«Хочу заткнуть критиков». Дзюба — о планах на следующий сезон

Нападающий «Зенита» поделился планами на следующий сезон.

В моей карьере впервые золотой дубль. Сейчас есть шанс сделать требл — это большая мотивация. Стать трехкратным чемпионом. Я насмотрелся «Лэст Дэнса» с Майклом Джорданом. Меня реально впечатлило. Многие вещи, которые он говорит и как себя ведет, мне по душе.

Я хочу стать трехкратным чемпионом России подряд, как он. Потом — выйти из группы Лиги чемпионов, чтобы заткнуть всех критиков, потому что уже надоело. Хочется еще в Лиге чемпионов достойно выступить. Я до сих пор вспоминаю, как мы в 1/8 проиграли «Бенфике». Я искренне уверен, если бы не началась эпопея Халка с Китаем, эту «Бенфику» один Халк бы и прошел.