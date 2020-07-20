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«Сельта» не будет выкупать Смолова. Фёдор вернётся в «Локомотив»

20 июля 2020, 22:11

«Сельта» не будет выкупать арендованного у «Локомотива» форварда Фёдора Смолова, сообщает La Voz de Galicia со ссылкой на EFE.

По информации источника, российский футболист точно вернется в «Локо». «Сельта», сохранившая прописку в Ла Лиге, ведет переговоры о выкупе только по Рафинье и Джейсону Мурильо.

Смолов перешел в «Сельту» зимой этого года и провел за клуб 14 матчей, в которых отметился двумя голами — «Реалу» и «Барселоне».

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
24 июля в 01:57
Ну и куда его девать? Головняк...
Хиромант
Хиромант ответ valt134 (раскрыть)
21 июля в 14:33
Вот там бы (в Краснодаре) и оставался. Глядишь, и сейчас бы был в списке бомбардиров РПЛ. Что же наши игроки такие туповатые? Получается у него игра в одном клубе, все хорошо, ну и играй дальше. Так нет, сразу - Я еду в Европу! Ну поехал. И что? Полная ж.па! Тут на тебя вся команда играет, вот тебе и прет - а там ты никто, и звать тебя никак. В Европе ты должен все делать сам - а этого ты и не умеешь! (Не в обиду Смолову - почти все наши "европейцы" также обделались) В Европе нужны не только "технари" (способные самостоятельно обыграть 2-3-х соперников), не только бомбардиры (способные не мазать по воротам с убойных позиций), но и игроки "летающие" по полю все 90 минут (а не 15-20 за матч), способные на точные дальние удары (конечно в створ ворот!) и способные делать точные, своевременные , обостряющие передачи партнерам. Федя явно не попадает под эти требования - вот его и попросили...(go houm)
самсон круглый
самсон круглый
21 июля в 11:39
Испанцы трезво мыслят.
Kollljan
Kollljan
21 июля в 11:30
Обкакался Федя. Осталось до дембеля побегать в Локомотиве, забить пару-тройку мячей и досвидос.
Брулин
Брулин
21 июля в 11:17
Молодец,что не побоялся попробовать!
Да не очень удачно,но это лучше чем сидеть на контракте в России и сочинять слухи про интерес клубов из АПЛ и серии А))
Союзник противников
Союзник противников
21 июля в 10:59
Это месть "Реала" и "Барселоны".
Добряк
Добряк
21 июля в 10:01
Будто кто-то сомневался...
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Dirty_Harry (раскрыть)
21 июля в 09:53
Значит точно не Байкал.
Извините.
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Угадайте кто (раскрыть)
21 июля в 09:52
С чего ты решил? Вообще терпеть не могу балет лигу. Там у гнома полно фанатов в особенности в УЕФА сидят.
Indian
Indian
21 июля в 09:43
Когда Барсе забивал, защитники даже не думали его закрывать, партнёр хорошо сделал "свояка" от Феди
Caniggia
Caniggia
21 июля в 09:37
Все переживают за Федота, а ему всё по хрен, на эти Сельты, Реалы и Барсы, ведь он скоро станет Ельциным и все дороги в этой жизни открыты!
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Dirty_Harry (раскрыть)
21 июля в 09:30
А от Месси фанатеешь?
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Угадайте кто (раскрыть)
21 июля в 08:51
Нет, это не я
cska59
cska59
21 июля в 08:39
Как раз усиление под ЛЧ.
valt134
valt134 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
21 июля в 08:35
Ну, в нашем чемпе и не такое бывает.
mat73
mat73
21 июля в 08:00
Зато кому - Реалу и Барселоне))))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
21 июля в 07:29
Теперь опять придется кому то решать проблему: куда девать этот неликвид и что с ним делать
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ valt134 (раскрыть)
21 июля в 07:22
ага, 15 голов за сезон в дночемпионате, половина с пенальти, и лучший бомбардир )
Caniggia
Caniggia
21 июля в 06:54
Что и требовалось доказать! Испанскому аутсайдеру и даром не нужна российская "звезда"! Бедный Локо, придётся опять на себе нести этот крест, который уже вряд ли кого заинтересует вообще!
112910415
112910415
21 июля в 06:27
вот ведь поворот
отдали , как говорится, котёнка в хорошие руки ...
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
21 июля в 04:54
Раскусили пустышку...
Gahi
Gahi
21 июля в 03:01
Показали Федору в Виго фигу и отправили по шпалам домой по привычки. Какому экспрессу нужна вагонетка?
valt134
valt134 ответ Вячеслав Салтыков (раскрыть)
21 июля в 02:02
Но всё же лучшим бомбардиром 2-х подряд чемпионатов России Фёдор становился будучи игроком Краснодара.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Dirty_Harry (раскрыть)
21 июля в 01:32
Байкал, ты что ли?
Угадайте кто
Угадайте кто
21 июля в 01:30
Месси обиделся и перетёр с ФФИ)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 июля в 01:30
Царь гороховый.
cska vperiod
cska vperiod
21 июля в 00:21
Испанцы ещё пожалеют.
Glyba
Glyba
21 июля в 00:19
Федя хочет в Тамбов.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
21 июля в 00:15
Бездарный возвращается, не уж лучше пусть Луценко вместо этого дерева
Hypnoz
Hypnoz
20 июля в 23:56
Как говорят в народе : " Доигрался буй на скрипке".
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