«Сельта» не будет выкупать Смолова. Фёдор вернётся в «Локомотив»

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20 июля 2020, 22:11

«Сельта» не будет выкупать арендованного у «Локомотива» форварда , сообщает La Voz de Galicia со ссылкой на EFE.

По информации источника, российский футболист точно вернется в «Локо». «Сельта», сохранившая прописку в Ла Лиге, ведет переговоры о выкупе только по Рафинье и Джейсону Мурильо.

Смолов перешел в «Сельту» зимой этого года и провел за клуб 14 матчей, в которых отметился двумя голами — «Реалу» и «Барселоне».