Ракицкий: «Слова Федуна? Люди, которые на нас кричат, проявляют слабость»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна о судействе в матче полуфинала Кубка России (2:1). Федун раскритиковал арбитров и назвад «Зенит» «дутым чемпионом».
Скажу только одно: наша задача — играть в футбол, других людей — говорить. Так что пусть они говорят всё что им хочется: кто кому помогает или не помогает и так далее. Результат есть результат. К нему «Зенит» и будет стремиться — всегда быть первым. Люди, которые на нас кричат, проявляют слабость. В качестве лучшей обороны выбирается нападение на нас вне поля. Но это им не поможет. Мы и сами можем напасть, но только в игре. Потому и выигрываем.
Мы его на неделю раньше на игру вызовем!!!! :)))
Мы его на неделю раньше на игру вызовем!!!! :)))
Тук-тук по столу. Сиди, друг, я сам дверь открою!
Тук-тук по столу. Сиди, друг, я сам дверь открою!
Оченно подходит к словам Заремы Салиховой.
Оченно подходит к словам Заремы Салиховой.
И вот представьте, что Зенит остался бы в 10-м, при такой-то игре... но, судья уснул, а проснулся только к 82-й минуте, когда дал пенальти в ворота Химок. Так Зенит, благодаря пенальти, стал обладателем Кубка. И когда теперь Ракицкий тут корчится и кривляется, Дзюба заливается самолюбованием, а иные фонады Зенита вещают, что Зенит гегемон - это просто вызывает смех. Вы матчи Зенита смотрели? А что судьи делали вы смотрели?
И вот представьте, что Зенит остался бы в 10-м, при такой-то игре... но, судья уснул, а проснулся только к 82-й минуте, когда дал пенальти в ворота Химок. Так Зенит, благодаря пенальти, стал обладателем Кубка. И когда теперь Ракицкий тут корчится и кривляется, Дзюба заливается самолюбованием, а иные фонады Зенита вещают, что Зенит гегемон - это просто вызывает смех. Вы матчи Зенита смотрели? А что судьи делали вы смотрели?