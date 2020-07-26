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Лэмпард хочет подписать Стоунза

вчера, 00:22

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз может сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщается, «Челси» хочет укрепить линию обороны и видит в 26-летнем англичанине идеальный вариант на позицию основного центрального защитника.

В приглашении Стоунза заинтересован лично наставник «синих» Фрэнк Лэмпард, который считает, что умение игрока обращаться с мячом полностью соответствует игровому стилю лондонского клуба.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что будущее Стоунза в составе «горожан» решится в конце сезона.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:33
Да в мс у него не очень получилось, но ещё молод для цз, может и открыться «второе дыхание» + английский паспорт)
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 07:24
Удачи Джону
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 06:59
Походу нормальный вариант
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:46
Челси явно усилит.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 06:40
значит пусть хочет дальше
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 06:35
Это его дело
shlomo
shlomo
вчера в 06:34
Одному нужен, другому не нужен....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 06:00
Лишь бы купить кого-нибудь задорого.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:32
Договорятся.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 04:45
Странный выбор, не думаю что он лучше тех кто есть у Челси в составе, а самому МС вроде незачем отпускать, когда защитников дефицит
Lazurny
Lazurny
вчера в 01:56
Главное, чтобы тренера устраивал.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 00:59
С учетом его сложившейся карьеры в МС последних лет, цена ему максимум миллионов 30-35...да и вообще, примерно такой уже имеется в команде, Кристенсен
shlifen
shlifen
вчера в 00:55
"укрепить оборону команды" и "Стоунз" - осталось найти логику в этом сочетании. =))))
Я понимаю что хороших ЦЗ дефицит - но не настолько же =) У него действительно не плохой пас, и он хорошо играет головой - но к сожалению хороший защитник должен уметь существенно больше...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 00:30
За хороший ценник можно продать
Lazurny
Lazurny
вчера в 00:23
Значит нужен он ему.
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