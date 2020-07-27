«Томь» продлила аренду Визновича

Пресс-служба «Томи» сообщает, что клуб продлил аренду нападающего Ильи Визновича.
Договор продлен еще на один сезон. Напомним, что основные права на игрока принадлежат «Шиннику».
⚡Илья Визнович продолжит выступать за нашу команду и в этом сезоне. Арендное соглашение продлено на сезон 2020/21— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) July 27, 2020
Илья выступал за нашу команду в весенней стадии, провел обе встречи ОЛИМП-ФНЛ и забил один гол, также нападающий отметился двумя дублями за нашу команду в Кубке ФНЛ pic.twitter.com/F3Y3SDXHD9