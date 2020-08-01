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Беленов признан лучшим вратарем прошедшего сезона РПЛ

01 августа 2020, 19:52

Голкипер «Уфы» Александр Беленов признан лучшим вратарем РПЛ по итогам сезона-2019/20.

33-летний игрок провел 13 сухих матчей в минувшем сезоне и стал лидером по этому показателю.

В 26 матчах сезона Беленов пропустил 17 голов.

Лучшим футболистом сезона, напомним, стал нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 08:34
Поздравляю Беленова но тут большая заслуга автобуса Евсеева.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 августа в 22:05
Вообще то Лунёв меньше пропустил, причём не сидя в автобусе, как Уфа с Беленовым.
Но с выбором я согласен, Беленова нужно приглашать в сборную вместо натурала Гили.
Только тренер у нас сам из киперов, ему виднее...
Legend 6
Legend 6 ответ G12ridul (раскрыть)
01 августа в 21:33
Для смеха Кержакова.
Максименко, Сафонов это не смешно, это будущее нашей сборной России.
G12ridul
G12ridul
01 августа в 20:27
Можно было для смеха и Максименко предложить.
drug01
drug01
01 августа в 20:24
Хороший вратарь пора в сборную
Тага Дага
Тага Дага
01 августа в 20:19
Да ладно? А как же Кержаков...Лунев....не справедливо. ....
beefs
beefs
01 августа в 20:04
поздравляем, достоин, наконец заметили...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
01 августа в 20:01
Беленов с Хвича, лучики солнца в голосовании, в темном царстве империи зла.
Поздравляю!
sihafazatron
sihafazatron ответ LOpp (раскрыть)
01 августа в 20:01
А дзюба ни разу не пропустил, только забивал)))
Вот про него с 15-й секунды:
LOpp
LOpp ответ sihafazatron (раскрыть)
01 августа в 19:59
А удивляюсь почему не Азмун. Сердар в этом сезоне только один раз пропустил.
sihafazatron
sihafazatron
01 августа в 19:54
А че не дзюба?)))
STVA 1
STVA 1
01 августа в 19:53
Достоин)
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 19:53
пусть он порадуется))
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