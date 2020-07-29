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Братья Березуцкие войдут в тренерский штаб Ганчаренко в ЦСКА

сегодня, 14:32

В тренерском штабе Виктора Ганчаренко в ЦСКА произойдут изменения.

По информации источника, помощниками главного тренера «армейцев» с нового сезона РПЛ станут Алексей и Василий Березуцкие.

Отмечается, что о соответствующих назначениях будет объявлено в ближайшее время пресс-службой ЦСКА.

Братья Березуцкие выступали за ЦСКА с 2002 по 2018 годы. С начала 2020 года Березуцкие работали советниками генерального директора ЦСКА Романа Бабаева.

Отметим, что недавно братья Березуцкие подали документы на обучение на лицензию Pro.

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Все комментарии
Bikcon
Bikcon
сегодня в 15:44
Два дерева будут тренерами коней.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:40
А почему-то думалось что таких тупых в колхоз отправят ,а нет своя рука владыка!
Альфи
Альфи ответ Смольчик (раскрыть)
сегодня в 15:30
Если хочешь кому-то вырыть яму, копай две — одну для врага, а вторую для себя:)
Смольчик
Смольчик
сегодня в 15:24
Можно смело готовиться к пердиву.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:17
Давно пора работать деревянным тунеядцам!
Альфи
Альфи ответ Вова Туземец (раскрыть)
сегодня в 15:06
Вова Туземец
Вова Туземец
сегодня в 15:05
Ну если таких спецов кони себе взяли, то точно произойдут изменения. Как бы ещё ниже не пасть.
Альфи
Альфи
сегодня в 15:04
Нет а что нас всех ВИПов полишали даже картинку не выложишь, вроде я не нарушаю,даже банов практически нет. Как бы вернуть эту опцию....
Альфи
Альфи ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:02
Да я тоже думаю что простили побег и оставили из за нехватки денег, что толку подписывать нового тренера на кончающийся сезон, может в этом сезоне поменяют, надеюсь.
112910415
112910415
сегодня в 15:00
один ум хорошо, а ... больше, чем один - ещё лучше !
makkie
makkie
сегодня в 14:59
Так и до играющих тренеров недалеко)
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
сегодня в 14:58
Нагулялись, нигде не пригодились, вернулись. )))))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Альфи (раскрыть)
сегодня в 14:55
Ну уж брата Васю ему за пояс заткнуть не удастся. Новый штаб - это несколько подозрительно??? Может готовят Витю к возможной отставке???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:52, ред.
Всё по накатанной....
В своё время Гончаренко вошёл в штат Слуцкого...
Теперь Березуцкие в штат Гончаренко...

Гинер не Федун....просто так тренера не выгонит...чтоб не оставлять команду без Вождя....
Передай дела...поделись опытом...потом только за трудовой книжкой...))))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 14:48
Специалисты узкого профиля.
Пригласили исключительно чтобы давать леща Чалову.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:42
Кашу маслом не испортишь.
Вася Васин 6
Вася Васин 6
сегодня в 14:39
Цирк продолжается
Альфи
Альфи
сегодня в 14:38
Да толку... Ганчарэнко никого не слушает,опять с ослиным упорством будет Васина и Компанию ставить.
drug01
drug01
сегодня в 14:37
Это хорошо удачи
Romkurch
Romkurch
сегодня в 14:34
Опыт работы в Голландии показал их высокую квалификацию.
Lukajs
Lukajs
сегодня в 14:33
Это очень полезные ребята.
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