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«Хочу заткнуть критиков». Дзюба — о планах на следующий сезон

31 июля 2020, 23:54

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился планами на следующий сезон.

В моей карьере впервые золотой дубль. Сейчас есть шанс сделать требл — это большая мотивация. Стать трехкратным чемпионом. Я насмотрелся «Лэст Дэнса» с Майклом Джорданом. Меня реально впечатлило. Многие вещи, которые он говорит и как себя ведет, мне по душе.

Я хочу стать трехкратным чемпионом России подряд, как он. Потом — выйти из группы Лиги чемпионов, чтобы заткнуть всех критиков, потому что уже надоело. Хочется еще в Лиге чемпионов достойно выступить. Я до сих пор вспоминаю, как мы в 1/8 проиграли «Бенфике». Я искренне уверен, если бы не началась эпопея Халка с Китаем, эту «Бенфику» один Халк бы и прошел.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
02 августа в 09:27
с такой игрой как с Химками требла вам не видать Локо выиграет без проблем
Garrincha58
Garrincha58
02 августа в 09:26, ред.
вот именно Халк! без Халка вы господин Дзюба и К* ничто
pomor 445
pomor 445
01 августа в 12:57
Намерение похвальное, но требует скромности и вдвое большего трудового вклада.
mortid
mortid
01 августа в 11:17
    Тага Дага
    Тага Дага
    01 августа в 10:59
    Да заткни его кто-нибудь. ...
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ Z. Kramer (раскрыть)
    01 августа в 10:46
    Интервью скомкано.Он не раз уже говорит про требл накануне Суперкубка.
    Третий раз подряд стать чемпионом-чем плоха мечта?К треблу не имеет отношения..Не надо уж на своем уровне так про него думать.
    Aris
    Aris
    01 августа в 10:37
    Хам!
    Дима Головашич
    Дима Головашич
    01 августа в 10:35
    Половина голов с пенальти, половина с нарушением правил.
    galem72
    galem72
    01 августа в 10:24
    Рассуждения на уровне юнца-максималиста. У этого "затыкателя" все мозги в рост ушли.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    01 августа в 10:23
    В Лиге чемпионов российских судей нет.Там Тёма ты и увидишь чего стоишь.Как впрочем и весь Зенит.
    Союзник противников
    Союзник противников
    01 августа в 10:23
    Больше не мечтают о финале ЛЧ,и это уже хорошо! Выйти из группы,где "слепой жребий" титульного спонсора УЕФА подберёт привычные команды третьего эшелона,можно.И двадцать пенальти за сезон возможно,только чтобы Азмун,падающий от любого дуновения ветра,не ушёл.Хотя кому он нужен!
    Константин Белых
    Константин Белых
    01 августа в 09:59
    Дзюба все молодится.Забыл видимо что уже 32 года на днях и бегает чуть быстрее пенсионерки. Против быстрых защитников топов в ЛЧ он так же бесполезен как горох об стену.Соболь намного его уже опережает. А у Дзюбы только корпус-толкнуть-не пустить помешать. Ни скорости ни удара. Понсе и тот в разы лучше него головой играет. Так что обгадится любитель иранских задниц в ЛЧ по полной.
    димон 37
    димон 37 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    01 августа в 09:20
      Брулин
      Брулин
      01 августа в 09:19
      Скоро в магазинах РФ... Кросовки Air Dzuba
      димон 37
      димон 37 ответ Z. Kramer (раскрыть)
      01 августа в 09:19
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        01 августа в 09:06
          ildar_3871
          ildar_3871
          01 августа в 08:54
          Дзюба полетел !)
          Z. Kramer
          Z. Kramer ответ yasukuni (раскрыть)
          01 августа в 08:48
          Зачем повеситься? Просто лучше иногда промолчать.
          Адил Алиев
          Адил Алиев
          01 августа в 08:26
          Интересно твой рот ни кто заткнуть не хочет... Ты футболист хороший, но 61ишь много лишнего.
          yasukuni
          yasukuni ответ Z. Kramer (раскрыть)
          01 августа в 08:05
          Не судите и судимы не будете. Боксеры еще не такое несут, но их хотя бы по голове регулярно бьют. А этого, видимо, при рождении стукнули, до сих не оправился. Ну не дал бог ни капли мозгов, так что теперь игрочишке, пойти и повеситься?!
          d_fincher
          d_fincher
          01 августа в 07:58, ред.
          Артём, конечно, великий игрок. Не даром о нем мечтает половина клубов Англии, но патриотичный Дзюба остается в Зените.
          yasukuni
          yasukuni
          01 августа в 07:55, ред.
            VAN ARM
            VAN ARM
            01 августа в 07:39
            для начала перестань шутить и давать интервью))))))
            Z. Kramer
            Z. Kramer
            01 августа в 07:25
            Дурачок похоже не в курсе, что требл - это не три раза подряд выиграть чемпионат.
            Obdulio Varela
            Obdulio Varela
            01 августа в 06:48
            А будешь, как всегда только азмуну сердар затыкать
            Владимир_Спартак
            Владимир_Спартак
            01 августа в 06:24, ред.
            Смелый.... Ты артемка просто не попал на команды, которые тебя с Халком раскатали в момент...прошли и не заметили...).
            112910415
            112910415
            01 августа в 06:16
            Вот как-то нет уверенности , что сбудутся планы и надежды болтливого доминатора раздевалок ...
            Caniggia
            Caniggia
            01 августа в 06:06
            Сам признался, что без Халка он пустое место и Бенфику пройти - кишка тонка, вот и обделались пожиже. Этому Зениту выйти из группы ЛЧ нереально, кто бы не попался после жребия. Прошлая ЛЧ это доказала - обделались в одной из самых проходимых групп. Требл вероятен при отсутствии должной конкуренции и благосклонности судей. Только самому от этих купленных выигранных чемпионатов должно бы уже стать противно. Ну а лучше бы вообще заткнулся деревяха, а постарался просто ещё неплохо поиграть, ведь его футбольный век подходит к концу, ещё от силы 1,5-2 года и все забудут про хамоватого игрочишку, разве что тот будет только и напоминать о себе разными грязненькими вбросами в СМИ.
            ОПС
            ОПС
            01 августа в 03:26
            Посмотрим в дальнейшем.
            valt134
            valt134
            01 августа в 03:19
            Похоже, в его карьере дальше будет только «Золотой Дождь.»
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