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«Томь» продлила аренду Визновича

вчера, 09:07

Пресс-служба «Томи» сообщает, что клуб продлил аренду нападающего Ильи Визновича.

Договор продлен еще на один сезон. Напомним, что основные права на игрока принадлежат «Шиннику».

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 09:46
Пусть Визновичу повезет в Томи!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:23
Не знаю такого совсем.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 09:17
Посредственный нападающий. гыгыгы
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