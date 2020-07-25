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Юран: «У меня пенальти вызывает сомнения. Почему-то VAR не смотрели»

25 июля 2020, 21:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал эпизод с назначением пенальти в финальном матче Кубка России против «Зенита» (0:1).

Сейчас посмотрел пенальти, комментарий судьи Федотова. Это ключевой момент, на кону стоит Кубок России. Ребята обращались посмотреть VAR. Почему-то не смотрели. У меня пенальти вызывает сомнения. Федотов — не игрок, не тренер, наверное, он разбирается.

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Все комментарии
Sergoural
Sergoural
вчера в 11:35
Добро пожаловать в РПЛ. У тебя еще много вопросов будет это РПЛ. Готовься Серега. VAR смотрят только для нужных.
galem72
galem72
вчера в 11:11
"...VAR почему-то не смотрели..."

Действительно, почему? ))
4RT
4RT
вчера в 01:24
Зря что ли в газпроме значки месяц назад наштамповали
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
вчера в 01:04
Физрук хоть правила футбола знает?
мангo
мангo ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
25 июля в 23:29
    Женя Алимаскин
    Женя Алимаскин
    25 июля в 23:13
    Сто процентов пеналь. Что бы он говорил если бы на его игроке так сфолили???
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ handreb (раскрыть)
    25 июля в 22:57
    Я на абсурд не реагирую, с такой же достоверностью можно утверждать, что ты у Миллера на побегушках.
    Parma1972
    Parma1972
    25 июля в 22:49
    Сейчас посмотрел пенальти,комментарий судьи Николаева-По пенальти вопросов не было даже на футбольном поле. Это очевидный фол. Гапон, грубо говоря, заехал по ноге. Малком защищает мяч корпусом, защитник бьёт по ногам. Это пенальти.Юран- успокойся!
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    25 июля в 22:34
    Просто смешно Вас читать,Вы мало того,что совершенно не понимаете смысл мною написанного,так ещё и пишите такую ерунду,что просто уши "чешутся"...
    blitz
    blitz
    25 июля в 22:32
    У Зенита VAR обычно не смотрят.
    swift stream
    swift stream
    25 июля в 22:26
    Демагогия тарасовская не выветривается с годами.
    handreb
    handreb ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    25 июля в 22:23
    Приличный потому, что у Гинера на побегушках?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    25 июля в 22:07
    А про кого из судей можно сказать, что он тренер, или игрок? Он судья, причём приличный и принципиальный. Но такие Дюкову не нужны. Ему милее вилков.
    Армейская душа
    Армейская душа ответ Сп62 (раскрыть)
    25 июля в 22:04
    И это пишут спартачи, не так давно кричавшие о 100%-м пенальти на Глушакове в ворота Томи. Боже - двуличие во всей красе )))

    https://img.gazeta.ru/files3/155/10662155/RIAN_03092581.HR.ru-pic4_zoom-1500x1500-6369.jpg
    Сп62
    Сп62
    25 июля в 21:58
    В своё время Халк аналогично зацепился за ногу защитника. Тогда он получил горчичник за симуляцию. Правда тогда не было Кашшаи.
    trimetil
    trimetil ответ LOpp (раскрыть)
    25 июля в 21:52
    Седьмому месту?
    trimetil
    trimetil
    25 июля в 21:51
    Посмотрел повтор, пенальти стопроцентный.
    Армейская душа
    Армейская душа ответ LOpp (раскрыть)
    25 июля в 21:44
    Всё просто - кто-то пересматривает групповой матч ЛЧ Ливерпуль-Спартак
    cska1948
    cska1948
    25 июля в 21:36
    Юран: «У меня пенальти вызывает сомнения. Почему-то VAR не смотрели»
    -------------------------
    Неужели Юран НЕ понимает, для чего на ВАР посадили Вилкова?
    Живанильда
    Живанильда
    25 июля в 21:26
    кашай сказал,что пенальти стопрцентный,а он никогда не врет.
    LOpp
    LOpp
    25 июля в 21:25, ред.
    У меня во дворе кто-то громко кричит: "позор! позор!" Я кажется догадываюсь кому это адресовано.
    волгодон 2
    волгодон 2
    25 июля в 21:23
    Вступил в клуб Федуна.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин
    25 июля в 21:23
    Смотрите какая логика у этого товарища,он говорит,что если Федотов,не игрок,не тренер,то значит он разбирается в футболе...вопрос,либо у нас такие "умные" игроки и тренеры или такой "умный" Юран...???
    Nafnafik
    Nafnafik
    25 июля в 21:20
    Зачем настраивает народ против Химок не понятно, и так любить не будут что филиал свиней.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    25 июля в 21:17
    пусть повтор глянет и успокоиться
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    25 июля в 21:16
    Конечно, такие пенальти не видят только тренер и игроки проигравшей команды.Ну и тарасовские болельщики еще.
    Юран начинает уже заранее перед РПЛ по-Федунски говорить. Будущее покровительство обязывает)
    Арбалет
    Арбалет
    25 июля в 21:14
    VAR смотрят когда есть сомнеия, когда это очевидно всей стране, то нет и смысла.
    blasgovest
    blasgovest
    25 июля в 21:12
    Одно радует, что такие тренеры, из тарасовских, ни в одной команде не задерживаются.
    Izmar
    Izmar
    25 июля в 21:11, ред.
    А какие пенальти у него не вызывают сомнеия?
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