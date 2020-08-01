Кварацхелия признан лучшим молодым игроком сезона-2019/20 РПЛ

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком сезона-2019/20 Российской Премьер-Лиги.
19-летний грузинский хавбек получил первое место от 11 участников голосования, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, эксперты телеканала МАТЧ и представители средств массовой информации.
Кварацхелия в минувшем сезоне провёл 27 матчей за «Рубин» в РПЛ и забил три гола.
Ранее РПЛ назвала лучшего арбитра по итогам сезона.
Удачи ему и главное без травм!!!
Удачи ему и главное без травм!!!