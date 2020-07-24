Агент Гаича: «Мы ещё не знаем, когда Адольфо прибудет в Москву»

Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаича, прокомментировал информацию о том, что аргентинский форвард скоро прибудет в Россию.
Информация, что Гаич будет в Москве на следующей неделе? Мы пока сами не знаем, когда будет поездка в Москву. На данный момент мы ждем юристов, все документы между клубами.
Этот вопрос не впервые актуален в истории России !
Этот вопрос не впервые актуален в истории России !
Деньги походу перевёл....а парень приедет года через 3....за два дня до окончания контракта...с ЦСКА...
Деньги походу перевёл....а парень приедет года через 3....за два дня до окончания контракта...с ЦСКА...