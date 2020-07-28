ГлавнаяНовости

ПСЖ готов заплатить 100 млн евро за Кулибали

сегодня, 09:13

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может перебраться во Францию.

Как сообщается, ПСЖ готов сделать предложение по трансферу сенегальца в размере 100 млн евро. 29-летний защитник должен стать заменой Тиаго Силве, который покидает парижский клуб.

В нынешнем розыгрыше Серии А Кулибали провёл 23 матча, заработав 6 жёлтых и одну красную карточку.

Все новости
СлухиЧерышев не захотел переходить в «Зенит»
Сегодня, 19:30 Комментарии72
СлухиЗащитник «Манчестер Юнайтед» Далот заинтересовал «Барселону»
Сегодня, 16:42 Комментарии11
Слухи«Манчестер Юнайтед» сделает предложение по трансферу Хамеса
Сегодня, 16:23 Комментарии20
СлухиБатшуайи окончательно решил покинуть «Челси»
Сегодня, 15:25 Комментарии8
СлухиБога может продолжить карьеру в «Наполи»
Сегодня, 14:18 Комментарии3
Слухи«Реал» рискует упустить Камавингу
Сегодня, 13:16 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
матос
матос
сегодня в 12:44
Де Ла уже небось ожидает перевода данной суммы:)
juvenale
juvenale
сегодня в 11:55
    KoJIбасА
    KoJIбасА
    сегодня в 11:50
    100 мультов?) Да пусть оставят себе этого баобаба, и тем более 30 скоро, есть варианты и поинтерестней!!!
    Nazi
    Nazi
    сегодня в 11:04
    Зачем такого старого и страшного за 100 лямов?

    Ой нелады в Париже с селекцией. Потому и результаты каждый год одни и те же и все горестные..
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 10:20
    29 лет.. Защитник...100 лимонов...
    Пора уже вводить максимальную стоимость команды, по типу НХЛ.
    Сделать максимум условные 300 лямов и как хочешь, так и крутись.
    Покупай одного за сотку, а на остальные 25-30 человек останется 200. И по зряплате тоже командный максимум ввести.
    Если один Мбаппе 20-ку в год будет иметь, значит остальные по ляму.
    Только никто на это не пойдёт, им проще все богатенькие клубы в одну лигу скучковать, а там хоть трава не расти...
    Ozabot
    Ozabot
    сегодня в 10:18
    Надо продавать. Кулибали после травмы и карантина даже на треть этой суммы не играет.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 09:50
    Примерно столько Наполи и добивался.
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    сегодня в 09:50
    За него хотели 80 , а шейхи готовы 100 заплатить ? )))
    Вася Васин 6
    Вася Васин 6
    сегодня в 09:38
    Отличные показатели
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 09:20
    Вот такие денежные команды как ПСЖ и взвинчивают цены. Кулибали хороший игрок, но даже половины этой суммы не стоит. Ну а ПСЖ превратил свой чемпионат просто в формальность, чемпион известен заранее, а остальные пусть меж собой разбираются.
    DEIVID
    DEIVID
    сегодня в 09:18
    Надо продавать.
    Интересно, а Силва доиграет в ЛЧ за Париж?
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 09:17
    Эти заплатят...
    handreb
    handreb
    сегодня в 09:13
    Хоть сколько заплатят.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100