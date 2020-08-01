Кварацхелия признан лучшим молодым игроком сезона-2019/20 РПЛ

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01 августа 2020, 17:47

Полузащитник «Рубина» признан лучшим молодым игроком сезона-2019/20 Российской Премьер-Лиги.

19-летний грузинский хавбек получил первое место от 11 участников голосования, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, эксперты телеканала МАТЧ и представители средств массовой информации.

Кварацхелия в минувшем сезоне провёл 27 матчей за «Рубин» в РПЛ и забил три гола.