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Дзюба: «6 очков от „Сочи“ и „Оренбурга“? „Спартак“ — тоже наш поставщик?»

01 августа 2020, 01:58

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высмеял мнение о том, что «Сочи» и «Оренбург» якобы сдают игры петербургскому клубу.

— Каждый сезон кричат, что у «Локомотива» состав не хуже, чем у «Зенита». Каждый сезон начинается с подобных заявлений. А когда чемпионат заканчивается, начинаются разговоры о том, что у «Зенита» три состава. Какие три состава? Нам ещё и состав «Сочи» приплетают.

— Шесть очков от «Оренбурга» в эту же копилочку.

— Это я вообще обожаю. При том, что они действительно у нас ни разу не выиграли, но с ними были одни из самых сложных матчей. Мы всегда еле-еле уносим оттуда ноги. Взять даже прошлый год, когда мы 2:1 выиграли — что там творил Лунёв! Если бы не он, мы бы точно получили 3 или 4.

— При этом я точно знаю, что для локальных «Газпромов» обыграть большой «Газпром» это очень важное карьерное достижение.

— Конечно. Видно же было, как «Сочи» хотели нас обыграть. И мне даже знакомые писали: «Вы правда „Сочи“ сдадите игру, им же нужнее?». Я говорю: «Как ты себе это представляешь?». Кто-то скажет это Семаку? А как он это футболистам объяснит? Ну это же бред. По такой логике можно сказать про каждую команду, кого мы два раза обыграли.

— «Спартак».

— Да, это тоже наши поставщики?

Дзюба также рассказал о конфликте с форвардом «Спартака» Александром Соболевым в полуфинальном матче Кубка России.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
02 августа в 11:47
Да все это знают давно)
Хиромант
Хиромант
01 августа в 15:48
Видишь, Дзюба, как тебя спартачи любят! Уже спустя годы не могут успокоится, что ты ушел в Зенит. (А то, что ты не сам ушел, а тебя "ушли" - их мало волнует. Вот так они "разбираются" в футболе.) "Забей" ты на них. Они даже "Баварию" обвиняли в подыгрыше "Зениту", да и ещё много кого - когда "Зенит" кубок УЕФА выиграл!
рже
рже
01 августа в 14:22
У Спартака,ЦСКА,Локо ,даже у химок денег не меньше газпрома ,просто привыкли что столичные должны быть чемпионами,ЗЕНИТ ведёт правильную трансферную политику, причем тут судьи,пример цорн-тедеску разве непоказатель тупости?-
Charismatic
Charismatic
01 августа в 14:04
Судьи - вот ваш поставщик, бревно ты ЛГБТ-шное.
коrn3512
коrn3512 ответ 12й игрок (раскрыть)
01 августа в 12:47, ред.
Нет, во всех трёх матчах, зенит отползал от Спартака, при помощи дюковского вара, левых пенок и чистых, отмененных - спартаковских голов.
12й игрок
12й игрок ответ коrn3512 (раскрыть)
01 августа в 12:43
И спартак.
12й игрок
12й игрок ответ Заполярный (раскрыть)
01 августа в 12:42
Только ты это диме комбарову не рассказывай
12й игрок
12й игрок ответ Александр Нeвский (раскрыть)
01 августа в 12:39
Сначала врете, потом говоришь спартак сдал очки зениту. Так врут или спартак поставщик? Сам себе противоречишь вася ахаха
12й игрок
12й игрок
01 августа в 12:36
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответ oFANATo (раскрыть)
    01 августа в 12:30
      Заполярный
      Заполярный ответ Тага Дага (раскрыть)
      01 августа в 11:43
      Да у них ракитский часто в волейбол в штрафной играет, но только судьи почему то теряют зрение в этот момент
      ХУБУЛ
      ХУБУЛ
      01 августа в 11:40
      Деревяшка оказывается ещё и юморист хороший 😂😂😂
      коrn3512
      коrn3512
      01 августа в 11:39
      Прошедший сезон, был апогеем коррупции в отечественном футболе и есть основания предполагать, что это ещё не вечер. Пока у руля стоит дюковская опг, про футбол у нас, надо забыть...
      коrn3512
      коrn3512
      01 августа в 11:34
      Можно быть бездарями, как Дзюба, или Семак и при этом быть "лучшими". Вот что Труба животворящая делает...
      Расул Манаев
      Расул Манаев
      01 августа в 11:33
      дзюбиньо надо с азмуном очки как то поделить, а не разглагольствовать тут
      коrn3512
      коrn3512
      01 августа в 11:30
      Поставщики очков зениту: Миллер с Дюковым - с трубой, var и весь коррумпированный судейский корпус
      -CaНиTaр_Лeсa-_5
      -CaНиTaр_Лeсa-_5
      01 августа в 11:05
      С таким судейством у вас любой клуб РПЛ - поставщик
      STVA 1
      STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      01 августа в 10:47
      Так же как Дениска!
      ildar_3871
      ildar_3871
      01 августа в 10:38
      Хорошо зениту когда все судьи проплачены !
      galem72
      galem72
      01 августа в 10:36
      Реально, этот переросший павлин оборзел. Но система-то никого не щадит: он ей нужен, только пока актуален. Дальше — в утиль!
      Сп62
      Сп62 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
      01 августа в 10:27
      Судя по комменту, ты не так далеко ушёл от московских. Зеркальное отображение.
      Союзник противников
      Союзник противников
      01 августа в 10:25
      Так и это правда :Единый нефтегазовый народнохозяйственный комплекс страны!
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      01 августа в 10:19
      Одни очки по договорнякам поставляют, а других судейские по беспределу за горло берут.Вот так в нашей Раше чемпионами становятся и супер пупер нападающими с кучей мячей с пенальти забитыми признаются.Так держать Дзюба.Вперёд в Единую Россию двигай.Там таких облиз дзюбят.
      Александр Нeвский
      Александр Нeвский
      01 августа в 10:14
      Клятый Зенит! Врёте всё! Купили Оренбург и Спартак!
      Спартак все три матча безвольно сдал Зениту, даже без борьбы! Позор!
      cska1948
      cska1948
      01 августа в 10:12
      "...Мы всегда еле-еле уносим оттуда ноги. Взять даже прошлый год, когда мы 2:1 выиграли — что там творил Лунёв! Если бы не он, мы бы точно получили 3 или 4..."
      -----------------------
      А что там творил Карасёв, это вообще за гранью! Ведь не зря Карасёв после извинялся перед Оренбургом. Так что не Лунёв был героем Зенита в том матче, а Карасёв! И Дзюба это прекрасно понимает, вот только публично признать не может.
      oFANATo
      oFANATo ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
      01 августа в 09:53, ред.
      Так за что боролись на то вы и напоролись.😄
      зенит первым начал нечестную игру организовав себе два фарм клуба.
      oFANATo
      oFANATo
      01 августа в 09:51, ред.
      Вся страна уже знает, что у зенита два фарм клуба Сочи и Оренбург и только Дзюба строит из себя незнайку. зенит первым начал нечестную игру с помощью фарм клубов, и все типо победы в кубке и чемпионате это чистой воды победы не по спортивному принципу, Это уже не футбол, а пародия на всеми любимый вид спорта.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      01 августа в 09:50
      Зенит лично Оренбург в ФНЛ отправил, а с Сочи добился волевой победы. Но московским пофиг на факты, верят в то, во что хотят верить: судьи, филиалы, империя зла...
      Вон и Лёня психанул, от перформанса фанов Зенита:
      купил спартаку фарм клуб, на Коко 15 лямов выделил, спорт-экспрессу проплатил, что бы на Зенит накинулись, уверен до начала сезона ещё какая нибудь дичь произойдёт...
      Тага Дага
      Тага Дага
      01 августа в 09:37
      Шлюба забыл про Урал. ....в Оренбурге когда не поставили пенку за руку Бариуса....а в Москве на предплечье отменили гол Бакаева...глаза открой бездарь всея Руси. ..
      Killofwrath
      Killofwrath
      01 августа в 09:35
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