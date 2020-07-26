Лэмпард хочет подписать Стоунза

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз может сменить клубную прописку этим летом.
Как сообщается, «Челси» хочет укрепить линию обороны и видит в 26-летнем англичанине идеальный вариант на позицию основного центрального защитника.
В приглашении Стоунза заинтересован лично наставник «синих» Фрэнк Лэмпард, который считает, что умение игрока обращаться с мячом полностью соответствует игровому стилю лондонского клуба.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что будущее Стоунза в составе «горожан» решится в конце сезона.
Я понимаю что хороших ЦЗ дефицит - но не настолько же =) У него действительно не плохой пас, и он хорошо играет головой - но к сожалению хороший защитник должен уметь существенно больше...
Я понимаю что хороших ЦЗ дефицит - но не настолько же =) У него действительно не плохой пас, и он хорошо играет головой - но к сожалению хороший защитник должен уметь существенно больше...