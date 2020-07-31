ГлавнаяНовости

Генич: «Есть ощущение, что Классон хотел бы вернуться в Швецию»

сегодня, 03:16

Футбольный комментатор Константин Генич выразил мнение, что полузащитник «Краснодара» Виктор Классон раздумывает об уходе из российского клуба.

Сложная ситуация с Классоном — он больше года не играет. Ему будет тяжеловато вернуться на привычный уровень, а в следующем году Евро. Конечно, Классон «Краснодару» бы пригодился, но у меня есть ощущение, что он сам хотел бы вернуться в Швецию, чтобы быть на виду у тренеров сборной перед ЧЕ.

Напомним, недавно «Краснодар» покинули полузащитник Мануэл Фернандеш и защитник Йон Гудни Фьолусон.

Все новости
Гаврилов: «Есть надежда, что Кокорин сможет принести пользу „Спартаку“»
Сегодня, 05:03 Комментарии8
Селюк о Кокорине: «Разговоры о Европе велись специально, чтобы набить цену»
Сегодня, 03:43 Комментарии11
Канчельскис: «Связка Кокорин-Соболев чем-то напоминает пару Дзюба-Азмун»
Сегодня, 02:53 Комментарии10
Павлюченко: «Кокорин будет биться за „Спартак“, это хорошее приобретение»
Сегодня, 00:06 Комментарии12
Кечинов: «Кокорин будет хорошим усилением для „Спартака“»
Вчера, 22:01 Комментарии8
Нойштедтер: «Для меня было честью выступать за „Динамо“»
Вчера, 20:21 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Androshin
Androshin
сегодня в 07:11
Очевидно друг Васи Уткина прав.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:06
Если бы он хотел уже все возможно знали.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 05:59
И чем же ты почувствовал?)))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 05:55
В Швеции не такой огромный выбор талантов, чтобы не следить за ними играй они даже в Австралии. Другое дело что у Виктора очень тяжёлая травма и окончательно восстанавливаться возможно лучше в чемпионате с меньшей интенсивностью.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 05:19
Похоже на то
ОПС
ОПС
сегодня в 03:37
Нало возвращаться чтобы играть.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 03:35
Генич как всегда какую то херню сказал или он думает за Витю?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100