Семак признан лучшим тренером сезона-2019/20 РПЛ

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01 августа 2020, 18:05

Главный тренер «Зенита» признан лучшим тренером сезона-2019/20 Российской Премьер-Лиги.

В голосовании участвовали капитаны и тренеры 16 команд лиги, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также представители средств массовой информации и эксперты телеканала МАТЧ. За Семака проголосовал 21 человек.

В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» оформил первый с 2010 года золотой дубль: защитил чемпионский титул в чемпионате и стал победителем Кубка России.