Дзюба – лучший игрок сезона-2019/20 РПЛ

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01 августа 2020, 18:36

Нападающий «Зенита» признан лучшим игроком сезона-2019/20 Российской Премьер-Лиги.

Первое место форварду «Зенита» отдали 18 участников голосования, среди которых были капитаны и тренеры команд РПЛ , эксперты телеканала МАТЧ и представители средств массовой информации, а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В прошедшем сезоне Дзюба поделил звание лучшего бомбардира лиги с одноклубником Сердаром Азмуном (по 17 голов) и стал лучшим ассистентом с 13 голевыми передачами.

Лучшим тренером сезона, напомним, был выбран наставник «Зенита» Сергей Семак.