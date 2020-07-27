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Ловрен: «Я счастлив и горд за то, что перешёл в „Зенит“»

вчера, 15:28

Новичок «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал свой переход в петербургский клуб из «Ливерпуля».

Я счастлив и горд за то, что перешёл в «Зенит». Хочу поблагодарить Сергея Семака и Александра Медведева за то, что этот переход состоялся.

Болельщики? Прежде всего я хочу, чтобы все они вернулись на трибуны. Не десять процентов, не половина, а все. Такой большой и такой современный стадион должен заполняться полностью! А я в свою очередь буду стараться своей игрой и своей работой на тренировках заслужить их уважение. Понимаю, что это будет непросто, но я отдам все силы. До встречи на «Газпром Арене»!

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:11
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    вчера в 19:21
    Странно что он не остался в Апл,а мог бы спокойно играть три четыре сезона,видать на старости лет захотел жирненький контракт плюс бонусы,это правильно.ну Ливерпуль в любом случии продала бы Ловрена ,в Рфпл и в Серии А хорошо платят старикам.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:36
    а почему горд ?
    если можно, своими словами
    Физручини
    Физручини ответ blitz (раскрыть)
    вчера в 18:08
    твои 41ы в каждом комменте уже порядком надоели)
    4RT
    4RT
    вчера в 17:56
    Из АПЛ в РПЛ ,из Ливерпуля в Зенит. Счастлив и горд. Сейчас народ описается от смеха!))))
    ekliziast
    ekliziast
    вчера в 17:50
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      вчера в 17:39
      Посмотрим в деле на этого уже не такого и молодого хорвата! Успехов ему в Зените.
      kotmyshka
      kotmyshka
      вчера в 17:04
      Поживем - увидим...
      swift stream
      swift stream
      вчера в 17:01
      Удачи Ловрену в Зените!
      blitz
      blitz
      вчера в 16:59
      Надоело на лавке в Ливере сидеть, может хоть в РПЛ повезет поиграть.
      Бубнин
      Бубнин
      вчера в 16:47
      Пришлось помотаться по всяким Англиям, но наконец-то сбылась мечта детства!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Glyba (раскрыть)
      вчера в 16:35, ред.
      За него я платил, ты платил, все мы платили, поскольку Газпром это госструктура. А Почта РФ, точнее почта банк, если тебе интересно платит ЦСКА за аренду помещения, которое принадлежит клубу. Когда ты сдаёшь квартиру в аренду, ты за неё деньги получаешь? Вот и пфк Цска также получает.
      Угадайте кто
      Угадайте кто
      вчера в 16:34
        Gentleman.tdk
        Gentleman.tdk
        вчера в 16:17
        Удачи Деян
        leopit
        leopit
        вчера в 16:10
        А от спартака на Огненную Землю бы умчался...
        Glyba
        Glyba ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        вчера в 16:03
        Не Почта России же за него платила.
        handreb
        handreb
        вчера в 16:02
          Wolf77785
          Wolf77785
          вчера в 15:59
          Всё по делу, уже наслышан, о самом популярном клубе России!
          Foxes
          Foxes
          вчера в 15:57
          Я знаю! Зенит всегда был в твоём сердце.
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ cska vperiod (раскрыть)
          вчера в 15:53
          Но он не назвал цену своего счастья, во сколько Газпрому и бюджету РФ обойдется его счастье. Любопытно.
          Тага Дага
          Тага Дага
          вчера в 15:51
          Хорошо что не сказал что.....зенит лучший клуб в мире...
          порт
          порт
          вчера в 15:49
          Главное что бы команда и болельщики были довольны твоей игрой. Удачи.
          cska vperiod
          cska vperiod
          вчера в 15:39
          Ахахах! Стандартные слова, это он ещё с геной и мишаней не познакомился, так что он много чего скажет, всё впереди.
          STVA 1
          STVA 1 ответ Obdulio Varela (раскрыть)
          вчера в 15:39
          Дежурные слова!
          Наверное он горд зарплатой!
          Obdulio Varela
          Obdulio Varela
          вчера в 15:35
          Ну да, ну да, из чемпиона Англии и победителя ЛЧ в жертву мёртвой Бенфики на групповом этапе - повод для гордости очевиднейший!
          VAN ARM
          VAN ARM
          вчера в 15:29
          не торопись с выводами)))
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          вчера в 15:29
          Ну уж прямо...
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