ГлавнаяНовости

Дзюба – лучший игрок сезона-2019/20 РПЛ

01 августа 2020, 18:36

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком сезона-2019/20 Российской Премьер-Лиги.

Первое место форварду «Зенита» отдали 18 участников голосования, среди которых были капитаны и тренеры команд РПЛ, эксперты телеканала МАТЧ и представители средств массовой информации, а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В прошедшем сезоне Дзюба поделил звание лучшего бомбардира лиги с одноклубником Сердаром Азмуном (по 17 голов) и стал лучшим ассистентом с 13 голевыми передачами.

Лучшим тренером сезона, напомним, был выбран наставник «Зенита» Сергей Семак.

Все новости
ОфициальноБеленов — лучший игрок «Уфы» в минувшем сезоне
Вчера, 09:08 Комментарии4
Мораес и Руй Патрисиу номинированы на звание игрока недели в Лиге Европы
Вчера, 06:25 Комментарии6
Лучшим футболистом АПЛ по итогам июля признан хавбек «Вест Хэма»
05 августа ВидеоКомментарии3
Хазенхюттль признан лучшим тренером АПЛ в июле
05 августа Комментарии6
ОфициальноШунин — лучший игрок «Динамо» в минувшем сезоне
04 августа Комментарии6
ОфициальноДибала — лучший игрок сезона-2019/2020 в Серии А
04 августа Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
02 августа в 16:03
Экс-вратарь «Спартака» и «Зенита» Анзор Кавазашвили считает в Российской премьер-лиге нет достойных центральных нападающих. Именно по этой причине Артём Дзюба является лучшим в лиге.
ArtemBzdn
ArtemBzdn ответ mortid (раскрыть)
02 августа в 12:21
Если убрать Азмуна, то Дзюба совсем встанет. Вот тут его нулевой потенциал и видно будет.
ArtemBzdn
ArtemBzdn
02 августа в 12:18
Когда уже перестанут носиться с этим детинушкой, суют его везде и будут сувать. Мерзенько.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
02 августа в 11:57
А лучше бы ралужную пару дзюба, азиун..Европа была ба в восторге.
Брулин
Брулин
02 августа в 10:21
Какая лига, такой и лучший игрок 🤦‍♂
Брулин
Брулин
02 августа в 10:01
Артем Дзюба: «Вся Европа не любит Россию. Судьи в еврокубках недолюбливают нас»
galem72
galem72
02 августа в 09:38
Какой же уровень лиги, если это ставится лучшим её игроком...

*facepalm*
n272nm
n272nm ответ Сп62 (раскрыть)
02 августа в 07:53
Был бы Луценко лучше, им бы интересовался тот же Зенит :))))
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ denmig (раскрыть)
02 августа в 03:46
вы вообще....не играете..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 августа в 00:40
Футбол командная игра....
Старания и результат Дзюбы - привели Зенит к чемпионству....
Никто же здесь не говорит что условные Крыховяк или Влашич хуже Дзюбы играют в футбол....
proezd2
proezd2
01 августа в 23:06
Туфта ²!
Давайте думать
Давайте думать ответ Сп62 (раскрыть)
01 августа в 22:29
Уважаемый, тут ч Вами согласен, Луценко лучше!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ n272nm (раскрыть)
01 августа в 22:25
Уважаемый, перечитай три раза тему и пойми, что лучший футболист и лучший бомбардир это не одно и то же, Неужели это непонятно!
Сп62
Сп62 ответ n272nm (раскрыть)
01 августа в 22:05
Убери забитые пенали и твой бомбардир сдуется. А вот Луценко настоящий бомбардир, учитыаая уровень Арсенала.
n272nm
n272nm ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 августа в 21:34
Именно поэтому Дзюба лучший бомбардир чемпионата?! :)))
praporchik zadov
praporchik zadov
01 августа в 21:31
Я думаю Влашич хорошо себя показал....
n272nm
n272nm ответ denmig (раскрыть)
01 августа в 20:49
Вы, в принципе, не играете. Даже в тупую игру. Полная импотенция красно-белого цвета.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
01 августа в 20:49
По праву сильного. Дзюба лучший по статистике и на игру сильно влияет. Все таки ЧМ2018 поднял игрока очень сильно. Хорошо, что закончил с позорным прошлым и живет в великолепном настоящем.
denmig
denmig ответ Смольчик (раскрыть)
01 августа в 20:46
Влетели , не влетели - пофик! А вот то , что со своей фейеричной игрой, ставите задачи выход из группы ЛЧ, - вот это действительно смешно!
Смольчик
Смольчик ответ denmig (раскрыть)
01 августа в 20:32
То и в пердив чуть не влетели.
Rattlehead
Rattlehead
01 августа в 20:32
А Дюкова с Вилковым когда отметят наградами?
trimetil
trimetil
01 августа в 20:31
По данным whoscored у Дзюбы самый высокий средний рейтинг - 7.63.
mortid
mortid
01 августа в 20:18
А по моему Азмун лучший игрок сезона. Без Азмуна Дзюба нуль без палочки, как в своё время и без Халка.
denmig
denmig ответ Lao-Dzi (раскрыть)
01 августа в 20:17
Мы в настолько..упую игру как навес на дерево, не играем!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
01 августа в 20:13
Капитан спартака - Джикия выбрал лучшим игроком сезона Дзюбу. Признал, что не в СМИ, но на поле, Зенит доминирует над спартаком. 3 из 3 победы!
Расул Манаев
Расул Манаев
01 августа в 20:12
Тогда с РПЛ все ясно
Альфи
Альфи ответ n272nm (раскрыть)
01 августа в 20:11
Учитывая его непорядочность, ориентацию,непроходимую тупость, видимо зерно упало на благодатную почву, как говорится каков поп,таков приход....
denmig
denmig
01 августа в 20:07
То есть по сути голосовали :
ФК соча , ФК Зенитка - 4 человека
Матчтв газпром - 4 человека
СМИ газпрома - 9 человек
И черчес !
Один воздержался 17 - за!
Дутая вышла деревяшка, впрочем как обычно!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
01 августа в 19:57
А кто если не он ?!?
Раз так полыхает,значит Дзюба лучший!!!
sihafazatron
sihafazatron
01 августа в 19:52
Дзюба- лучший игрочишка)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100