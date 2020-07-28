ПСЖ готов заплатить 100 млн евро за Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может перебраться во Францию.
Как сообщается, ПСЖ готов сделать предложение по трансферу сенегальца в размере 100 млн евро. 29-летний защитник должен стать заменой Тиаго Силве, который покидает парижский клуб.
В нынешнем розыгрыше Серии А Кулибали провёл 23 матча, заработав 6 жёлтых и одну красную карточку.
Ой нелады в Париже с селекцией. Потому и результаты каждый год одни и те же и все горестные..
Ой нелады в Париже с селекцией. Потому и результаты каждый год одни и те же и все горестные..
Пора уже вводить максимальную стоимость команды, по типу НХЛ.
Сделать максимум условные 300 лямов и как хочешь, так и крутись.
Покупай одного за сотку, а на остальные 25-30 человек останется 200. И по зряплате тоже командный максимум ввести.
Если один Мбаппе 20-ку в год будет иметь, значит остальные по ляму.
Только никто на это не пойдёт, им проще все богатенькие клубы в одну лигу скучковать, а там хоть трава не расти...
Пора уже вводить максимальную стоимость команды, по типу НХЛ.
Сделать максимум условные 300 лямов и как хочешь, так и крутись.
Покупай одного за сотку, а на остальные 25-30 человек останется 200. И по зряплате тоже командный максимум ввести.
Если один Мбаппе 20-ку в год будет иметь, значит остальные по ляму.
Только никто на это не пойдёт, им проще все богатенькие клубы в одну лигу скучковать, а там хоть трава не расти...
Интересно, а Силва доиграет в ЛЧ за Париж?
Интересно, а Силва доиграет в ЛЧ за Париж?