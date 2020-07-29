Братья Березуцкие войдут в тренерский штаб Ганчаренко в ЦСКА

В тренерском штабе Виктора Ганчаренко в ЦСКА произойдут изменения.
По информации источника, помощниками главного тренера «армейцев» с нового сезона РПЛ станут Алексей и Василий Березуцкие.
Отмечается, что о соответствующих назначениях будет объявлено в ближайшее время пресс-службой ЦСКА.
Братья Березуцкие выступали за ЦСКА с 2002 по 2018 годы. С начала 2020 года Березуцкие работали советниками генерального директора ЦСКА Романа Бабаева.
Отметим, что недавно братья Березуцкие подали документы на обучение на лицензию Pro.
В своё время Гончаренко вошёл в штат Слуцкого...
Теперь Березуцкие в штат Гончаренко...
Гинер не Федун....просто так тренера не выгонит...чтоб не оставлять команду без Вождя....
Передай дела...поделись опытом...потом только за трудовой книжкой...))))
В своё время Гончаренко вошёл в штат Слуцкого...
Теперь Березуцкие в штат Гончаренко...
Гинер не Федун....просто так тренера не выгонит...чтоб не оставлять команду без Вождя....
Передай дела...поделись опытом...потом только за трудовой книжкой...))))
Пригласили исключительно чтобы давать леща Чалову.
Пригласили исключительно чтобы давать леща Чалову.