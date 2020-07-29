Братья Березуцкие войдут в тренерский штаб Ганчаренко в ЦСКА

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сегодня, 14:32

В тренерском штабе в ЦСКА произойдут изменения.

По информации источника, помощниками главного тренера «армейцев» с нового сезона РПЛ станут Алексей и .

Отмечается, что о соответствующих назначениях будет объявлено в ближайшее время пресс-службой ЦСКА .

Братья Березуцкие выступали за ЦСКА с 2002 по 2018 годы. С начала 2020 года Березуцкие работали советниками генерального директора ЦСКА Романа Бабаева.

Отметим, что недавно братья Березуцкие подали документы на обучение на лицензию Pro.