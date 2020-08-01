Дзюба – лучший игрок сезона-2019/20 РПЛ

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком сезона-2019/20 Российской Премьер-Лиги.
Первое место форварду «Зенита» отдали 18 участников голосования, среди которых были капитаны и тренеры команд РПЛ, эксперты телеканала МАТЧ и представители средств массовой информации, а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
В прошедшем сезоне Дзюба поделил звание лучшего бомбардира лиги с одноклубником Сердаром Азмуном (по 17 голов) и стал лучшим ассистентом с 13 голевыми передачами.
Лучшим тренером сезона, напомним, был выбран наставник «Зенита» Сергей Семак.
*facepalm*
*facepalm*
Старания и результат Дзюбы - привели Зенит к чемпионству....
Никто же здесь не говорит что условные Крыховяк или Влашич хуже Дзюбы играют в футбол....
Старания и результат Дзюбы - привели Зенит к чемпионству....
Никто же здесь не говорит что условные Крыховяк или Влашич хуже Дзюбы играют в футбол....
ФК соча , ФК Зенитка - 4 человека
Матчтв газпром - 4 человека
СМИ газпрома - 9 человек
И черчес !
Один воздержался 17 - за!
Дутая вышла деревяшка, впрочем как обычно!
ФК соча , ФК Зенитка - 4 человека
Матчтв газпром - 4 человека
СМИ газпрома - 9 человек
И черчес !
Один воздержался 17 - за!
Дутая вышла деревяшка, впрочем как обычно!
Раз так полыхает,значит Дзюба лучший!!!
Раз так полыхает,значит Дзюба лучший!!!