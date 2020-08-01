Безтрофейное будущее. ЦСКА и возвращение к чемпионству

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вчера, 16:01

Газзаев и Чалов задали тон дискуссии о будущем футбольных «армейцев» на «Соккер.ру».

Валерий Газзаев сначала упрекнул Ганчаренко в отсутствии трофеев, кроме Суперкубка, а потом сам же объяснил, почему результаты такие – маловато опытных чемпионов в заявке.

А Чалова справедливо назвал сезон «неоднозначным». Также Федор заявил, что сделали выводы. Поскольку стартовать надо без раскачки, то логично спросить: а где будет ЦСКА в сезоне 2020/21? Вернется клуб в ЛЧ или нет?

За прорыв. Команда взрослеет

Газзаеву надоела оговорка о молодом составе? Ну, это как заявить, что надоели жалобы населения на неубранный зимой с дорог снег – раз каждый год, то могут потерпеть. ЦСКА был самым молодым коллективом РПЛ в прошлом сезоне, это не индульгенция, но часть объяснения. И финишировал выше куда более опытных коллективов. «Армейцы» выступили хуже, чем приучили фанатов за чемпионские годы, но лучше того же «Спартака». Или еще одного не совсем старого коллектива – «Рубина» Слуцкого. Добавьте ударного форварда и еще парочку людей – ввяжутся в драку за второе место.

Против. Могут потерять Влашича

У ЦСКА прямо сейчас есть три готовых футболиста чемпионского уровня. Акинфеев и Фернандес – потому что были чемпионами России, дословно подходят, а еще Влашич. Дзагоев постарел и растерял форму, Щенников не настолько стабильный игрок. И тоже, к сожалению, обжился в лазарете. Можно дотянуть до чемпионского футбола Магнуссона или Чалова, но если этим летом уедет Никола – сделать шаг вперед ко второму месту и путевке в ЛЧ будет сложно.

За прорыв. Гаич и другие покупки

Новички будут, а один уже сдал анализ на коронавирус и перебирается из Аргентины в Россию. Адольфо Гаич – рослый и крепкий форвард, может в паре с Чаловым зажечь в первых же турах РПЛ . И если окажется аналогом Соболева или Шомуродова по результативности, если добавит в игру «армейцев» голевую конкретику, – шансы на успешный сезон вырастут. Гаич с амбициями, хочет вызываться в сборную Месси. И скауты ЦСКА – с амбициями, поэтому защитника и центрального хавбека могут подписать. Не исключено, что даже Бекао вернут. А попадут в цель – состав станет сильнее.

Против. Враги не становятся слабее

И их не стало меньше. «Ростов» пока не расформировали. «Динамо» с деньгами и тренером, что умеет настроить на бой. «Спартак» вряд ли проведет два сезона на одном низком уровне. «Сочи» и «Рубин» сильнее, чем их результаты, а Федотов и Слуцкий – толковые тренеры. Добавляем «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» — получаем длинный список врагов. ЦСКА будет сложно даже против «Химок», особенно если на поле окажется много игроков «Спартака», не говоря об остальных соперниках. И если конкуренты не сбавят, то на каком основании «армейцы» обойдут всех, кроме одного, попав в Лигу чемпионов?

За прорыв. Тренер перезагрузился

К сожалению, Виктор Михайлович потерял мать – недавно ушла из жизни. Но в такой ситуации даже после странного отъезда белоруса на родину команда не могла отвернуться от наставника, что допустил серию без побед, а потом все исправил при поддержке Овчинникова. Ганчаренко увидел, как его подопечные собрали семь матчей с одним драматичным поражением – на последних минутах от «Локомотива». Виктор Михайлович перезагрузился сам и перезагрузил отношения с коллективом. Не исключено, что станет проще общаться и прогрессировать. А чтобы стало проще коммуницировать с футболистами, в штабе Ганчаренко могут появиться ветераны с тренерскими лицензиями – братья Березуцкие.

Против. Вынуждены думать о ЛЕ

Новые владельцы ЦСКА могли выдать деньги на Гаича и еще парочку новичков с одной целью – чтобы отбить вложения успехом в Лиге Европы. Ганчаренко точно не забыли прошлый провальный сезон на международном уровне, особенно с учетом, что раньше ходили в плей-офф второго еврокубка. ЦСКА в этот раз будет ставить на выход из группы ЛЕ , поскольку и так можно хорошо заработать. А если отвлекутся на еврокубки, то без длинной скамейки могут откатиться в РПЛ . Особенно с учетом, что календарь специфический – в августе встретят «Зенит» и «Краснодар», а в сентябре и октябре — очень упрямых соперников. Нагрузки будут большими, могут не выдержать.

За прорыв. В составе — таланты

Дивеев может стать намного сильнее в ближайший год. Универсальный Обляков способен провести стабильный сезон, мечтая о заявке сборной на Евро-2020. Ахметов вернется в основу, когда будет здоров. Гаич и Влашич, Чалов и Сигурдссон могут очаровать. У ЦСКА не такой уж плохой состав. Были сырыми, но подсохнут за лето и могут сыграть рациональнее против середняков и злее – против фаворитов. Достаточно одного изменения, например, прибавки в реализации моментов, и ЦСКА станет претендентом на второе место.

Против. Эксперименты Ганчаренко

Смотрим на свежеиспеченный сезон. ЦСКА часто играл ниже возможностей. В РПЛ проиграли Соболеву в Самаре, потом умудрились отдать три очка Жиго в дерби против кризисного «Спартака» Кононова. Карпин в гостях их просто вынес в первом тайме. «Динамо» уступили в дерби, «Арсеналу» — еще в одном домашнем матче, «Ростову» — во второй раз, «Зенит» их размазал. Добавьте кошмар в ЛЕ и получите веские причины сомневаться, что Ганчаренко все делал верно. ЦСКА не сыграл на максимуме, и знаем это из-за таких матчей, как победные против «Краснодара», «Спартака» или ничейный с «Зенитом», где могли обыграть чемпиона в гостях. Потенциал есть, а его не реализовали.

Мнение читателей. Видите ЦСКА выше третьего места в РПЛ ?

Проблема будущего сезона для всех — третьего места теперь мало для счастья. Попадание в тройку даст ту же Лигу Европы, что получил ЦСКА за четвертое место. Следовательно, задача усложняется, а круг претендентов на Лигу чемпионов не стал уже, и слабее эти команды за неделю не станут.

ЦСКА мечтает о прорыве, но если Ганчаренко допустит ошибки, а вслед за тренером – его футболисты, то «армейцы» переживут еще несколько неудач, в результате получим новый сезон без Лиги чемпионов. Очередной. Вернуть «армейцев» на вершину можно, но сложно, и в клубе это прекрасно понимают.

Отсутствие трофеев само по себе не говорит, что команда плохая, но в совокупности нереализованные шансы, глупые поражения и персональные ошибки игроков сделали прошлый сезон неоднозначным. А каким будет будущее? Интересно сделать прогнозы, ведь ЦСКА будет командой, за которой любопытно следить.

Ганчаренко мечтает об эволюции. А можем получить прибавку в качестве футбола, но поскольку параллельно соберутся конкуренты – «армейцы» даже чуть опустятся в таблице. Следующий сезон будет коварным, поскольку то, что простили в прошлом, сейчас уже не поймут. ВЭБ дает деньги, тренер изучил состав.

ЦСКА к весне 2021 года должен окончательно сформировать облик нового футбольного проекта. Иначе у команды будет новый главный тренер. Сам возможный заход братьев Березуцких в тренерский штаб может быть предвестником того, что Гинер дал Ганчаренко август и осень в Лиге Европы, чтобы окончательно себя показать.

Но если дрогнут, проявят мягкотелость к соперникам из-за отсутствия опыта, то руководить ЦСКА будет другой наставник. И все начнут сначала – с точечными трансферами, возможными новыми потерями и пониманием, что чемпионские «армейцы» остались в прошлом. Но насколько далеком?