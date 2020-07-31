Канчельскис: «Связка Кокорин-Соболев чем-то напоминает пару Дзюба-Азмун»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России поделился мнением о вероятном переходе форварда в «Спартак». Появилась информация, что 29-летний футболист уже подписал контракт с «красно-белыми».

Кокорин-Соболев – очень перспективная связка. Они чем-то напоминают пару Дзюба-Азмун. Маленький и быстрый форвард, а также нападающий, способный сыграть в подыгрыше, побороться на втором этаже. Так что если Тедеско будет грамотно использовать футболистов, это может принести большие дивиденды «красно-белым».

[У «Спартака»] сильный вратарь (Максименко), пара центральных защитников (Джикия-Жиго), очень хороший центр поля — Бакаев, Зобнин, Крал, теперь есть и два сильных форварда. Плюс наверняка кого-то ещё подпишут. Думаю, что по составу они уступают только «Зениту» и примерно на одном уровне с «Локомотивом». Вполне вероятно, что они вновь включатся в борьбу за чемпионство.