Почему-то VAR не смотрели»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал эпизод с назначением пенальти в финальном матче Кубка России против «Зенита» (0:1).
Сейчас посмотрел пенальти, комментарий судьи Федотова. Это ключевой момент, на кону стоит Кубок России. Ребята обращались посмотреть VAR. Почему-то не смотрели. У меня пенальти вызывает сомнения. Федотов — не игрок, не тренер, наверное, он разбирается.
Действительно, почему? ))
Действительно, почему? ))
https://img.gazeta.ru/files3/155/10662155/RIAN_03092581.HR.ru-pic4_zoom-1500x1500-6369.jpg
https://img.gazeta.ru/files3/155/10662155/RIAN_03092581.HR.ru-pic4_zoom-1500x1500-6369.jpg
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Неужели Юран НЕ понимает, для чего на ВАР посадили Вилкова?
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Неужели Юран НЕ понимает, для чего на ВАР посадили Вилкова?
Юран начинает уже заранее перед РПЛ по-Федунски говорить. Будущее покровительство обязывает)
Юран начинает уже заранее перед РПЛ по-Федунски говорить. Будущее покровительство обязывает)