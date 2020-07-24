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«Урожай» переименован обратно в «Кубань»

24 июля 2020, 15:31

В пресс-службе РФС сообщили, что исполком принял решение изменить название краснодарского футбольного клуба «Урожай» на «Кубань». 

Исполком РФС принял решение в связи с истечением 24-месячного срока с момента утраты НАО Футбольный клуб «Кубань» профессионального статуса по причинам, не связанным со спортивным результатом, в соответствии с постановлением исполкома № 169/8 от 25.11.2015 «Об обеспечении защиты интересов субъектов футбола в случае утраты клубом профессионального статуса», разрешить ООО Футбольный клуб «Урожай» (г. Краснодар) изменить наименование на ООО Профессиональный футбольный клуб «Кубань» без возникновения у такого клуба спортивного или иного правопреемства с НАО Футбольный клуб «Кубань».

Напомним, что клуб «Кубань» в мае 2018-го не смог пройти процедуру лицензирования РФС из-за финансовых долгов. Арбитражный суд Краснодарского края 17 декабря 2018 года вынес решение о признании банкротом «Кубани». После банкротства «Кубани» в Краснодаре спортивная общественность считает созданный «Урожай» правопреемником клуба с многолетней историей. 

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
25 июля в 01:27
Что за бредовые законы?
CSKA2012
CSKA2012
24 июля в 19:37
Кубань-Феникс ))
pomor 445
pomor 445
24 июля в 18:40
Урожай оказался неурожайным.
VAN ARM
VAN ARM
24 июля в 17:50
может и хорошо но меняет это не многое))))
Caniggia
Caniggia
24 июля в 17:19
Ждём Кубань в вышке.
Raamtvall
Raamtvall
24 июля в 16:13
Скоты. Растоптали клуб с почти столетней историей, наплевали на труп, а теперь ещё и его имя присвоили какому-то выкидышу. А потом ещё удивляются, почему в стране футбола нет.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
24 июля в 15:59
Любой команде нужен хороший хозяин, болеющий за футбол, а не за свой карман.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
24 июля в 15:55
Ещё самобытней что там творилось(((
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 15:43
Очень печально то , что произошло с Кубанью. Очень самобытная была команда . Ведь многие болельщики Краснодара ждут возвращения Кубани. Может быть когда нибудь мы опять будем наблюдать краснодарское дерби. Надо признать , что это был редчайший случай , когда не в столице , а далеко за ее пределами город имел два клуба и соответственно свое дерби.
Будем надеяться , что Кубань рано или поздно вернется в элиту российского футбола.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
24 июля в 15:39
Чем бы дитя не тешилось
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 15:34
Удачи Кубани!!!
Glyba
Glyba
24 июля в 15:34
Будто от этого что-то поменяется.
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