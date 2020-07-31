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Канчельскис: «Связка Кокорин-Соболев чем-то напоминает пару Дзюба-Азмун»

сегодня, 02:53

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о вероятном переходе форварда Александра Кокорина в «Спартак». Появилась информация, что 29-летний футболист уже подписал контракт с «красно-белыми».

Кокорин-Соболев – очень перспективная связка. Они чем-то напоминают пару Дзюба-Азмун. Маленький и быстрый форвард, а также нападающий, способный сыграть в подыгрыше, побороться на втором этаже. Так что если Тедеско будет грамотно использовать футболистов, это может принести большие дивиденды «красно-белым».

[У «Спартака»] сильный вратарь (Максименко), пара центральных защитников (Джикия-Жиго), очень хороший центр поля — Бакаев, Зобнин, Крал, теперь есть и два сильных форварда. Плюс наверняка кого-то ещё подпишут. Думаю, что по составу они уступают только «Зениту» и примерно на одном уровне с «Локомотивом». Вполне вероятно, что они вновь включатся в борьбу за чемпионство.

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Все комментарии
nubom
nubom
сегодня в 07:49
При этом оба - российские игроки. У Спартака остается маневр с легионерами. Теперь москвичи - основной претендент на чемпионство...
Jantu
Jantu
сегодня в 07:09
Когда их уже успели связать в пару?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:45
Идиотское мнение, они же ещё не играли
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:38
Очень двусмысленное название...
Androshin
Androshin
сегодня в 06:11
Время покажет как играет пара с 7-го места.
Conzor
Conzor
сегодня в 05:45
Еще ни разу не играли, а уже напоминает.
Данила Кравцов
Данила Кравцов
сегодня в 05:25
связку дзюба азмун чем то напоминают пары , гуляющие по некоторым городам европы с разноцветными флагами....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:55
Соболь сильней Дзю в разы и играет чисто в борьбе с соперником. И вообще, зачем сравнивать "связку"Дзю-Азмун?). Пусть себе оставят, эту привелегию).
Mangur
Mangur
сегодня в 03:16
Поживем увидим эти связки.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 03:15
Не смеши народ))
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