ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадка

Ловрен вместо Ивановича. Замена, которая не сделает «Зенит» сильнее

вчера, 18:35
00:00 / 00:00

Слухи последних недель воплотились в реальность: Деян Ловрен — игрок «Зенита». «Соккер.ру» включает здоровый скепсис. 

Победитель Лиги чемпионов и АПЛ, финалист чемпионата мира

Деян Ловрен не нуждается в представлениях: по меркам чемпионата России это очень статусный игрок с россыпью свежих командных достижений в футболе. Хорватский защитник играл в финале Лиги чемпионов 2018 года против «Реала» и проиграл, а год спустя остался на скамейке, зато отпраздновал победу над «Тоттенхэмом» и поднял кубок «Большие уши» над головой. Деян выиграл с «Ливерпулем» Клубный чемпионат мира и поучаствовал в завоевании долгожданного чемпионства. Юрген Клопп сказал о Ловрене добрые слова на прощание:

Ещё одна легенда «Ливерпуля», которая покидает клуб. Он был очень важным игроком команды с первого дня моей работы. Он всегда проводил суперматчи и забил один из важнейших голов в нашей истории, когда сделал счёт 4:3 в матче с «Боруссией». Прекрасный момент. Когда Деян был здоров, он очень часто был в составе. Прекрасный игрок и прекрасный человек.

Помимо успехов на клубном уровне, Ловрен два года назад играл в финале чемпионата мира в Москве. И уступил французам под проливным дождем, впрочем, для Хорватии это все равно был славный день. По крайней мере, по прошествии времени. В 2018-м один центральный защитник выиграл оба главных финала года, а другой дважды проиграл. Проигравшим был как раз Деян Ловрен, а двойным победителем — Рафаэль Варан. Новичок «Зенита» станет крупным зверем в РПЛ. Но станет ли он таким же важным для петербуржцев, как Бранислав Иванович?

«Зенит» упорствует в ставке на опытных защитников

Бранислав Иванович пришел в «Зенит» три с половиной года назад, накануне своего 33-летия. Ловрен моложе, ему в начале месяца стукнуло 31. Как бы то ни было, в вопросе приобретения центральных защитников «Зенит» остается консервативен: «сине-бело-голубые» предпочитают опытных игроков с богатым международным опытом. Нету не стал достойным напарником для Ивановича, не получилось с Мевлей, сплав с молодостью Мамманы не удался из-за тяжелых травм аргентинца, а потом приехал Ракицкий — и «Зенит» стал чемпионом. И еще раз.

Теперь уже Ярославу подбирают напарника, которого не нужно учить футболу. Во всяком случае, предполагают, что Ловрен безболезненно заменит Ивановича в стартовом составе. Партнеры уже попрощались с Браниславом, а слухи отправляют серба обратно в Англию, а конкретно — в Ливерпуль. Только в синюю его часть, а не в красную, из которой едет Ловрен. С помощью Деяна «Зенит» омолодит центр обороны сразу на пять лет, но есть риск потерять идеальный баланс в связке центрбеков. Впрочем, сначала о преимуществах Ловрена. 

Преимущества Ловрена: опыт и физическая мощь

Защитник, который сыграл под 200 матчей в английском футболе, был частью победоносного «Ливерпуля», не может быть слабым по определению. Индивидуально Деян — очень мощный дядька, а уж в нашей Премьер-Лиге, где футболисты то и дело брезгуют силовой подготовкой, соперники будут разлетаться, как осколки от Кубка России в руках зенитовцев. «Воздух» точно будет за Ловреном, а вот скорость он с годами теряет. 

Ждем и репортажей от клубной пресс-службы «Зенита» о поединках Артема Дзюбы и Деяна Ловрена на тренировках, капитан сборной России сможет многому научиться у такого партнера. Но это все оценка на основании формальных параметров, а вот особенности стиля и характера Деяна оставляют простор для сомнений. 

Недостатки Ловрена: позиционирование, потери концентрации и ЧСВ

1. Начнем с того, что в «Зенит» едет защитник без игрового темпа: за последние два сезона у Деяна всего 32 выхода на поле, из которых только две трети в стартовом составе, а за последние полгода хорват сыграл 73 минуты.

2. В прошедшем сезоне Ловрен был четвертым по статусу защитником «Ливерпуля». Когда в октябре Жоэль Матип получил травму, от которой так до конца и не восстановился, Деян стал выходить в стартовом составе, но вскоре уступил место рядом с ван Дейком Джо Гомесу.

3. Первое поражение в АПЛ за 14 месяцев — 0:3 от «Уотфорда», «красные» потерпели с Ловреном в стартовом составе. Деян так или иначе отметился в каждом из пропущенных мячей, а эта игра, похоже, окончательно убедила Клоппа в дальнейшей бесперспективности сотрудничества.

4. Клопп неспроста в своей прощальной речи о Ловрене подчеркнул: «Когда Деян был здоров…» Механические травмы оставим в стороне, но участившиеся мышечные повреждения и растяжения сухожилий настораживают. 

5. При всех своих хороших, а местами и выдающихся футбольных качествах Ловрен перечеркивает свои плюсы невнимательностью, о которой уже ходят легенды. Временные отключения приводят к регулярным позиционным ошибкам, а в самых худших случаях — к ярким и результативным ляпам. 

6. Связка Иванович — Ракицкий была идеальна в том числе по балансу характером: спокойный серб + взрывной украинец. Когда систему ломает один из двух, это может идти в плюс команде, но Ловрен по характеру ближе к Ярославу, он тоже часто отдается на милость эмоциям и рефлексиям. Что из этого получится?

7. Некоторые высказывания Ловрена заставляют усомниться в его адекватности. Например, после победы над Испанией в Лиге наций Деян радовался, что ударил Рамоса:

Локтем ему врезал! Хорошенько так! Поговори мне теперь, дружочек… Ха-ха. Испания — сосунки!

А еще Деян считает себя лучшим защитником в мире и тут тоже не забывает про Рамоса:

Рамос совершает больше ошибок, чем я. Но ведь он играет в «Реале». Подумаешь, ошибся, если твоя команда выиграла 5:1 или 5:2. Никто не заметит! А я довольно невезучий: один раз ошибся, и привет — 0:1. Я никогда не говорил, что я лучший защитник в мире, но вы должны признать, что я вхожу в топ-5. Назовите мне игрока, который играл в финале Лиги чемпионов, а через месяц в финале чемпионата мира? Это я!

Сделает ли Деян Ловрен «Зенит» сильнее?

«Зенит» потратил на приобретение Ловрена 12 млн евро и будет платить хорвату 2.5 млн в год. Естественно, речь идет о стратегической ставке в центре обороны, но даже если Деян едет в Россию не с туристическим интересом, хотя, оказавшись в РПЛ после английского напряжения, может глубоко выдохнуть и пойти по пути Маркизио, он не обязательно окажется таким же полезным и надежным, как Иванович. Ракицкий в финале Кубка России пошел мстить за кого-то из партнеров и доложен был получать прямую красную карточку, а теперь в центре обороны «Зенита» будет два таких горячих парня. 

Иванович — это глыба, серб был маяком для всех партнеров по обороне. На кого будут равняться теперь? И даже если все пойдет хорошо, и Деян в первые недели будет бодр, здоров и не столкнется с ошибками, за которые будет себя казнить, у меня остается еще вопрос: а сделает ли он «Зенит» сильнее в Лиге чемпионов? В РПЛ доминирующий стиль Ловрена может помочь, глядишь, почувствует себя в роли Рамоса, который ошибается, но все равно крупно побеждает, но кого удивишь связкой Ловрен — Ракицкий в Лиге чемпионов? Вопрос. 

Ловрен: «Я счастлив и горд за то, что перешёл в „Зенит“»
Вчера, 15:28 Комментарии28
ОфициальноЛоврен — игрок «Зенита»
Вчера, 15:07 Комментарии85
ОфициальноГолубев — игрок «Уфы»
25 июля ФотоКомментарии1
Агент Гаича: «Мы ещё не знаем, когда Адольфо прибудет в Москву»
24 июля Комментарии18
ОфициальноОбъявлены сроки трансферных окон в России
24 июля Комментарии3
СлухиЦСКА предоставит Гаичу частный самолет для перелёта в Россию
21 июля Комментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Alean
Alean
сегодня в 14:19
Тут главное что бы эта замена не сделала слабее.
Valeron112
Valeron112
сегодня в 14:16
Жалко, а Ловрен не то... в команде.
Хиромант
Хиромант
сегодня в 13:28, ред.
Не понимаю "Спартачей", "Динамиков" и болельщиков других московских клубов. Какого лешего вы поливаете грязью "Зенит" (вашего извечного "врага") за покупку Ловрена, который "якобы" не соответствует уровню команды? Да вам же радоваться надо!!! Теперь-то вы точно "Зенит" порвёте... ... Или жаба душит, что он не к вам перешёл? Это ближе к истине.
iri13
iri13
сегодня в 11:36
«Соккер.ру» включает здоровый скепсис...включайте по факту, а пока рановато,
об Ивановиче тоже много негатива было вброшено и что?!
Конечно, жаль с Бано расставаться, но такова жизнь, удачи ему и спасибо много раз!
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 10:09
Какая там полезность приобретения, о чём вы... Маркизио все забыли, да? Буквально несколько матчей (!) и завершение карьеры. А человек приходил в форме даже получше, чем щас Ловрен. Ловрен сейчас - никчёмный лавочник для 3х выходов в году. Поманили мешком, непонятно по какому принципу повелись на все эти вывески "чемпион Англии, финалист чемпионата мира" (последнее - вообще занавес). А он - тупо лавочник, который и в лучшие свои годы в Ливере был очень средним защитником. Исполнительным, но средним. Ловрен просто повторит путь Маркизио - бабло получит, отсидит на лавке, пять раз выйдет и на пенсию.
Вася Васин 6
Вася Васин 6
сегодня в 09:20
    DEIVID
    DEIVID
    сегодня в 09:16
    Единственное, Ловрен моложе, но по уровню уступает Ивановичу.
    nubom
    nubom
    сегодня в 07:10
    Обмен, на котором Зенит потерял. В ЛЧ - это аукнется. Урок с Лейпцигом ничему не научил.
    valt134
    valt134
    сегодня в 06:57
    Пока непонятки. Но в Ливере ведь шлак не будут держать...Короче , надо смотреть.
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 00:00
    Ключевое слово когда Деян был здоров, стало быть при первом серьёзном столкновении ждать беды с эмоциональным всплеском. А так видать с Дзюбой два сапога пара, любитель языком почесать?
    Grey33
    Grey33
    вчера в 23:14
    Есть ещё один аспект, который автор упустил. В Зенит переходит игрок из лучшего на сегодня клуба Европы. Это сильный ход в плане маркетинга - он улучшает позиции при переговорах по другим возможным новичкам. Само собой, что замена Ивановича на Ловрена вряд ли усилит игру, но главное что бы она её не ослабила. А на это можно надеяться, хотя всё покажет только время.
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    вчера в 22:48
    Скользкое это дело, разбивать связку центровых . Сейчас оценивать полезность приобретения, все равно что гадать на кофейной гуще, во многом будет зависеть от того, зачем этот чувак едет в Россию, за деньгами или футболом.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 22:04, ред.
    В конце статьи , после вопросительного знака, должно было быть ещё одно слово, а именно: "уверен".
    blitz
    blitz ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    вчера в 22:01
    В том то и дело что едут не топовые за бабками Газпрома.
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР ответ blitz (раскрыть)
    вчера в 21:23
    скажи мне хоть одного топового игрока с АПЛ (даже можно не с АПЛ) который переехал в РПЛ в рассвете звездной карьеры
    blitz
    blitz
    вчера в 21:12, ред.
    От хорошего и нужного игрока Клопп бы не отказался.
    pomor 445
    pomor 445
    вчера в 21:10
    Помню о Ивановиче песня была очень похожей. Будем посмотреть, как говорится. Одно точно знаю, что такой титулованный спортсмен рядом хороший стимул для молодых.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 21:07
    Мало им одного оболдуина звездного
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
    вчера в 20:52
    Время покажет
    Vredinka_online
    Vredinka_online
    вчера в 20:48
    Мне кажется Клопп его уже остудил и к нам он приедет другим. Скамейка заставляет переосмыслить некоторые вещи.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 20:32
    Естественно, что не сделает, так как половина команды недееспособна на международном уровне. Его же покупают не для чемпионата России...
    Gloomy59
    Gloomy59
    вчера в 20:05
      Евгений Быстров
      Евгений Быстров
      вчера в 20:02
      Эххх.Иванович.Ну что же время так быстро летит?(((
      Glyba
      Glyba
      вчера в 19:28
      Оценка за статью -1. На большее, к сожалению, не тянет, чернухой попахивает.
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014
      вчера в 19:24, ред.
      Уважаемый автор....Вы считаете, что Ракицкий должен получить КРАСНУЮ....приведите пример в ЕВРОПЕЙСКОМ ФУТБОЛЕ такую красную...вы уже 5(кто оценил на красную) кому я обращаюсь с данной просьбой, и никто пока так и не доказал своих слов. Вот и Федотов, что-то пробурчал....привёл пример как Баринов за шею, чуть Нормана не удушил....и всё....будьте добры ответить за те слова, что пишете. Маленьший эпос....такие то матчи....такие удары по ногам...подойдут ЛЧ, ЧМ, ЧЕ, можно на худой конец из топ 5 европейских чемпионатов....жду с нетерпением. Только не надо про захваты рук, удушающие приёмы, удары локтем в спину тоже не то. Удар по ноге, без травмы и не прямой ногой...вообщем ИДЕНТИЧНЫЙ ПРИМЕР.
      Олег Борткевич
      Олег Борткевич
      вчера в 19:22
      Посмотрим. Все зависит от самого игрока. Надежда, что он усилит игру Зенита есть.
      Nafnafik
      Nafnafik
      вчера в 19:16
      Время покажет, пока из одной чемпионской команды он идет в другую.
      Roger Young
      Roger Young
      вчера в 19:14
      хороший разбор
      swift stream
      swift stream
      вчера в 19:11
      С такими недостатками вряд ли бы он хоть матч в Ливерпуле сыграл. Статья не отражает реального состояния дел.
      Abverin
      Abverin
      вчера в 19:08
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100