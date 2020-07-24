Круговой попрощался с «Уфой»

Защитник «Зенита» Данил Круговой, выступавший за «Уфу» на правах аренды, попрощался с уфимским клубом.
Всем привет. Прошло ровно два года с начала моего пути в футбольном клубе «Уфа». Были взлёты и падения, но мы достойно прошли этот путь. Хочу поблагодарить своих коллег, болельщиков, руководство клуба, административный штаб, медицинский штаб за эти годы. Впереди новый этап в карьере и в жизни. Желаю «Уфе» большого будущего, и чтобы игроки радовали болельщиков как можно чаще. Спасибо за всё, «Уфа». Увидимся на зелёных полях. Ваш Круг.
Всем привет . Прошло ровно 2 года с начала моего пути в футбольном клубе «Уфа» , были взлёты и падения , но мы достойно прошли этот путь . Хочу поблагодарить своих коллег, болельщиков , руководство клуба , административный штаб , медицинский штаб за эти годы. Впереди новый этап в карьере и жизни. Желаю @ufafc большого будущего, и чтобы игроки радовали болельщика , как можно чаще . Спасибо за все УФА . Увидимся на зелёных полях . Ваш #Круг 🟣💜 #впередуфа
Летом прошлого года «Зенит» объявил о переходе Кругового. По договоренности между клубами защитник проводил сезон-2019/20 в «Уфе» на правах аренды.