Пономарев: «Гаич — тёмный лес. Что он такого сделал у себя в Аргентине?»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о подписании «армейцами» аргентинского нападающего .

Честно говоря, ничего не знаю о Гаиче и что он представляет собой как футболист. Никакой информации. Просто темный лес. Центральный нападающий Гаич. И что? Что он сделал такого у себя в Аргентине? Кажется, говорили, что за него отдано 8,5 миллиона. Возможно, это не такая высокая сумма, но не знаю, стоит ли он этого. Какую он роль в своей команде играл? Какие у него физические данные? Я этого не знаю. Конечно, ЦСКА нужен форвард, но, мое мнение, лучше бы это был крайний нападающий. У нас центральные есть: Чалов. У него на подыгрыше наш лучший полузащитник Влашич.

В два центральных нападающих играть? Вся атака должна идти с флангов. Это испокон веков так было. По краям меньше скученность народа. В принципе в нашем чемпионате ни у кого нет крайних нападающих. Я этого не могу понять. Мы все время бьемся через центр, надеемся на ошибки защитников, на розыгрыш штрафного или пенальти — вот такой у нас, к сожалению, футбол.

Какие еще позиции в ЦСКА нуждаются в усилении? Уверен в том, что еще центральный защитник нужен. Я не очень надеюсь на Карпова и Васина. Первый еще молод и неопытен, второй играет неаккуратно, много технических и тактических ошибок совершает. Что еще? Слышал клуб не хочет продлевать контракт с Набабкиным. Это правильно. У нас есть Щенников и Фернандес. С полузащитой все более-менее в порядке. Влашич очень опасен для соперников.

Нападающий, конечно, нужен. И еще меня тревожит, что Чалов не растет. Я все надеялся, что в конце сезона он хорошо заиграет. Да, пару мячей он забил, но рабочими их назвать нельзя: он там просто подставлял ногу. А надо играть как Влашич, который сам себе создает моменты для взятия ворот.