Семак признан лучшим тренером сезона-2019/20 РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером сезона-2019/20 Российской Премьер-Лиги.
В голосовании участвовали капитаны и тренеры 16 команд лиги, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также представители средств массовой информации и эксперты телеканала МАТЧ. За Семака проголосовал 21 человек.
В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» оформил первый с 2010 года золотой дубль: защитил чемпионский титул в чемпионате и стал победителем Кубка России.
Ранее РПЛ назвала лучшего арбитра по итогам сезона.
Более заслуженные тренера не смогли создать Команду с большой буквы, а он смог.
Конкурентом ему мог стать только Семин. Так что все справедливо...
Более заслуженные тренера не смогли создать Команду с большой буквы, а он смог.
Конкурентом ему мог стать только Семин. Так что все справедливо...