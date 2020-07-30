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«Химки» объявили о назначении нового спортивного директора

вчера, 17:12

Сергей Егоров стал новым спортивным директором «Химок». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новым спортивным директором красно-чёрных назначен Сергей Егоров.

После окончания карьеры профессионального футболиста специалист перешёл на работу спортивным директором калининградской «Балтики», где работал в течение 5 лет. После — исполнительным директором в казахстанском «Шахтёре», а перед назначением в «Химки» возглавлял спортивный отдел в «Факеле».

Рады приветствовать Сергея Викторовича в «Химках»! Желаем успехов и продуктивной работы в нашем клубе!

Ранее появились слухи о том, что пост генерального директора «Химок» займёт депутат Александр Зайцев.

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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:57
это прибавит техники команде однозначно))))))))))))))))))))))))
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 17:43
Там неважно кто, филиал.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:19
Ну и чего добился этот новоиспеченный директор??? Странный выбор. Иванов вывел команду в РПЛ, довел ее до финала в экстремальных условиях. Ведь с марта команда не играла и большую часть времени не тренировалась, но сумела выйти в финал. Говорят , что победителей не судят, но только не у нас. Очень все это похоже на какие то подковерные игры. Бог им судья, тем кто затеял данную ротацию.
Удачи Химкам в РПЛ и КР!!!
beefs
beefs
вчера в 17:18
ну что, посмотрим...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:14
Шило на мыло???
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