Ловрен: «Я счастлив и горд за то, что перешёл в „Зенит“»

Новичок «Зенита» прокомментировал свой переход в петербургский клуб из «Ливерпуля».

Я счастлив и горд за то, что перешёл в «Зенит». Хочу поблагодарить Сергея Семака и Александра Медведева за то, что этот переход состоялся.

Болельщики? Прежде всего я хочу, чтобы все они вернулись на трибуны. Не десять процентов, не половина, а все. Такой большой и такой современный стадион должен заполняться полностью! А я в свою очередь буду стараться своей игрой и своей работой на тренировках заслужить их уважение. Понимаю, что это будет непросто, но я отдам все силы. До встречи на «Газпром Арене»!