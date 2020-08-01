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Пономарев: «Гаич — тёмный лес. Что он такого сделал у себя в Аргентине?»

01 августа 2020, 00:32

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о подписании «армейцами» аргентинского нападающего Адольфо Гаича.

Честно говоря, ничего не знаю о Гаиче и что он представляет собой как футболист. Никакой информации. Просто темный лес. Центральный нападающий Гаич. И что? Что он сделал такого у себя в Аргентине? Кажется, говорили, что за него отдано 8,5 миллиона. Возможно, это не такая высокая сумма, но не знаю, стоит ли он этого. Какую он роль в своей команде играл? Какие у него физические данные? Я этого не знаю. Конечно, ЦСКА нужен форвард, но, мое мнение, лучше бы это был крайний нападающий. У нас центральные есть: Чалов. У него на подыгрыше наш лучший полузащитник Влашич.

В два центральных нападающих играть? Вся атака должна идти с флангов. Это испокон веков так было. По краям меньше скученность народа. В принципе в нашем чемпионате ни у кого нет крайних нападающих. Я этого не могу понять. Мы все время бьемся через центр, надеемся на ошибки защитников, на розыгрыш штрафного или пенальти — вот такой у нас, к сожалению, футбол.

Какие еще позиции в ЦСКА нуждаются в усилении? Уверен в том, что еще центральный защитник нужен. Я не очень надеюсь на Карпова и Васина. Первый еще молод и неопытен, второй играет неаккуратно, много технических и тактических ошибок совершает. Что еще? Слышал клуб не хочет продлевать контракт с Набабкиным. Это правильно. У нас есть Щенников и Фернандес. С полузащитой все более-менее в порядке. Влашич очень опасен для соперников.

Нападающий, конечно, нужен. И еще меня тревожит, что Чалов не растет. Я все надеялся, что в конце сезона он хорошо заиграет. Да, пару мячей он забил, но рабочими их назвать нельзя: он там просто подставлял ногу. А надо играть как Влашич, который сам себе создает моменты для взятия ворот.

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
01 августа в 13:36
мож это потомок нациста ,адольфо гаич звучит
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
01 августа в 13:33
интересно кто у него нападающий чалый это что смех
Garrincha58
Garrincha58
01 августа в 10:54
кстати раз им нужен крайний нап взяли бы у Зенита Ригони хоть в аренду с правом выкупа глядишь может что и вышло
Garrincha58
Garrincha58
01 августа в 10:52
никто ни в ком никогда не уверен Зенит вот тоже купил себе головняк в виде Ловрена и тем более уже старого, а кони хоть молодого купили, а вдруг заиграет
Союзник противников
Союзник противников
01 августа в 10:35
Купите старому кампутир и научите тыкать пальцами по кнопкам,тогда он хоть физические данные Гайича сможет узнать.А когда в ЦСКА приходил игрок,который что-то громкое сделал в своей предыдущей карьере??? Это клубная политика,которая у меня лично вызывает уважение.За "знаменитостями"-в "Зенит","Спартак" и "Локомотив". Дальнейшее развитие событий будем наблюдать,тем и интересен этот клуб:Лучше смотреть,как растут игроки,чем как падают "звёзды".Кому как,впрочем.А Феде надо уходить,его корни здесь пересохли,и надо сменить обстановку.Потом сможет вернуться.
galem72
galem72
01 августа в 10:26
"...что он такого сделал у себя в Аргентине?.."

Как это что? Перешёл в средний цска. ))
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 08:10
и так практически все кто к нам попадает)))а дальше у каждого есть шанс))иногда два)))
112910415
112910415
01 августа в 07:59
Когда бы все так просто !
Кто блеснул где-нибудь в Аргентине, у того ценник выше облаков !
Serg_Diamond
Serg_Diamond
01 августа в 07:02
Дед сам себе противоречит. То говорит, что центральный форвард не нужен, потому что есть Чалов, то говорит, что Чалов плох и никуда не годится
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
01 августа в 06:56
Пономарев все больше и больше становится похож на старого бубнилку и брюзжалку, пахнущего нафталином.
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
01 августа в 06:41
ШЛАК от гинера!
cska vperiod
cska vperiod
01 августа в 04:42
Зря и тем более не зная игрока наговаривать не нужно, приедем всё увидим воочию.
ДАША Д
ДАША Д
01 августа в 03:21
Можно надеяться что всё-таки хороший игрок.
Багров-брат
Багров-брат
01 августа в 02:43
Старожил высказал мнение. Будем терпимы...)))
Silent Assassin
Silent Assassin
01 августа в 02:13
То, что кто-то является тёмным лесом, ещё не значит, что этот кто-то не является кем-то хорошим в том или ином деле.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
01 августа в 01:12
Я так понимаю товарищ подполковник ностальгирует по системе дубль-ве. Заслуженный человек анекдоты рассказывает.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 01:07
Чего болтать зря , если ничего об игроке не знаешь. Придет время все своими глазами увидишь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 августа в 00:52
Тот кто "что то сделал у себя в Аргентине" - давно был бы в топ-5.....
Если б Гаич забил 56 мячей за чемпионат - то сейчас бы сидел с билетом в Каталонию....а не в Москву....

Это надо ещё Гаичу "Спасибо" сказать что весь свой талант и потенциал оставил для игры за ЦСКА....
beefs
beefs
01 августа в 00:34
Поживём увидим его мастерство...
drug01
drug01
01 августа в 00:34
Надо будет проверить
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