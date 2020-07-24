«Урожай» переименован обратно в «Кубань»

В пресс-службе РФС сообщили, что исполком принял решение изменить название краснодарского футбольного клуба «Урожай» на «Кубань».
Исполком РФС принял решение в связи с истечением 24-месячного срока с момента утраты НАО Футбольный клуб «Кубань» профессионального статуса по причинам, не связанным со спортивным результатом, в соответствии с постановлением исполкома № 169/8 от 25.11.2015 «Об обеспечении защиты интересов субъектов футбола в случае утраты клубом профессионального статуса», разрешить ООО Футбольный клуб «Урожай» (г. Краснодар) изменить наименование на ООО Профессиональный футбольный клуб «Кубань» без возникновения у такого клуба спортивного или иного правопреемства с НАО Футбольный клуб «Кубань».
Напомним, что клуб «Кубань» в мае 2018-го не смог пройти процедуру лицензирования РФС из-за финансовых долгов. Арбитражный суд Краснодарского края 17 декабря 2018 года вынес решение о признании банкротом «Кубани». После банкротства «Кубани» в Краснодаре спортивная общественность считает созданный «Урожай» правопреемником клуба с многолетней историей.
Будем надеяться , что Кубань рано или поздно вернется в элиту российского футбола.
Будем надеяться , что Кубань рано или поздно вернется в элиту российского футбола.