Беленов признан лучшим вратарем прошедшего сезона РПЛ

Голкипер «Уфы» Александр Беленов признан лучшим вратарем РПЛ по итогам сезона-2019/20.
33-летний игрок провел 13 сухих матчей в минувшем сезоне и стал лидером по этому показателю.
В 26 матчах сезона Беленов пропустил 17 голов.
Лучшим футболистом сезона, напомним, стал нападающий «Зенита» Артем Дзюба.
Но с выбором я согласен, Беленова нужно приглашать в сборную вместо натурала Гили.
Только тренер у нас сам из киперов, ему виднее...
Но с выбором я согласен, Беленова нужно приглашать в сборную вместо натурала Гили.
Только тренер у нас сам из киперов, ему виднее...
Максименко, Сафонов это не смешно, это будущее нашей сборной России.
Максименко, Сафонов это не смешно, это будущее нашей сборной России.
Поздравляю!
Поздравляю!
Вот про него с 15-й секунды:
https://m.youtube.com/watch?v=iiOX0hgXSLk
Вот про него с 15-й секунды: