«Рыжий Моуриньо» перебирается в Лондон. Любитель архаичного футбола, которого звали в «Арсенал»

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30 июля 2020, 11:30

«Соккер.ру» рассказывает о предстоящей смене тренера в столичном «Кристал Пэлас».

Ветеран английского тренерского цеха Рой Ходжсон в ближайшее время оставит пост главного тренера лондонских «орлов». Специалист, которому в августе исполнится 73 года, скорее всего, отправится на пенсию. Его место займёт Шон Дайч, известный как «Рыжий Моуриньо». 48-летний Дайч всё же решился покинуть «Бёрнли», где отработал восемь сезонов.

Почему же «Кристал Пэлас» решил отправить Ходжсона в отставку? «Орлы» крайне неудачно вышли из карантина. В девяти встречах семь поражений. Победа в первой после паузы игре и ничья в заключительном туре. Только багаж, собранный до пандемии, позволил лондонцам избежать нервотрёпки на финише. Так слабо «Кристал Пэлас» играл только в начале сезона-2017/18, когда выдал такую же серию из семи поражений, только на старте. Тогда команда выглядела безнадёжной, и на роль спасителя был приглашён Рой Ходжсон. Бывший тренер сборной Англии совершил чудо. Не просто спас «орлов», а вытащил их на одиннадцатое место. Сейчас «Кристал Пэлас» финишировал четырнадцатым. Видимо, старый тренер выработал свой ресурс.

Теперь у Ходжсона будет время отдохнуть, а потом засесть за мемуары. Ведь он личность уникальная в английском футболе. Вплоть до 60 лет он трудился где угодно, только не на родине. В Швеции, Швейцарии, Дании, Норвегии, Италии. Были два исключения – кратковременные периоды работы в «Бристоль Сити» и «Блэкберне». Но это скорее исключения. Только в 2007 году Ходжсон вернулся в Англию, где за три года довёл «Фулхэм» до финала Лиги Европы. Потом были год в «Ливерпуле» и сезон в «Вест Бромвиче», четыре года в сборной Англии. Потом посидел годик на пенсии, и снова труба позвала в поход – спасать «Кристал Пэлас».

Официального объявления об уходе Ходжсона ещё не было. Но английские источники утверждают, что всё уже решено. В августе на «Селхёрст Парк» приедет новый шеф. Его имя тоже не является тайной. Шон Дайч. Он же «Рыжий Моуриньо». Почему рыжий, — посмотрите на фото тренера «Бёрнли» и такой вопрос больше не возникнет. А почему Моуриньо, — просто так. В Англии принято считать, что Дайч не играл в футбол, как и португалец. Неверно. Шон на заре своей карьеры в «Ноттингем Форест» получил травму. Поэтому выступал за такие клубы, как «Честерфильд» и «Нортхэмптон». Но он побывал и в «Миллуолле», и в «Уотфорде», правда, ничем особенным не запомнился.

Свою тренерскую карьеру рыжий Шон начинал в «Уотфорде», но долго не продержался. Зато прижился в «Бёрнли». Заменил там Эдди Хоу, подавшегося в «Борнмут», и на второй год вытащил «бордовых» в Премьер-лигу. Всего на один год. Но руководство не стало увольнять тренера. Через год «Бёрнли» вернулся и выступает в элите. Проглядывается некая синусоида – шестнадцатое место, седьмое, пятнадцатое. Десятое в последнем сезоне.

Дайч считается прекрасным мотиватором. Из довольно скромной по составу команды он умеет выжимать максимум. Поэтому «Бёрнли» уже несколько раз оставлял с носом некоторых экспертов, суливших «бордовым» крах. При этом Шон не смотрит ни в паспорт игроков, ни в их послужные списки. Он не стал удерживать в команде Демарая Грэя, отказался вытаскивать из скандала Джоуи Бартона.

Дайч умеет находить в игроках скрытые резервы. Раскрутил Майкла Кина и продал его «Эвертону» за хорошую сумму. Создал роскошный центр обороны из пары Бен Ми – Джеймс Тарковски. Первого отпустили из «Манчестер Сити» за профнепригодность, второго даже не подпускали к «Манчестер Юнайтед». Сейчас одна из лучших связок в Премьер-лиге. Тарковски приглашается в сборную Англии. Джеймс мог стать и Тарковским, если бы принял предложение сыграть за сборную Польши. Но защитник отказал исторической родине и упустил шанс выступить на чемпионате мира-2018. Из неизвестного Ника Поупа Дайч сделал вратаря сборной Англии, а ранее оживил другого голкипера – Тома Хитона. Разыгрался на «Тёрф Мур» полузащитник Джек Корк, снова стал похож на себя Джей Родригес, на которого махнули рукой в «Саутгемптоне». Посчитали, что травмы бесповоротно испортили карьеру футболиста. Да почти про каждого футболиста «Бёрнли» можно сказать то же самое.

Шон Дайч придерживается традиционного английского футбола, с фланговыми проходами, навесами. Так играли до образования английской Премьер-лиги и до наводнения её легионерами. Тогда такой стиль называли архаичным и примитивным. А сейчас он вызывает ностальгию. Тем более что «Бёрнли» Дайча оставался самой английской по составу командой. Даже самой белой английской командой. Никакого расизма тут нет. Шон прекрасно ладит с Аароном Ленноном, да и в отношениях с Дуайтом Макнилом проблем нет.

Шона Дайча несколько раз пытались вытащить из «Бёрнли». Звали в «Лестер», «Эвертон». Иан Райт просил руководство «Арсенала» позвать «Рыжего Моуриньо», когда решил уйти Арсен Венгер. Но Шон созрел к уходу только сейчас. Может, понял что нужно что-то менять, что засиделся на «Тёрф Мур», подобно Эдди Хоу, пересидевшему в «Борнмуте». Может, решил попробовать себя в столице. Вряд ли переход из «Бёрнли» в «Кристал Пэлас» можно назвать повышением. Клубы примерно одного уровня, и переезд в Лондон можно рассматривать как трамплин. С которого можно прыгнуть далеко и высоко, а можно и упасть.

Получится ли у Дайча в «Кристал Пэлас» работать столь же успешно, как и в «Бёрнли»? Не факт. При всей однокалиберности, клубы эти разные. И по стилю, и по философии. И по составу. Но Дайч – мужик умный и смелый. Он знает, куда идёт. И наверняка всё продумал.