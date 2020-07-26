Лэмпард хочет подписать Стоунза

1595712155

вчера, 00:22

Защитник «Манчестер Сити» может сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщается, «Челси» хочет укрепить линию обороны и видит в 26-летнем англичанине идеальный вариант на позицию основного центрального защитника.

В приглашении Стоунза заинтересован лично наставник «синих» , который считает, что умение игрока обращаться с мячом полностью соответствует игровому стилю лондонского клуба.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что будущее Стоунза в составе «горожан» решится в конце сезона.