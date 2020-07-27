Ловрен вместо Ивановича. Замена, которая не сделает «Зенит» сильнее

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вчера, 18:35

Слухи последних недель воплотились в реальность: Деян Ловрен — игрок «Зенита». «Соккер.ру» включает здоровый скепсис.

Победитель Лиги чемпионов и АПЛ , финалист чемпионата мира

Деян Ловрен не нуждается в представлениях: по меркам чемпионата России это очень статусный игрок с россыпью свежих командных достижений в футболе. Хорватский защитник играл в финале Лиги чемпионов 2018 года против «Реала» и проиграл, а год спустя остался на скамейке, зато отпраздновал победу над «Тоттенхэмом» и поднял кубок «Большие уши» над головой. Деян выиграл с «Ливерпулем» Клубный чемпионат мира и поучаствовал в завоевании долгожданного чемпионства. Юрген Клопп сказал о Ловрене добрые слова на прощание:

Ещё одна легенда «Ливерпуля», которая покидает клуб. Он был очень важным игроком команды с первого дня моей работы. Он всегда проводил суперматчи и забил один из важнейших голов в нашей истории, когда сделал счёт 4:3 в матче с «Боруссией». Прекрасный момент. Когда Деян был здоров, он очень часто был в составе. Прекрасный игрок и прекрасный человек.

Помимо успехов на клубном уровне, Ловрен два года назад играл в финале чемпионата мира в Москве. И уступил французам под проливным дождем, впрочем, для Хорватии это все равно был славный день. По крайней мере, по прошествии времени. В 2018-м один центральный защитник выиграл оба главных финала года, а другой дважды проиграл. Проигравшим был как раз Деян Ловрен, а двойным победителем — Рафаэль Варан. Новичок «Зенита» станет крупным зверем в РПЛ . Но станет ли он таким же важным для петербуржцев, как Бранислав Иванович?

«Зенит» упорствует в ставке на опытных защитников

Бранислав Иванович пришел в «Зенит» три с половиной года назад, накануне своего 33-летия. Ловрен моложе, ему в начале месяца стукнуло 31. Как бы то ни было, в вопросе приобретения центральных защитников «Зенит» остается консервативен: «сине-бело-голубые» предпочитают опытных игроков с богатым международным опытом. Нету не стал достойным напарником для Ивановича, не получилось с Мевлей, сплав с молодостью Мамманы не удался из-за тяжелых травм аргентинца, а потом приехал Ракицкий — и «Зенит» стал чемпионом. И еще раз.

Теперь уже Ярославу подбирают напарника, которого не нужно учить футболу. Во всяком случае, предполагают, что Ловрен безболезненно заменит Ивановича в стартовом составе. Партнеры уже попрощались с Браниславом, а слухи отправляют серба обратно в Англию, а конкретно — в Ливерпуль. Только в синюю его часть, а не в красную, из которой едет Ловрен. С помощью Деяна «Зенит» омолодит центр обороны сразу на пять лет, но есть риск потерять идеальный баланс в связке центрбеков. Впрочем, сначала о преимуществах Ловрена.

Преимущества Ловрена: опыт и физическая мощь

Защитник, который сыграл под 200 матчей в английском футболе, был частью победоносного «Ливерпуля», не может быть слабым по определению. Индивидуально Деян — очень мощный дядька, а уж в нашей Премьер-Лиге, где футболисты то и дело брезгуют силовой подготовкой, соперники будут разлетаться, как осколки от Кубка России в руках зенитовцев. «Воздух» точно будет за Ловреном, а вот скорость он с годами теряет.

Ждем и репортажей от клубной пресс-службы «Зенита» о поединках Артема Дзюбы и Деяна Ловрена на тренировках, капитан сборной России сможет многому научиться у такого партнера. Но это все оценка на основании формальных параметров, а вот особенности стиля и характера Деяна оставляют простор для сомнений.

Недостатки Ловрена: позиционирование, потери концентрации и ЧСВ

1. Начнем с того, что в «Зенит» едет защитник без игрового темпа: за последние два сезона у Деяна всего 32 выхода на поле, из которых только две трети в стартовом составе, а за последние полгода хорват сыграл 73 минуты.

2. В прошедшем сезоне Ловрен был четвертым по статусу защитником «Ливерпуля». Когда в октябре Жоэль Матип получил травму, от которой так до конца и не восстановился, Деян стал выходить в стартовом составе, но вскоре уступил место рядом с ван Дейком Джо Гомесу.

3. Первое поражение в АПЛ за 14 месяцев — 0:3 от «Уотфорда», «красные» потерпели с Ловреном в стартовом составе. Деян так или иначе отметился в каждом из пропущенных мячей, а эта игра, похоже, окончательно убедила Клоппа в дальнейшей бесперспективности сотрудничества.

4. Клопп неспроста в своей прощальной речи о Ловрене подчеркнул: «Когда Деян был здоров…» Механические травмы оставим в стороне, но участившиеся мышечные повреждения и растяжения сухожилий настораживают.

5. При всех своих хороших, а местами и выдающихся футбольных качествах Ловрен перечеркивает свои плюсы невнимательностью, о которой уже ходят легенды. Временные отключения приводят к регулярным позиционным ошибкам, а в самых худших случаях — к ярким и результативным ляпам.

6. Связка Иванович — Ракицкий была идеальна в том числе по балансу характером: спокойный серб + взрывной украинец. Когда систему ломает один из двух, это может идти в плюс команде, но Ловрен по характеру ближе к Ярославу, он тоже часто отдается на милость эмоциям и рефлексиям. Что из этого получится?

7. Некоторые высказывания Ловрена заставляют усомниться в его адекватности. Например, после победы над Испанией в Лиге наций Деян радовался, что ударил Рамоса:

Локтем ему врезал! Хорошенько так! Поговори мне теперь, дружочек… Ха-ха. Испания — сосунки!

А еще Деян считает себя лучшим защитником в мире и тут тоже не забывает про Рамоса:

Рамос совершает больше ошибок, чем я. Но ведь он играет в «Реале». Подумаешь, ошибся, если твоя команда выиграла 5:1 или 5:2. Никто не заметит! А я довольно невезучий: один раз ошибся, и привет — 0:1. Я никогда не говорил, что я лучший защитник в мире, но вы должны признать, что я вхожу в топ-5. Назовите мне игрока, который играл в финале Лиги чемпионов, а через месяц в финале чемпионата мира? Это я!

Сделает ли Деян Ловрен «Зенит» сильнее?

«Зенит» потратил на приобретение Ловрена 12 млн евро и будет платить хорвату 2.5 млн в год. Естественно, речь идет о стратегической ставке в центре обороны, но даже если Деян едет в Россию не с туристическим интересом, хотя, оказавшись в РПЛ после английского напряжения, может глубоко выдохнуть и пойти по пути Маркизио, он не обязательно окажется таким же полезным и надежным, как Иванович. Ракицкий в финале Кубка России пошел мстить за кого-то из партнеров и доложен был получать прямую красную карточку, а теперь в центре обороны «Зенита» будет два таких горячих парня.