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Ракицкий: «Слова Федуна? Люди, которые на нас кричат, проявляют слабость»

сегодня, 21:48

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна о судействе в матче полуфинала Кубка России (2:1). Федун раскритиковал арбитров и назвад «Зенит» «дутым чемпионом».

Скажу только одно: наша задача — играть в футбол, других людей — говорить. Так что пусть они говорят всё что им хочется: кто кому помогает или не помогает и так далее. Результат есть результат. К нему «Зенит» и будет стремиться — всегда быть первым. Люди, которые на нас кричат, проявляют слабость. В качестве лучшей обороны выбирается нападение на нас вне поля. Но это им не поможет. Мы и сами можем напасть, но только в игре. Потому и выигрываем.

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Все комментарии
Wolf77785
Wolf77785 ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 23:39
Тогда и Соболева должны удалять в полуфинале, такая же грубая игра, но у вас вечно двойные стандарты!
iri13
iri13
сегодня в 22:59
..да и фиг с ним..с Федуном..пусть орет, нам то какое дело до второго человека в некоем Лукойле и его околофутбольных фантазий?
Suriand
Suriand ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 22:50
Один из лучших комментариев,которые я читал на этом сайте,всегда стараюсь по возможности непредвзятато реагировать на ошибки судей,но то что было в матче Зенит-Химки,это ну....цензурно не знаю даже как назвать.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:44
К Ракицкому вопросов нет, он топ
Gunslinger
Gunslinger ответ denmig (раскрыть)
сегодня в 22:41
Нихренаськи!
Мы его на неделю раньше на игру вызовем!!!! :)))
denmig
denmig ответ Gunslinger (раскрыть)
сегодня в 22:38
Так я ж за Вас!) - вам в лч играть, а он на неделю позже на поле появится!;)))
Gunslinger
Gunslinger ответ denmig (раскрыть)
сегодня в 22:32
    denmig
    denmig
    сегодня в 22:28
    Для защитника - весьма позднее зажигание!
    Тук-тук по столу. Сиди, друг, я сам дверь открою!
    Leroy Jethro Gibbs
    Leroy Jethro Gibbs
    сегодня в 22:26
    Оперативненько затыкают рот всем кто против "народного клуба"
    Gunslinger
    Gunslinger
    сегодня в 22:24
    Есть такая поговорка (некоторые слова изменены): "Трындеть-не мешки ворочать"!
    Оченно подходит к словам Заремы Салиховой.
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Сп62 (раскрыть)
    сегодня в 22:24
    "В" Украину
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    сегодня в 22:21
      Androshin
      Androshin
      сегодня в 22:20
        Petergoff
        Petergoff
        сегодня в 22:19, ред.
          DawnOfDestiny
          DawnOfDestiny ответ d_fincher (раскрыть)
          сегодня в 22:17
          "Смешной, кто эти строки читает..." Так я еще не читал ваши мозгодейства)
          makkie
          makkie
          сегодня в 22:16
          Из серии, мы жулики, но нам пофиг 🤦‍♂️
          DawnOfDestiny
          DawnOfDestiny
          сегодня в 22:15
          Ракицкому положить и на всякие слова, и на тех, кто воду мутит. Я присоединюсь к "положению".
          d_fincher
          d_fincher
          сегодня в 22:11
          Смешной какой. Кто читает эти строки? Сходи в ютуб, посмотри как Ракицкий в финале Кубка снёс игрока Химок. За такое ДОЛЖНЫ давать красную и дискву автоматом. Вместо этого со скрипом дали желтую. А он ведь играл чисто в ногу - он не то что не успевал к мячу, а целил не в мяч, а в ногу, и тут же еще заорал на игрока. То есть видно было, что от злобы чистый фол.

          И вот представьте, что Зенит остался бы в 10-м, при такой-то игре... но, судья уснул, а проснулся только к 82-й минуте, когда дал пенальти в ворота Химок. Так Зенит, благодаря пенальти, стал обладателем Кубка. И когда теперь Ракицкий тут корчится и кривляется, Дзюба заливается самолюбованием, а иные фонады Зенита вещают, что Зенит гегемон - это просто вызывает смех. Вы матчи Зенита смотрели? А что судьи делали вы смотрели?
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV
          сегодня в 22:09
            Сп62
            Сп62
            сегодня в 21:58
            Ракицкий уже о журналистике начинает подумывать. То опусы о Ловрене печатал, теперь о Федуне. На Украину поедет писателем.
            cska vperiod
            cska vperiod
            сегодня в 21:55
              волгодон 2
              волгодон 2
              сегодня в 21:53
              Борьба нефти и газа)
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