Дзюба: «6 очков от „Сочи“ и „Оренбурга“? „Спартак“ — тоже наш поставщик?»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высмеял мнение о том, что «Сочи» и «Оренбург» якобы сдают игры петербургскому клубу.
— Каждый сезон кричат, что у «Локомотива» состав не хуже, чем у «Зенита». Каждый сезон начинается с подобных заявлений. А когда чемпионат заканчивается, начинаются разговоры о том, что у «Зенита» три состава. Какие три состава? Нам ещё и состав «Сочи» приплетают.
— Шесть очков от «Оренбурга» в эту же копилочку.
— Это я вообще обожаю. При том, что они действительно у нас ни разу не выиграли, но с ними были одни из самых сложных матчей. Мы всегда еле-еле уносим оттуда ноги. Взять даже прошлый год, когда мы 2:1 выиграли — что там творил Лунёв! Если бы не он, мы бы точно получили 3 или 4.
— При этом я точно знаю, что для локальных «Газпромов» обыграть большой «Газпром» это очень важное карьерное достижение.
— Конечно. Видно же было, как «Сочи» хотели нас обыграть. И мне даже знакомые писали: «Вы правда „Сочи“ сдадите игру, им же нужнее?». Я говорю: «Как ты себе это представляешь?». Кто-то скажет это Семаку? А как он это футболистам объяснит? Ну это же бред. По такой логике можно сказать про каждую команду, кого мы два раза обыграли.
— «Спартак».
— Да, это тоже наши поставщики?
Дзюба также рассказал о конфликте с форвардом «Спартака» Александром Соболевым в полуфинальном матче Кубка России.
Спартак все три матча безвольно сдал Зениту, даже без борьбы! Позор!
Спартак все три матча безвольно сдал Зениту, даже без борьбы! Позор!
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А что там творил Карасёв, это вообще за гранью! Ведь не зря Карасёв после извинялся перед Оренбургом. Так что не Лунёв был героем Зенита в том матче, а Карасёв! И Дзюба это прекрасно понимает, вот только публично признать не может.
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А что там творил Карасёв, это вообще за гранью! Ведь не зря Карасёв после извинялся перед Оренбургом. Так что не Лунёв был героем Зенита в том матче, а Карасёв! И Дзюба это прекрасно понимает, вот только публично признать не может.
зенит первым начал нечестную игру организовав себе два фарм клуба.
зенит первым начал нечестную игру организовав себе два фарм клуба.
Вон и Лёня психанул, от перформанса фанов Зенита:
купил спартаку фарм клуб, на Коко 15 лямов выделил, спорт-экспрессу проплатил, что бы на Зенит накинулись, уверен до начала сезона ещё какая нибудь дичь произойдёт...
Вон и Лёня психанул, от перформанса фанов Зенита:
купил спартаку фарм клуб, на Коко 15 лямов выделил, спорт-экспрессу проплатил, что бы на Зенит накинулись, уверен до начала сезона ещё какая нибудь дичь произойдёт...