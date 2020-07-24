«Урожай» переименован обратно в «Кубань»

1595593908

24 июля 2020, 15:31

В пресс-службе РФС сообщили, что исполком принял решение изменить название краснодарского футбольного клуба «Урожай» на «Кубань».

Исполком РФС принял решение в связи с истечением 24-месячного срока с момента утраты НАО Футбольный клуб «Кубань» профессионального статуса по причинам, не связанным со спортивным результатом, в соответствии с постановлением исполкома № 169/8 от 25.11.2015 «Об обеспечении защиты интересов субъектов футбола в случае утраты клубом профессионального статуса», разрешить ООО Футбольный клуб «Урожай» (г. Краснодар) изменить наименование на ООО Профессиональный футбольный клуб «Кубань» без возникновения у такого клуба спортивного или иного правопреемства с НАО Футбольный клуб «Кубань».