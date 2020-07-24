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Агент Гаича: «Мы ещё не знаем, когда Адольфо прибудет в Москву»

24 июля 2020, 22:31

Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаича, прокомментировал информацию о том, что аргентинский форвард скоро прибудет в Россию.

Информация, что Гаич будет в Москве на следующей неделе? Мы пока сами не знаем, когда будет поездка в Москву. На данный момент мы ждем юристов, все документы между клубами.

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ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
25 июля в 13:12
Один Адольфо уже не добрался до Москвы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Заполярный (раскрыть)
25 июля в 10:34
Отмазками занимаются и увлекаются хряки во в главе со своим идолом и кумиром с кликухой Федун. Нам это не надо. У нас все в порядке. Мы сопли с лезы вёдрами не льем.
cska1948
cska1948
25 июля в 10:09
Предусмотрительный агент желает иметь ВСЕ юридически оформленные документы на руках и только после этого отправит Гаича в ЦСКА.
Заполярный
Заполярный ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 июля в 09:22
А где же личный гинерсамолет. Слабая у тебя отмазка.
Питерские гоблины
Питерские гоблины
25 июля в 07:23
Адольф - бессмертный что ли? Перекрестите его. Ганс..
VAN ARM
VAN ARM
25 июля в 07:20
не нравится мне этот однояйцевый брат селюка))) какая то вшивая личность)))
112910415
112910415
25 июля в 06:23
Когда Адольф доберется до Москвы ...
Этот вопрос не впервые актуален в истории России !
mihaluch
mihaluch
25 июля в 04:16
Он на собственном автомобиле едет.
Aчиститель
Aчиститель
25 июля в 00:26
Не горит желанием ехать в средненький клуб среднего чемпионата.
minai
minai
24 июля в 23:11, ред.
А где же личный самолётик, обещанный Гинером? Опять шоле понты ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 июля в 22:57
Что то не похоже на Леннорыча....
Деньги походу перевёл....а парень приедет года через 3....за два дня до окончания контракта...с ЦСКА...
ermak6848
ermak6848
24 июля в 22:55
не понятный пиар да и только....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska vperiod (раскрыть)
24 июля в 22:40
А что он должен говорить, если авиасообщение между странами отсутствует. На перекладных добираться? Только с 1 августа будет Турция, Англия и Танзания. Значит через них, если из Аргентины туда можно. Вот и все. И не надо фантазий.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 22:39
Пора бы уж и прилететь?!?
cska vperiod
cska vperiod
24 июля в 22:38
Как то странно темнит этот агент.
Смольчик
Смольчик
24 июля в 22:32
Возятся с этим Адолфо.
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