ГлавнаяНовости

Гендиректор «Химок»: «Мы играли с „Зенитом“ почти на равных»

25 июля 2020, 20:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов подвёл итоги финального матча Кубка России против «Зенита» (0:1).

Ребята молодцы, показали очень хороший футбол. В середине второго тайма, возможно, чуть испугались. Но великолепно провели концовку, могли сравнять, но не повезло.

Проигрывать всегда обидно. Но команда ещё раз доказала, что достойна играть в РПЛ. Ребята играли с «Зенитом» почти на равных. Они молодцы.

Футболисты сразу после матча в раздевалке сказали, что пенальти не было. Не хватило чуть-чуть мастерства впереди. Когда попали в штангу, очень сильно переживал. Думаю, ещё забьём.

Сезон мы провели на высшем уровне. Сергей Юран великолепно подготовил команду.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии6
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии11
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
12й игрок
12й игрок
вчера в 01:45
Ну если с зенитом играют на равных, то спартак им вообще не соперник.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
25 июля в 21:19
А когда в вашу штангу попали-не переживал?
pomor 445
pomor 445 ответ Abverin (раскрыть)
25 июля в 21:17
Химки это вторая Уфа. РПЛ всё больше превращается в большой автобусный парк и лидерам надо вырабатывать тактику борьбы с такими автобусами.
Abverin
Abverin
25 июля в 21:07
Играли чуть лучше спартака, хотя автобус такой же.
For56tas
For56tas
25 июля в 21:06
Еще один юморист, сам хоть футбол видел.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 июля в 21:05
Ой, ладно. Ну где на равных , до штрафной то несколько раз только и добегали, а в основном играли на отбой. Удивил Карян!!! Все проиграл, просто ужас. Чего его Юран долго не меня непонятно. Алиев на порядок лучше смотрелся.
Без особого напряга Зенит дожал Химки.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
25 июля в 21:01
Зенит атаковал весь матч, Химки защищались весь матч? О какой равной игре идёт речь? Или последняя атака, ставшая единственным моментом Химок всё перечеркивает?
STVA 1
STVA 1
25 июля в 21:00
Достойно играли...
Don trambon
Don trambon
25 июля в 20:58
    cska vperiod
    cska vperiod
    25 июля в 20:57
    Химки выглядели лучше чем зенит.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    25 июля в 20:54
    С этим не поспоришь...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100