«Сельта» не будет выкупать Смолова. Фёдор вернётся в «Локомотив»

«Сельта» не будет выкупать арендованного у «Локомотива» форварда Фёдора Смолова, сообщает La Voz de Galicia со ссылкой на EFE.
По информации источника, российский футболист точно вернется в «Локо». «Сельта», сохранившая прописку в Ла Лиге, ведет переговоры о выкупе только по Рафинье и Джейсону Мурильо.
Смолов перешел в «Сельту» зимой этого года и провел за клуб 14 матчей, в которых отметился двумя голами — «Реалу» и «Барселоне».
Да не очень удачно,но это лучше чем сидеть на контракте в России и сочинять слухи про интерес клубов из АПЛ и серии А))
Да не очень удачно,но это лучше чем сидеть на контракте в России и сочинять слухи про интерес клубов из АПЛ и серии А))
Извините.
Извините.
отдали , как говорится, котёнка в хорошие руки ...
отдали , как говорится, котёнка в хорошие руки ...