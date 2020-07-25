ГлавнаяНовости

Кокорин останется в России из-за высокой зарплаты

25 июля 2020, 15:05

Стали известны требования форварда «Зенита» Александра Кокорина от потенциальных работодателей. 31 июля футболист станет свободным агентом.

Нападающий намерен заработать 10 миллионов евро за три ближайших года. К игроку проявляют интерес «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». Также существует вероятность того, что Кокорин продлит свое соглашение с «Зенитом».

Что касается вариантов в Европе, то Кокорин на данный момент их не рассматривает, поскольку не сможет там рассчитывать на такую высокую зарплату.

Все новости
Слухи«Локомотив» подпишет нападающего солигорского «Шахтера» Лисаковича
Вчера, 22:09 Комментарии16
СлухиЛоврен станет игроком «Зенита» уже на следующей неделе
Вчера, 16:43 Комментарии39
СлухиЦСКА — единственный клуб, который хочет подписать Карраскаля
Вчера, 15:07 Комментарии45
СлухиУ «Локомотива» нет предложений по Смолову
Вчера, 15:01 Комментарии20
СлухиТрансфер Фомина в «Динамо» может сорваться
Вчера, 14:09 Комментарии9
Агент Маньяков: «Смольников перешёл в „Краснодар“»
25 июля Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 07:45
Кокоше, как и Буратиньо, Европа не облокотилась вообще. Их и тут неплохо кормят.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 00:29
Кому этот распиаренный нужен???
Agamaga
Agamaga
вчера в 00:15
Запросы Кокоши может удоволетворить только ОПГ кремль. Кому он нужен в Европе?
aventure61
aventure61
25 июля в 20:24
Лопырёв в сельте уже показал,что такое российский футбол и это дерево зенитовско-сочинское понимает что нафиг никому за границей не нужен.
mars6791
mars6791
25 июля в 19:43
Его право. Но вызывает противные чувства.
Silent Assassin
Silent Assassin ответ makkie (раскрыть)
25 июля в 19:35
В Турции платят в среднем не сильно больше, если вообще больше, чем в России.
Николай к
Николай к
25 июля в 19:27
Ну не верю я что кокоша в Спартаке может играть.
Да и сам он если с годовой дружит( ..... сморозил) на это нн пойдет.
Пусть в Локо идет или к ментам.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
25 июля в 19:14
Человеку нужна зарплата, а не футбол... И кто его купит тот 🐓......).
andrefino13
andrefino13
25 июля в 18:58
Дорог нет, Кокорин знает что и дураков меньше не стало.
Санчо Панса
Санчо Панса
25 июля в 18:42
Ну кто бы сомневался! Нет, это не Федя Смолов. Тот хотя бы рискнул и поехал искать счастье в Испанию! А Кокорин...Действительно, зачем уезжать в Европу, когда и тут неплохо платят)
МиХаХа
МиХаХа
25 июля в 18:41
В Спартак. Ухахахаха
m40
m40
25 июля в 18:41
Как говорится: ,,Узнай страну по новости,,. Это всего лишь частный случай, но характеризующий ситуацию в стране в целом. Грустно это всё на самом деле
RiotZero
RiotZero
25 июля в 18:34
Не были мы ни в какой Таити, нас и здесь неплохо кормят.
VAN ARM
VAN ARM
25 июля в 18:16
не будет тебе таких денег))) ты слаб)))
particular
particular
25 июля в 17:47
Какая же страшная и безутешная вынужденность..:)))
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
25 июля в 17:45
Как будто могло быть по-другому
autochthon
autochthon
25 июля в 17:41
В Европе кризис, а у нас распил. Пора бы уж поскромнее быть Какорину и компании.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
25 июля в 17:14
Губа не дура в России больше платят
kotmyshka
kotmyshka
25 июля в 17:14
Флаг в руки...
makkie
makkie
25 июля в 17:06
Я так понимаю, у товарища на первом месте деньги?
Пусть в Турцию или Китай езжает - там насыплют сколько надо.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 июля в 16:58
Папик точно не прогадает, пошлет пасынка где доход пожирнее.
Хотя вполне возможно, что сам папик слухи и распускает. Мол Саша в цене , очередь на него большая, мы должны подумать и выбрать самый достойный вариант. Это может быть и намек Зениту, чтоб активнее зашевелились, а то провороните Санька !!!
Ждем решения самого Кокорина, что он там решит ......с папиной подсказки конечно.
МиХаХа
МиХаХа
25 июля в 16:22
Что скажет Зенит?
Obdulio Varela
Obdulio Varela
25 июля в 16:16
Это само собой разумеется
Рожден в СССР
Рожден в СССР
25 июля в 16:11
только в нашей раше есть 56ы готовые платить такие деньги спортсменам любителям
Grey33
Grey33
25 июля в 16:02
Похоже, Коко много размышлял в последние два года. И решил для себя, что всё в жизни ерунда, кроме денег.
For56tas
For56tas
25 июля в 15:42
Спартак отпадает сразу, после Зенита туда могут пойти только быстровы, которым все равно где ныть.
serh62
serh62
25 июля в 15:42
только в россии этому нарушителю закона могут платить такие деньги, которые он не оправдывает на 90%. за рубежом он и не нужен никому. любой нападающий из нашего футбола не хуже, а во многом даже лучше кокоши. просто распиаренный молокосос
ermak6848
ermak6848
25 июля в 15:39
ну и правильно Зенит то что ему подходит по деньгам , а там аренда или ещё что - то не суть
Рыжая Борода
Рыжая Борода
25 июля в 15:33
Для топ-лиги 3 млн копейки, а идти в Грецию или Турцию так лучше пусть дома играет
112910415
112910415
25 июля в 15:32
Главное в жизни - правильно наметить цель и упорно к ней стремиться !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100