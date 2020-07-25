Кокорин останется в России из-за высокой зарплаты

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25 июля 2020, 15:05

Стали известны требования форварда «Зенита» от потенциальных работодателей. 31 июля футболист станет свободным агентом.

Нападающий намерен заработать 10 миллионов евро за три ближайших года. К игроку проявляют интерес «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». Также существует вероятность того, что Кокорин продлит свое соглашение с «Зенитом».

Что касается вариантов в Европе, то Кокорин на данный момент их не рассматривает, поскольку не сможет там рассчитывать на такую высокую зарплату.