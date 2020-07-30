«Химки» объявили о назначении нового спортивного директора

Сергей Егоров стал новым спортивным директором «Химок». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новым спортивным директором красно-чёрных назначен Сергей Егоров.

После окончания карьеры профессионального футболиста специалист перешёл на работу спортивным директором калининградской «Балтики», где работал в течение 5 лет. После — исполнительным директором в казахстанском «Шахтёре», а перед назначением в «Химки» возглавлял спортивный отдел в «Факеле».

Рады приветствовать Сергея Викторовича в «Химках»! Желаем успехов и продуктивной работы в нашем клубе!