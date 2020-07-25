Юран: «У меня пенальти вызывает сомнения. Почему-то VAR не смотрели»

Главный тренер «Химок» прокомментировал эпизод с назначением пенальти в финальном матче Кубка России против «Зенита» (0:1).

Сейчас посмотрел пенальти, комментарий судьи Федотова. Это ключевой момент, на кону стоит Кубок России. Ребята обращались посмотреть VAR . Почему-то не смотрели. У меня пенальти вызывает сомнения. Федотов — не игрок, не тренер, наверное, он разбирается.