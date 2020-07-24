Круговой попрощался с «Уфой»

Защитник «Зенита» , выступавший за «Уфу» на правах аренды, попрощался с уфимским клубом.

Всем привет. Прошло ровно два года с начала моего пути в футбольном клубе «Уфа». Были взлёты и падения, но мы достойно прошли этот путь. Хочу поблагодарить своих коллег, болельщиков, руководство клуба, административный штаб, медицинский штаб за эти годы. Впереди новый этап в карьере и в жизни. Желаю «Уфе» большого будущего, и чтобы игроки радовали болельщиков как можно чаще. Спасибо за всё, «Уфа». Увидимся на зелёных полях. Ваш Круг.