Агент Гаича: «Мы ещё не знаем, когда Адольфо прибудет в Москву»

Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» , прокомментировал информацию о том, что аргентинский форвард скоро прибудет в Россию.

Информация, что Гаич будет в Москве на следующей неделе? Мы пока сами не знаем, когда будет поездка в Москву. На данный момент мы ждем юристов, все документы между клубами.