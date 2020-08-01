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Семак признан лучшим тренером сезона-2019/20 РПЛ

01 августа 2020, 18:05

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером сезона-2019/20 Российской Премьер-Лиги.

В голосовании участвовали капитаны и тренеры 16 команд лиги, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также представители средств массовой информации и эксперты телеканала МАТЧ. За Семака проголосовал 21 человек.

В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» оформил первый с 2010 года золотой дубль: защитил чемпионский титул в чемпионате и стал победителем Кубка России.

Ранее РПЛ назвала лучшего арбитра по итогам сезона.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 08:38
Тут понятное дело не тедеска же признавать.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ andrefino13 (раскрыть)
02 августа в 06:24, ред.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    02 августа в 00:33
    Судя по комментам...лучший тренер сезона - Кононов...)))
    proezd2
    proezd2
    01 августа в 23:06
    Туфта!
    andrefino13
    andrefino13 ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
    01 августа в 22:56
    Ярослав, великий князь, Иванович, понятно что исконно русский.... И за Зенит.))) Шучу конечно, но прекращай, или смени ник.
    Давайте думать
    Давайте думать
    01 августа в 22:34
    За 24 месяца, карл, 24 месяца, игра не поменялась!!!
    Ракитский - Дзюба - Азмун. Все.
    Голос за Семина!!!
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    01 августа в 21:33
      nikot
      nikot
      01 августа в 20:16
      Его и тренером то трудно назвать!Абсолютно бесхребетный!
      Альфи
      Альфи
      01 августа в 20:16
      кто бы сомневался ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ТОЛЬКО В ПИТЕРЕ. А где ж еще ему быть ? Какие там еще остались награды отдайте им все пусть обвешаются как елки ....
      denmig
      denmig
      01 августа в 20:10
      Зачем вообще тогда нужны такие награды, если всё отдается занявшим первое место!? Ну дали им за это кубок, медали итп! Зачем-то занимаются ерундой!
      Вице лучший игрок сезона - догадаюсь - азмунд!
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ ответ andrefino13 (раскрыть)
      01 августа в 20:02
      У нас есть кем заменить Дзюбу..
      а по твоему принципу : убери влашича -нет коней
      убери крыховяка -нет локо
      и т.д.
      VAN ARM
      VAN ARM ответ G12ridul (раскрыть)
      01 августа в 19:45
      странно)) а меня не удивил))))
      n272nm
      n272nm
      01 августа в 19:33
      Я бы не стал переоценивать Семака в качестве тренера. Понятно, что два подряд чемпионства и кубок - железобетонные аргументы, но состав Зенита таков, что чемпионом команда должна становится при любом тренере, а то и без него. Семака, как тренера, нужно оценивать по выступлению в еврокубках. Вот там значение тренера трудно переоценить. Тем более что состав Зенита для ЛЧ, откровенно, слабый. Вот тут важна работа тренера. Так что посмотрим. А так, можно поздравить Сергея Богдановича со званием лучшего тренера РПЛ.
      blitz
      blitz
      01 августа в 19:30
      Не заслужил!
      Hypnoz
      Hypnoz
      01 августа в 19:26
      Лол !
      G12ridul
      G12ridul ответ VAN ARM (раскрыть)
      01 августа в 19:23
      А уж как удивил ваш результат в ЛЕ среди европейской шелухи, даже слов нет.
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      01 августа в 18:56
      так держать Богданыч!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      01 августа в 18:53
      Семак провел большую работу в команде. По крупицам просеял состав, отсортировал костяк, создал атмосферу в команде.
      Более заслуженные тренера не смогли создать Команду с большой буквы, а он смог.
      Конкурентом ему мог стать только Семин. Так что все справедливо...
      particular
      particular
      01 августа в 18:47, ред.
      Да. При полном отсутствии конкуренции, как таковой...
      Выбор невелик... Команды барахтались, а тренеры мучились...
      Аксинья
      Аксинья
      01 августа в 18:36
      Молодец, заслужил, с таким тренером теперь Зениту можно и за третье место в группе ЛЧ пободаться))
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
      01 августа в 18:32
      Кто бы спорил...
      andrefino13
      andrefino13
      01 августа в 18:27
      А лучшего отдал бы Евсееву.
      VAN ARM
      VAN ARM ответ G12ridul (раскрыть)
      01 августа в 18:26
      меня ваш результат в лч убедил)))
      andrefino13
      andrefino13
      01 августа в 18:25
      Федотов, Семин, Гончаренко, Черевченко,, Карпин, Юран.
      Vredinka_online
      Vredinka_online
      01 августа в 18:24
      Интересно общее количество людей имеющих право голоса.
      yasukuni
      yasukuni
      01 августа в 18:22
      Дешевая шелупонь на подтанцовке у Дюкова. Вот кто реальный супер-пупер тренер Вся Руси. А семачишка это так, для Уфы.
      andrefino13
      andrefino13
      01 августа в 18:21
      Я бы его даже в пятёрку не включил,но скорее всего вообще почему, потому что игры и понятия внятного как и во что играет Зенит, нет. Чтобы проще пояснить, убираем Дзюбу, и всё, нет команды, стоимостью неадекватной общероссийской.
      sv_1969
      sv_1969
      01 августа в 18:21
      ну это понятно)
      G12ridul
      G12ridul ответ VAN ARM (раскрыть)
      01 августа в 18:19
      4-0 вас не убедило?
      drug01
      drug01
      01 августа в 18:16
      Можно поспорить....
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