ПСЖ готов заплатить 100 млн евро за Кулибали

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сегодня, 09:13

Защитник «Наполи» может перебраться во Францию.

Как сообщается, ПСЖ готов сделать предложение по трансферу сенегальца в размере 100 млн евро. 29-летний защитник должен стать заменой , который покидает парижский клуб.

В нынешнем розыгрыше Серии А Кулибали провёл 23 матча, заработав 6 жёлтых и одну красную карточку.