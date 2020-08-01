Опередил Роналду и Месси. Лучший снайпер европейского сезона

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вчера, 18:27

Второй раз за 11 лет у легенд отобрали их награду. «Соккер.ру» хвалит автора подвига.

Лионель и Криштиану не у дел

«Золотая бутса» давно стала призом для двух человек. Криштиану Роналду впервые выиграл, после того как забил 31 мяч за МЮ в АПЛ – в 2008-м. Дальше его смог опередить Форлан из «Атлетико», но после только португалец или Месси забирали себе приз, исключение было ровно одно.

Речь о победе Луиса Суареса в 2016 году, когда обошел с 40 голами и Роналду, и Месси. Также разок Луис – еще в футболке «Ливерпуля», разделил награду с Криштиану, который тогда уже забивал за «Реал». Но десять долгих лет видели в основном две фамилии, а третья мелькала дважды, намного реже.

Теперь Иммобиле ворвался в список, став первым с 2007 года итальянцем (после Тотти), который завоевал почетный приз для лучшего снайпера европейского сезона. Конечно, Левандовски надо отметить за попытку – собрал 34 точных удара, имея меньше матчей, но правила известны загодя. Раз Иммобиле уже забил 35 мячей, а Роналду, у которого 31 гол, вне заявки «Ювентуса», то хвалим победителя.

Чиро третий раз в жизни становится лучшим снайпером Серии А – не случайный гость в рейтингах «Золотой бутсы», но на этот раз ставит личный рекорд – набил 35 голов.

Пенальти не должны смущать

Многие начинают оценку рекорда Иммобиле с количества голов с пенальти – у него 14 таких мячей. А что, одиннадцатиметровые уже не отражаются в статистике? Или раньше их не считали? Может, надо Левандовски отнять целых 20 голов, поскольку Роберт забил их с расстояния ближе, чем 11 метров? Кстати, у поляка 5 мячей с пенальти, а у Роналду – 12, так что акцент на них странный.

Усложнить правила выбора обладателя «Золотой бутсы» нельзя, чтобы сохранить изначальную логику – назвать самого результативного в сильной и сложной лиге. Если делить голы на количество матчей, то побеждать чаще станут те, кто сыграл меньше и выдал более короткий успешный отрезок. Если выдумывать коэффициенты для голов с пенальти, то получите бредовые результаты.

Во-первых, итальянские вратари могут лучше брать пенальти, чем французские, например. И что тогда? Как тогда оценивать голы с «точек» в Серии А и Лиге 1 одинаково? Во-вторых, чем гол с пенальти легче, чем удар по пустым воротам? Может, их тоже отнимать? Когда приходится читать о попытках переписать правила понятного конкурса, то вспоминается, что непонятные люди из Парижа сделали с «Золотым мячом».

Вот где преступление против футбола – продались ФИФА за пару миллионов евро. Потом перессорились с теми, кто им оплатил хорошую жизнь. А в этом сезоне, поскольку Макрон трусливо запретил футбол во Франции, не реагируя на вызов адекватнее, парижане отменили вручение приза. О себе думали – без пафосной церемонии нельзя привлечь рекламодателей. А про лучшего игрока мира не подумали, на него плевать.

Но футбольные матчи идут, и понятно, что развязка плей-офф ЛЧ назовет нам лучшего футболиста года. А вот если и с «Золотой бутсой» мудрить – развалят и эту награду.

Иммобиле точно заслужил приз

«Золотая бутса» успешно пережила смутные времена, когда представители хитрых лиг подстраивали результаты. Но награду определенное время не вручали, а с 1997-го придумали правила, что позволили отметить юного Роналдо после сезона в «Барселоне». Дальше смогли не забыть Хенрика Ларссона, Жардела, Макая, Анри, Форлана, Тотти, Суареса, Месси и Роналду.

Хорошо, что такой приз есть. И прекрасно, что его снова получает человек, который награду заслужил. Иммобиле осталось не совершить ошибку за полем: важно не слушать агентов и не переходить сейчас в «Манчестер Юнайтед». Уже пытался заиграть в «Боруссии» Д и «Севилье», но должен был понять еще в «Ювентусе», насколько ему важно быть у своего тренера с правильными напарниками.

Для Чиро важен стиль футбола, вбегает в штрафную, но не забивает с такого близкого расстояния, как тот же Левандовски. Симоне Индзаги учитывает интересы Иммобиле – пасы в зону левого инсайда, наличие второго форварда рядом, массированные атаки, что ведут к пенальти, и форвард выдает результат. Чиро не стоит уходить, надо удачно выступать с «Лацио» в ЛЧ , а если побежит за миллионами в АПЛ – может разочаровать.

С другой стороны, бывший нападающий «Боруссии» Д даже в составе нестабильного «Арсенала» оказался самым результативным форвардом английских клубов, если начинать отсчет со дня, когда Обамеянг появился в Англии. И столько же забил бывший фланговый нападающий «Ромы» Салах. Рядом нет форвардов из АПЛ , чтобы повторили тот же результат. Так что Иммобиле даже в 30 лет может рискнуть.

Но, поскольку год непростой, грамотнее остаться в знакомом доме, нервируя красивую жену тем, что убегает от нее к играм на приставке. Чиро важно работать с вдохновением. И этот сезон сложился для него сказочно, пусть «Лацио» и подкосила пауза, лишив шансов на реальную драку за Скудетто – а наиграли до перерыва, просто ожидаемо потеряли натянутые, как струна, связи, не хватило сил на рывок.

Впрочем, нужно разделять личный приз и командный результат. Ни один итальянец в истории Серии А не забивал 35 мячей за сезон до Иммобиле. Разве это не повод похвалить человека?

Чиро может обойти всех легенд

Еще до образования Серии А был пример Джино Россетти – отличился 36 раз, но рекорд этот повторил лишь иностранец Игуаин, когда играл за «Наполи». К слову, сегодня у «Лацио» матч в Неаполе. И, поскольку Роналду досрочно признал поражение, Иммобиле может без переживаний за результат выходить на поле и пытаться побить исторический рекорд Гонсало.

Для отметки в 37 мячей нужно два гола в ворота команды Гаттузо. Но главную вершину уже взял – обошел Левандовски и выиграл «Золотую бутсу». Успех тридцатилетнего форварда, а также возраст его преследователей напоминают нам, что поколение конца 80-х не спешит уходить с большой сцены. Иммобиле остается лишь поздравить. Поблагодарит «Лацио», ведь команда поработала на него так, как «Барселона» и «Реал» всегда работали на Месси и Роналду, но это важное персональное достижение.

Пусть вас не смущают голы Иммобиле с пенальти, потому что форвард не нарушает правила паузами перед ударами – а есть люди, что хитрят, и с игры забил много, играя ловко. Причем только один мяч из пределов вратарской – у Чиро не такие легкие моменты, как у Левандовски (разница в xG90 на 20 %), но собранно провел сезон. У Иммобиле соотношение голов к точным ударам 0.38, а у Роналду – 0.28, намного хуже. Если кто-то круче Криштиану, а еще смог обойти Месси и Левандовски, то сыграл сказочно.

От Иммобиле увидели классическую ударную работу центрального форварда, который не первый раз выдает результативный сезон в футболке клуба, что не выигрывал чемпионат по 7-8 раз, как некоторые. Выиграть «Золотую бутсу» в форме «Лацио», поставив рекорд Серии А по голам для итальянцев, крайне непросто. В забеге ведь побеждали великие, вроде Пиолы, Меаццы, Маццолы, Бонинсеньи, Пиппо Индзаги, Дель Пьеро и Тотти. Иммобиле оказывается в компании с выдающимися снайперами и легендами.

А если хватит сил на дубль в ворота «Наполи», то получим рекордсмена всех времен – ранее 37 голов в Серии А за сезон никто не забивал. Чиро – красавец, со времен «Торино» шел к признанию и выдал в «Лацио» идеальный сезон.