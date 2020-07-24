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Круговой попрощался с «Уфой»

24 июля 2020, 18:06

Защитник «Зенита» Данил Круговой, выступавший за «Уфу» на правах аренды, попрощался с уфимским клубом.

Всем привет. Прошло ровно два года с начала моего пути в футбольном клубе «Уфа». Были взлёты и падения, но мы достойно прошли этот путь. Хочу поблагодарить своих коллег, болельщиков, руководство клуба, административный штаб, медицинский штаб за эти годы. Впереди новый этап в карьере и в жизни. Желаю «Уфе» большого будущего, и чтобы игроки радовали болельщиков как можно чаще. Спасибо за всё, «Уфа». Увидимся на зелёных полях. Ваш Круг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем привет . Прошло ровно 2 года с начала моего пути в футбольном клубе «Уфа» , были взлёты и падения , но мы достойно прошли этот путь . Хочу поблагодарить своих коллег, болельщиков , руководство клуба , административный штаб , медицинский штаб за эти годы. Впереди новый этап в карьере и жизни. Желаю @ufafc большого будущего, и чтобы игроки радовали болельщика , как можно чаще . Спасибо за все УФА . Увидимся на зелёных полях . Ваш #Круг 🟣💜 #впередуфа

Публикация от Круг 🔵 (@denzellofficial)

Летом прошлого года «Зенит» объявил о переходе Кругового. По договоренности между клубами защитник проводил сезон-2019/20 в «Уфе» на правах аренды.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
24 июля в 19:01
Пойдёт в зенит 2, 3 или 4.
VAN ARM
VAN ARM
24 июля в 18:58
пойдёт в другую аренду ))в автобус играть научился)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 18:47
Удачи на новом месте!
DEIVID
DEIVID ответ STVA 1 (раскрыть)
24 июля в 18:29, ред.
    STVA 1
    STVA 1
    24 июля в 18:15
    Уфа его клуб! В Зените к сожалению на лавку сядет!
    Bikcon
    Bikcon
    24 июля в 18:10
    Удачи Круговому в новом клубе!
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