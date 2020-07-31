Генич: «Есть ощущение, что Классон хотел бы вернуться в Швецию»

Футбольный комментатор Константин Генич выразил мнение, что полузащитник «Краснодара» Виктор Классон раздумывает об уходе из российского клуба.
Сложная ситуация с Классоном — он больше года не играет. Ему будет тяжеловато вернуться на привычный уровень, а в следующем году Евро. Конечно, Классон «Краснодару» бы пригодился, но у меня есть ощущение, что он сам хотел бы вернуться в Швецию, чтобы быть на виду у тренеров сборной перед ЧЕ.
Напомним, недавно «Краснодар» покинули полузащитник Мануэл Фернандеш и защитник Йон Гудни Фьолусон.