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Кварацхелия признан лучшим молодым игроком сезона-2019/20 РПЛ

01 августа 2020, 17:47

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком сезона-2019/20 Российской Премьер-Лиги.

19-летний грузинский хавбек получил первое место от 11 участников голосования, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, эксперты телеканала МАТЧ и представители средств массовой информации.

Кварацхелия в минувшем сезоне провёл 27 матчей за «Рубин» в РПЛ и забил три гола.

Ранее РПЛ назвала лучшего арбитра по итогам сезона.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 19:39
Не зря Семин был возмущен продажей Хвичи в Рубин. Он всеми силами пытался воспрепятствовать этому переходы , но Кикнадзе был не пробиваем в этом вопросе. Когда Хвичу все же продали, Семин сказал , что Кварацхелия один из самых талантливых молодых игроков в команде. Как оказалось , Хвича не только в команде самый талантливый , но и в лиге. И надо признать, что это очередной просчет Кикнадзе. Думаю , Хвича долго в Рубине не задержится, кто то его купит, но уже за приличные деньги. У парня просто феноменальный дриблинг, отличный удар, хорошо видит поле и скорее всего парень еще прибавит.
Удачи ему и главное без травм!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 19:24
Этого следовало ожидать.
cska vperiod
cska vperiod
01 августа в 19:19
Хвича молодец!
АлексАлекс
АлексАлекс ответ cska1948 (раскрыть)
01 августа в 19:12
Я говорил о РПЛ, а не о национальности) Сути не меняет, игрок перспективный и классный уже сейчас
cska1948
cska1948 ответ АлексАлекс (раскрыть)
01 августа в 19:02
Почему грузин должен стать вторым Аршавиным, а не Гиви Нодия или Владимиром Гуцаевым?
112910415
112910415
01 августа в 18:47
Спорить не приходится
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
01 августа в 18:12
А почему менеджеры Локо,ответственные за его уход не наказаны.Люди откровенно некомпетентны,почему они занимают такие посты???по блату???
Союзник противников
Союзник противников ответ ildar_3871 (раскрыть)
01 августа в 18:06
Молодец,всех "доморощенных перечислил"! Приехали пацанами,с пелёнок мечтая о "Рубине".А чё Ромку Широкова забыл???
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 18:05, ред.
пора ему в цска))))и российский паспорт))
Союзник противников
Союзник противников
01 августа в 18:04
Так и есть.
ildar_3871
ildar_3871
01 августа в 18:02
Рубин находит и раскрывает талантливых ребят , один Бухаров чего стоит , Натхо , Еременко , Азмун , Оздоев , Семак , ,Домингес , Рыжиков , Ансалди , Рондон , все они научились играть в футбол в Рубине !
АлексАлекс
АлексАлекс
01 августа в 17:55
Отличная селекционная работа от Кикнадзе. Видел что Кварацхелия делал в матче со Спартаком и Ростовом - крайне талантливый игрок, может стать вторым Аршавиным в РПЛ. Рубин его за копейки увел у Локо.
STVA 1
STVA 1
01 августа в 17:50
Справедливо)
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
01 августа в 17:47
Так оно и есть
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