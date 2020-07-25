Кокорин останется в России из-за высокой зарплаты

Стали известны требования форварда «Зенита» Александра Кокорина от потенциальных работодателей. 31 июля футболист станет свободным агентом.
Нападающий намерен заработать 10 миллионов евро за три ближайших года. К игроку проявляют интерес «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». Также существует вероятность того, что Кокорин продлит свое соглашение с «Зенитом».
Что касается вариантов в Европе, то Кокорин на данный момент их не рассматривает, поскольку не сможет там рассчитывать на такую высокую зарплату.
Да и сам он если с годовой дружит( ..... сморозил) на это нн пойдет.
Пусть в Локо идет или к ментам.
Да и сам он если с годовой дружит( ..... сморозил) на это нн пойдет.
Пусть в Локо идет или к ментам.
Пусть в Турцию или Китай езжает - там насыплют сколько надо.
Пусть в Турцию или Китай езжает - там насыплют сколько надо.
Хотя вполне возможно, что сам папик слухи и распускает. Мол Саша в цене , очередь на него большая, мы должны подумать и выбрать самый достойный вариант. Это может быть и намек Зениту, чтоб активнее зашевелились, а то провороните Санька !!!
Ждем решения самого Кокорина, что он там решит ......с папиной подсказки конечно.
Хотя вполне возможно, что сам папик слухи и распускает. Мол Саша в цене , очередь на него большая, мы должны подумать и выбрать самый достойный вариант. Это может быть и намек Зениту, чтоб активнее зашевелились, а то провороните Санька !!!
Ждем решения самого Кокорина, что он там решит ......с папиной подсказки конечно.